Trampning smartfoni HTC U24 Pro modelining kloni boʻlib chiqdi
iFixit mutaxassislari NBC bilan hamkorlikda Trump T1 smartfonini batafsil tahlil qilib, qurilma aslida HTC U24 Pro modelining deyarli aynan nusxasi ekanini aniqlashdi. Tadqiqot davomida har ikkala smartfon kompyuter tomografiyasidan oʻtkazildi va butunlay qismlarga ajratildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eksperiment davomida mutaxassislar HTC U24 Pro ona platasini Trump T1 korpusiga oʻrnatishga muvaffaq boʻlishdi va natijada toʻliq ishlovchi qurilma hosil boʻldi. Ichki konstruksiya deyarli bir xil boʻlib, farqlar faqat tashqi dizaynning ayrim elementlari bilan cheklangan.
Trump T1 modelida chiroq (vspishka) joylashuvi biroz oʻzgartirilgan, dinamik panjarasi qayta ishlangan va xotira chiplari boshqa yetkazib beruvchidan olingan. Xususan, Trump T1 qurilmasida Micron, HTC U24 Pro modelida esa SK Hynix komponentlari qoʻllanilgan. Eng katta farq batareya sigʻimida: Trump T1 5000 mA·soat, HTC U24 Pro esa 4600 mA·soat quvvatga ega.
Avvalroq HTC kompaniyasi boshqa brendlar uchun smartfon ishlab chiqarmasligini taʼkidlagan edi, biroq U24 Pro modelining kelib chiqishi haqida maʼlumot bermagan. The Verge nashrining yozishicha, Trump T1 Xitoyda ishlab chiqariladi. Trump Mobile vakillari esa hozircha butlovchi qismlar "doʻstona mamlakatlar"dan keltirilayotganini, "AQSHda ishlab chiqarilgan" maqomi esa kelajakdagi maqsad ekanini bildirishdi.
Trump T1 rasman taqdim etilganiga bir yilga yaqinlashgan boʻlsa-da, u hali ham oddiy xaridorlar uchun deyarli imkonsiz boʻlib qolmoqda. Hozircha smartfonni faqat ayrim jurnalist va blogerlar qoʻlga kiritgan, ommaviy yetkazib berishlar haqida esa tasdiqlangan maʼlumotlar yoʻq.
…