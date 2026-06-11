Intel noutbuklar narxini keskin pasaytirishning yangi usulini oʻylab topdi

·40·Texno
Intel noutbuklar narxini keskin pasaytirishning yangi usulini oʻylab topdi

Intel kompaniyasi Wildcat Lake avlodidagi protsessorlar bazasida maksimal darajada arzon noutbuklar yaratishga qaratilgan Firefly loyihasining yangi tafsilotlarini ochiqladi. Intel mijozlar boʻlinmasi katta direktori Nish Neelalojanan soʻzlariga koʻra, loyihaning asosiy gʻoyasi bugungi kunda smartfonlar ishlab chiqarishda qoʻllaniladigan infratuzilmadan foydalanishga asoslangan. Bu butlovchi qismlar tannarxini sezilarli darajada kamaytirish va yangi qurilmalarni bozorga chiqarishni tezlashtirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Boʻlajak noutbuklarning asosi sifatida Wildcat Lake protsessorlari, jumladan, 6 yadroli Intel Core 5 320 tanlangan. Ushbu CPU ikkita yuqori unumdor va toʻrtta energiya tejamkor yadroga, shuningdek, ikkita Xe3 yadroli iGPU grafik qismiga ega. Kompaniya smartfonlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Xitoy zavodlari bilan hamkorlikda noutbuklarning namunaviy konstruksiyalarini ishlab chiqib boʻlgan.

Namoyish etilgan prototiplardan biri qalinligi bor-yoʻgʻi 12,9 mm boʻlgan metall korpus va zamonaviy portlar toʻplami (ikkita USB-C, bitta USB-A va HDMI) bilan jihozlangan. Qurilmani yanada arzonlashtirish uchun Intel bitta ingichka mis issiqlik trubkasidan iborat yangi sovutish tizimini hamda interfeyslarni ona plataga ulash uchun tejamkorroq kabel konstruksiyasini ishlab chiqdi.

Yana bir muhim jihat — noutbuklarda dastlab smartfonlar uchun moʻljallangan xotira modullaridan foydalaniladi. Intel mutaxassislarining fikricha, smartfon sanoati texnologiyalarini kompyuterlar olamiga olib kirish noutbuklar tannarxini bir necha barobar pasaytirishga xizmat qiladi.

IntelNoutbukWildcat LakeTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sam Altman va Jakub Pachocki OpenAI kelajagi hamda uchinchi faza haqidaSam Altman va Jakub Pachocki OpenAI kelajagi hamda uchinchi faza haqidaBugun, 23:28xAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganxAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganBugun, 22:56Andrew Yang Vashingtonni kutishdan voz kechib yangi startapga qoʻl urdiAndrew Yang Vashingtonni kutishdan voz kechib yangi startapga qoʻl urdiBugun, 22:28Xakerlar 100 dan ortiq tashkilotning Oracle PeopleSoft serverlarini buzib kirdiXakerlar 100 dan ortiq tashkilotning Oracle PeopleSoft serverlarini buzib kirdiBugun, 21:55Amazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiAmazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiBugun, 20:30Google Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiGoogle Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiBugun, 20:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus