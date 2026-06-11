Opendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqda
San-Fransiskoda joylashgan koʻchmas mulk savdosi platformasi Opendoor Hindistondagi faoliyatini toʻxtatishini eʻlon qildi. Ushbu qaror mamlakatda kengayish boshlanganidan atigi ikki yil oʻtib qabul qilindi. Kompaniya bosh direktori Kaz Nejatian operatsion ishlarni AQSHga qaytarish va kichikroq, sunʻiy intellektga (AI) asoslangan jamoalarga oʻtish strategiyasini asosiy sabab sifatida koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu qadam Silikon vodiysida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Investorlar va autsorsing boʻyicha ekspertlar buni AI texnologiyalari Hindiston kabi global autsorsing markazlari iqtisodiyotini qanday qayta shakllantirayotganining ilk namunasi deb hisoblamoqda. Opendoor ilgari murakkab tizimlardagi qoʻlda bajariladigan ishlarni boshqarish uchun Hindistonda 250 ga yaqin xodimdan iborat jamoa tuzgan edi.
Hozirda Hindiston dunyodagi eng yirik Global Capability Center (GCC) bozori hisoblanadi. Mamlakatda 2100 dan ortiq markazlar mavjud boʻlib, ularda 2,36 million kishi mehnat qiladi va yillik daromad qariyb 100 milliard dollarni tashkil etadi. Biroq, Better Tomorrow Ventures asoschisi Sheel Mohnot kabi investorlarning fikricha, qoʻl mehnati AI bilan almashgani sayin, Hindistondagi koʻplab ish oʻrinlari xavf ostida qolishi mumkin.
HFS Research tahlilchisi Phil Fershtning taʻkidlashicha, bu shunchaki ish oʻrinlarining bir davlatdan boshqasiga koʻchishi emas. Asosiy oʻzgarish shundaki, AI kompaniyalarga kamroq ishchi kuchi bilan samaraliroq ishlash imkonini bermoqda. Bu model "Services-as-Software" deb atalib, unda kompaniyalar xodimlar sonini oshirmasdan, dasturiy taʻminot va AI yordamida yuqori natijalarga erishishni maqsad qiladi.
…