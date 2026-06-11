Trampning smartfoni HTC U24 Pro modelining kloni boʻlib chiqdi

·17·Texno
Trampning smartfoni HTC U24 Pro modelining kloni boʻlib chiqdi

iFixit mutaxassislari NBC bilan hamkorlikda Trump T1 smartfonini batafsil tahlil qilib, qurilma aslida HTC U24 Pro modelining deyarli aynan nusxasi ekanini aniqlashdi. Tadqiqot davomida har ikkala smartfon kompyuter tomografiyasidan oʻtkazildi va butunlay qismlarga ajratildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eksperiment davomida mutaxassislar HTC U24 Pro ona platasini Trump T1 korpusiga oʻrnatishga muvaffaq boʻlishdi va natijada toʻliq ishlovchi qurilma hosil boʻldi. Ichki konstruksiya deyarli bir xil boʻlib, farqlar faqat tashqi dizaynning ayrim elementlari bilan cheklangan.

Trump T1 modelida chiroq (vspishka) joylashuvi biroz oʻzgartirilgan, dinamik panjarasi qayta ishlangan va xotira chiplari boshqa yetkazib beruvchidan olingan. Xususan, Trump T1 qurilmasida Micron, HTC U24 Pro modelida esa SK Hynix komponentlari qoʻllanilgan. Eng katta farq batareya sigʻimida: Trump T1 5000 mA·soat, HTC U24 Pro esa 4600 mA·soat quvvatga ega.

Avvalroq HTC kompaniyasi boshqa brendlar uchun smartfon ishlab chiqarmasligini taʼkidlagan edi, biroq U24 Pro modelining kelib chiqishi haqida maʼlumot bermagan. The Verge nashrining yozishicha, Trump T1 Xitoyda ishlab chiqariladi. Trump Mobile vakillari esa hozircha butlovchi qismlar "doʻstona mamlakatlar"dan keltirilayotganini, "AQSHda ishlab chiqarilgan" maqomi esa kelajakdagi maqsad ekanini bildirishdi.

Trump T1 rasman taqdim etilganiga bir yilga yaqinlashgan boʻlsa-da, u hali ham oddiy xaridorlar uchun deyarli imkonsiz boʻlib qolmoqda. Hozircha smartfonni faqat ayrim jurnalist va blogerlar qoʻlga kiritgan, ommaviy yetkazib berishlar haqida esa tasdiqlangan maʼlumotlar yoʻq.

Trump T1HTC U24 ProIFixitSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada sunʼiy intellektli oʻyinchoqlar uchun ilk standart joriy etildiRossiyada sunʼiy intellektli oʻyinchoqlar uchun ilk standart joriy etildiBugun, 15:56Pool ilovasi skrinshotlarni foydali maʼlumotlarga aylantiradiPool ilovasi skrinshotlarni foydali maʼlumotlarga aylantiradiBugun, 15:51Microsoft Hindistonning Alt Carbon startapi bilan shartnoma imzoladiMicrosoft Hindistonning Alt Carbon startapi bilan shartnoma imzoladiBugun, 15:28“Ekologik” aldovga qarshi kurash: Rossiyada yangi onlayn servis ishga tushdi“Ekologik” aldovga qarshi kurash: Rossiyada yangi onlayn servis ishga tushdiBugun, 15:27Intel bozorni boy bermoqdami: Amazon top-15 roʻyxatini toʻliq AMD egalladiIntel bozorni boy bermoqdami: Amazon top-15 roʻyxatini toʻliq AMD egalladiBugun, 14:59Mobil akkumulyatorlar davri tugamoqda: Anker rahbari kutilmagan bayonot berdiMobil akkumulyatorlar davri tugamoqda: Anker rahbari kutilmagan bayonot berdiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus