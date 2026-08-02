OpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdi

·25·Texno
OpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdi
Qisqacha

Sun'iy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri bo'lgan OpenAI o'zining yangi avlod Astra nomli sun'iy intellekt oilasini rasman tanishtirdi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, tizimning ichki versiyasi matematika va nazariy informatika fanlarining o'nta murakkab va ochiq masalasini muvaffaqiyatli hal qilgan. Kompaniya ushbu yechimlarni topish uchun Sol API tarifikatsiyasi bo'yicha taxminan 2000 dollar miqdorida hisob-kitob resurslari talab qilinganini ma'lum qildi.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan OpenAI oʻzining yangi avlod Astra nomli sunʼiy intellekt oilasini rasman tanishtirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizimning ichki versiyasi matematika va nazariy informatika fanlarining oʻn ta murakkab va ochiq masalasini muvaffaqiyatli hal qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya bayonotiga koʻra, ushbu vazifalar ustida ilmiy hamjamiyat kamida oʻn yil davomida, koʻp hollarda esa undan ham uzoqroq vaqt mobaynida natijaga erisha olmay kelayotgan edi. Astra modeli yuqori oʻlchamli geometriya, kodlash nazariyasi, guruhlar nazariyasi, kvant hisoblash murakkabligi, panjarali kriptografiya va ekstremal kombinatorika yoʻnalishlaridagi yechimlarni topgan.

Ilmiy yutuqlar va ularning mazmuni

Astra modeli erishgan natijalar orasida bir qator murakkab ilmiy muammolar mavjud. Xususan, tizim birinchi marta nosofik guruhni aniq qurishga muvaffaq boʻldi, Konn qattiqlik gipotezasini rad etdi va parallel takrorlash boʻyicha kvant teoremasini isbotladi.

Shuningdek, model Erxartning hajm haqidagi gipotezasini isbotlagan va 1978 yildan beri ilk bor sfera qadoqlanishi zichligining umumiy yuqori chegarasini yaxshilashga erishgan. OpenAI taʼkidlashicha, barcha dalillar uchun matematik argumentlar sunʼiy intellekt tomonidan mutlaqo mustaqil ravishda ishlab chiqilgan.

Tadqiqot jarayoni va moliyaviy xarajatlar

Yangi model barcha hisob-kitoblarni amalga oshirgandan soʻng, tadqiqotchilar natijalarni ilmiy maqolalar shaklida rasmiylashtirdilar. Ayni paytda Astra tizimining oʻzi har bir dalilni matematik jihatdan toʻgʻriligini avtomatik tekshirish imkonini beruvchi Lean rasmiy verifikatsiya tilida rasmiylashtirdi.

Kompaniya ushbu yechimlarni topish uchun Sol API tarifikatsiyasi boʻyicha taxminan 2000 dollar miqdorida hisob-kitob resurslari talab qilinganini maʼlum qildi. Shuningdek, OpenAI barcha sertifikatlar va mulohazalar jarayonining tavsifini ommaga eʼlon qildi.

Garchi Astra matematika boʻyicha jiddiy yutuqlarga erishgan boʻlsa-da, kompaniya model mashhur «Ming yillik muammolari» roʻyxatidagi vazifalarni hal eta olmaganini tan oldi. Ushbu yettita muhim masalaning har biri uchun 1 million dollar mukofot tayinlangan boʻlib, ular hali ham oʻz yechimini kutmoqda.

Shunga qaramay, mutaxassislar erishilgan natijalarni ilmiy mulohaza yuritish tizimlarini rivojlantirish yoʻlidagi ulkan qadam sifatida baholamoqda. Biroq, barcha keltirilgan isbotlar hali ilmiy hamjamiyat tomonidan toʻliq va sinchkovlik bilan tekshirib chiqilishi lozim.

OpenAI yana bir muhim masalaga toʻxtalib oʻtdi. Agar matematik argumentlar toʻlaqonli sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan boʻlsa, bunday natijalar muallifligini odamlarga nisbat berish notoʻgʻri hisoblanadi. Tadqiqotchilar faqat qoʻlyozmalarni tayyorlash va dalillarni rasmiylashtirish bilan shugʻullangan, asosiy yechimlar esa toʻgʻridan-toʻgʻri Astra modeli tomonidan taqdim etilgan.

OpenAIAstraSunʼiy intellektMatematikaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Raymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiRaymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiBugun, 01:58SpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaSpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaBugun, 01:28Sud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdiSud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdiBugun, 01:23YouTuber Henk Grin sunʼiy intellektga bogʻlanib qolganini tan oldiYouTuber Henk Grin sunʼiy intellektga bogʻlanib qolganini tan oldiBugun, 00:50Citizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdiCitizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdiBugun, 00:29Smartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqdaSmartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqdaKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi