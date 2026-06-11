RTX 5090 va Ryzen 9 9950X3D: Cooler Master Cosmos Gold Limited Edition taqdim etildi

·46·Texno
RTX 5090 va Ryzen 9 9950X3D: Cooler Master Cosmos Gold Limited Edition taqdim etildi

Cooler Master kompaniyasi oʻzining yangi, cheklangan miqdordagi Cosmos Gold Limited Edition ish stoli kompyuterini namoyish etdi. Ushbu tizim 16 yadro va 32 oqimli, Boost chastotasi 5,6 GGs gacha yetadigan eng kuchli AMD Ryzen 9 9950X3D protsessori bazasida yigʻilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Grafik quvvat uchun Blackwell arxitekturasiga asoslangan, 32 GB xotiraga ega maxsus NVIDIA GeForce RTX 5090 videokartasi masʼuldir. Tizimning asosi sifatida Asus ROG Crosshair X870E Hero ona platasi tanlangan boʻlib, u 64 GB DDR5 (4 x 16 GB) tezkor xotira va 2 TB hajmli PCIe Gen4 SSD bilan jihozlangan.

Kompyuterning barqaror ishlashini 80 Plus Platinum sertifikatiga ega 2000 vattli quvvat manbai taʼminlaydi. Sovutish tizimiga alohida eʼtibor qaratilgan: Cooler Master Atmos II 360 suyuqlik sovutish tizimi, ikkita 200 mm li old va bitta 120 mm li orqa ventilyatorlar hatto maksimal yuklamada ham harorat va shovqinni past darajada ushlab turadi.

COSMOS Gold korpusi taxminan 45 kg vaznga ega boʻlib, u USB 3.2, 20 Gbit/s tezlikdagi USB-C, Wi-Fi 7 va Ethernet kabi zamonaviy interfeyslar bilan taʼminlangan. Qurilma Windows 11 Home operatsion tizimi boshqaruvi ostida ishlaydi.

Cooler MasterNVIDIARTX 5090Ryzen 9 9950X3DGaming PC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX IPO ajiotaji fonida texnologiya va kriptovalyuta bozorlari pasaymoqdaSpaceX IPO ajiotaji fonida texnologiya va kriptovalyuta bozorlari pasaymoqdaBugun, 06:53Oppo yangi buklama smartfoni: Snapdragon 8 Elite va iPhone Ultra dizayniOppo yangi buklama smartfoni: Snapdragon 8 Elite va iPhone Ultra dizayniBugun, 05:59Xiaomi 17T va 17T Pro: 7000 mA·soat batareya va 5 yillik kafolat bilanXiaomi 17T va 17T Pro: 7000 mA·soat batareya va 5 yillik kafolat bilanBugun, 05:58Opendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqdaOpendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqdaBugun, 04:27Elektromobillarning «oʻlik» akkumulyatorlarini tiklovchi suyuqlik topildiElektromobillarning «oʻlik» akkumulyatorlarini tiklovchi suyuqlik topildiBugun, 03:57Anthropic rahbari Dario Amodei boshqaruvda kutilmagan usulni qoʻllamoqdaAnthropic rahbari Dario Amodei boshqaruvda kutilmagan usulni qoʻllamoqdaBugun, 03:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus