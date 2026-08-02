OpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdi
Sun'iy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri bo'lgan OpenAI o'zining yangi avlod Astra nomli sun'iy intellekt oilasini rasman tanishtirdi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, tizimning ichki versiyasi matematika va nazariy informatika fanlarining o'nta murakkab va ochiq masalasini muvaffaqiyatli hal qilgan. Kompaniya ushbu yechimlarni topish uchun Sol API tarifikatsiyasi bo'yicha taxminan 2000 dollar miqdorida hisob-kitob resurslari talab qilinganini ma'lum qildi.
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan OpenAI oʻzining yangi avlod Astra nomli sunʼiy intellekt oilasini rasman tanishtirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizimning ichki versiyasi matematika va nazariy informatika fanlarining oʻn ta murakkab va ochiq masalasini muvaffaqiyatli hal qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya bayonotiga koʻra, ushbu vazifalar ustida ilmiy hamjamiyat kamida oʻn yil davomida, koʻp hollarda esa undan ham uzoqroq vaqt mobaynida natijaga erisha olmay kelayotgan edi. Astra modeli yuqori oʻlchamli geometriya, kodlash nazariyasi, guruhlar nazariyasi, kvant hisoblash murakkabligi, panjarali kriptografiya va ekstremal kombinatorika yoʻnalishlaridagi yechimlarni topgan.
Ilmiy yutuqlar va ularning mazmuniAstra modeli erishgan natijalar orasida bir qator murakkab ilmiy muammolar mavjud. Xususan, tizim birinchi marta nosofik guruhni aniq qurishga muvaffaq boʻldi, Konn qattiqlik gipotezasini rad etdi va parallel takrorlash boʻyicha kvant teoremasini isbotladi.
Shuningdek, model Erxartning hajm haqidagi gipotezasini isbotlagan va 1978 yildan beri ilk bor sfera qadoqlanishi zichligining umumiy yuqori chegarasini yaxshilashga erishgan. OpenAI taʼkidlashicha, barcha dalillar uchun matematik argumentlar sunʼiy intellekt tomonidan mutlaqo mustaqil ravishda ishlab chiqilgan.
Tadqiqot jarayoni va moliyaviy xarajatlarYangi model barcha hisob-kitoblarni amalga oshirgandan soʻng, tadqiqotchilar natijalarni ilmiy maqolalar shaklida rasmiylashtirdilar. Ayni paytda Astra tizimining oʻzi har bir dalilni matematik jihatdan toʻgʻriligini avtomatik tekshirish imkonini beruvchi Lean rasmiy verifikatsiya tilida rasmiylashtirdi.
Kompaniya ushbu yechimlarni topish uchun Sol API tarifikatsiyasi boʻyicha taxminan 2000 dollar miqdorida hisob-kitob resurslari talab qilinganini maʼlum qildi. Shuningdek, OpenAI barcha sertifikatlar va mulohazalar jarayonining tavsifini ommaga eʼlon qildi.
Garchi Astra matematika boʻyicha jiddiy yutuqlarga erishgan boʻlsa-da, kompaniya model mashhur «Ming yillik muammolari» roʻyxatidagi vazifalarni hal eta olmaganini tan oldi. Ushbu yettita muhim masalaning har biri uchun 1 million dollar mukofot tayinlangan boʻlib, ular hali ham oʻz yechimini kutmoqda.
Shunga qaramay, mutaxassislar erishilgan natijalarni ilmiy mulohaza yuritish tizimlarini rivojlantirish yoʻlidagi ulkan qadam sifatida baholamoqda. Biroq, barcha keltirilgan isbotlar hali ilmiy hamjamiyat tomonidan toʻliq va sinchkovlik bilan tekshirib chiqilishi lozim.
OpenAI yana bir muhim masalaga toʻxtalib oʻtdi. Agar matematik argumentlar toʻlaqonli sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan boʻlsa, bunday natijalar muallifligini odamlarga nisbat berish notoʻgʻri hisoblanadi. Tadqiqotchilar faqat qoʻlyozmalarni tayyorlash va dalillarni rasmiylashtirish bilan shugʻullangan, asosiy yechimlar esa toʻgʻridan-toʻgʻri Astra modeli tomonidan taqdim etilgan.
…