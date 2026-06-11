Opendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqda

·28·Texno
Opendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqda

San-Fransiskoda joylashgan koʻchmas mulk savdosi platformasi Opendoor Hindistondagi faoliyatini toʻxtatishini eʻlon qildi. Ushbu qaror mamlakatda kengayish boshlanganidan atigi ikki yil oʻtib qabul qilindi. Kompaniya bosh direktori Kaz Nejatian operatsion ishlarni AQSHga qaytarish va kichikroq, sunʻiy intellektga (AI) asoslangan jamoalarga oʻtish strategiyasini asosiy sabab sifatida koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu qadam Silikon vodiysida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Investorlar va autsorsing boʻyicha ekspertlar buni AI texnologiyalari Hindiston kabi global autsorsing markazlari iqtisodiyotini qanday qayta shakllantirayotganining ilk namunasi deb hisoblamoqda. Opendoor ilgari murakkab tizimlardagi qoʻlda bajariladigan ishlarni boshqarish uchun Hindistonda 250 ga yaqin xodimdan iborat jamoa tuzgan edi.

Hozirda Hindiston dunyodagi eng yirik Global Capability Center (GCC) bozori hisoblanadi. Mamlakatda 2100 dan ortiq markazlar mavjud boʻlib, ularda 2,36 million kishi mehnat qiladi va yillik daromad qariyb 100 milliard dollarni tashkil etadi. Biroq, Better Tomorrow Ventures asoschisi Sheel Mohnot kabi investorlarning fikricha, qoʻl mehnati AI bilan almashgani sayin, Hindistondagi koʻplab ish oʻrinlari xavf ostida qolishi mumkin.

HFS Research tahlilchisi Phil Fershtning taʻkidlashicha, bu shunchaki ish oʻrinlarining bir davlatdan boshqasiga koʻchishi emas. Asosiy oʻzgarish shundaki, AI kompaniyalarga kamroq ishchi kuchi bilan samaraliroq ishlash imkonini bermoqda. Bu model "Services-as-Software" deb atalib, unda kompaniyalar xodimlar sonini oshirmasdan, dasturiy taʻminot va AI yordamida yuqori natijalarga erishishni maqsad qiladi.

OpendoorSunʻiy IntellektAutsorsingHindistonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobillarning «oʻlik» akkumulyatorlarini tiklovchi suyuqlik topildiElektromobillarning «oʻlik» akkumulyatorlarini tiklovchi suyuqlik topildiBugun, 03:57Anthropic rahbari Dario Amodei boshqaruvda kutilmagan usulni qoʻllamoqdaAnthropic rahbari Dario Amodei boshqaruvda kutilmagan usulni qoʻllamoqdaBugun, 03:52Venera-D missiyasi yaqinlashmoqda: Sunʻiy yoʻldosh antennasi sinovdan oʻtdiVenera-D missiyasi yaqinlashmoqda: Sunʻiy yoʻldosh antennasi sinovdan oʻtdiBugun, 03:25Sam Altman va Jakub Pachocki OpenAI kelajagi hamda uchinchi faza haqidaSam Altman va Jakub Pachocki OpenAI kelajagi hamda uchinchi faza haqidaBugun, 23:28Intel noutbuklar narxini keskin pasaytirishning yangi usulini oʻylab topdiIntel noutbuklar narxini keskin pasaytirishning yangi usulini oʻylab topdiBugun, 23:21xAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganxAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganBugun, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus