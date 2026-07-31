Snapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydi
Mashhur Snapchat ijtimoiy tarmogʻi sunʼiy intellekt tomonidan toʻliq generatsiya qilingan videolarni Spotlight boʻlimida mukofotlash amaliyotidan voz kechdi. Platforma asl inson ijodiga ustuvor ahamiyat qaratish maqsadida oʻz tavsiya tizimlarini jiddiy oʻzgartirgani haqida xabar berdi va bu qadam raqamli makonda haqiqiy mualliflik kontentini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining rasmiy blogida Spotlight boʻlimi odamlar oʻzlarining oʻziga xos ijodiy yondashuvi, shaxsiy hikoyalari va hayotiy lahzalarini kashf etadigan maskan boʻlib qolishi kerakligini taʼkidlagan. Rahbariyat insonlar oʻzlari yaratgan va ulashgan original istiqbollarni ragʻbatlantirishda doimiy qadriyat borligiga ishonadi.
Sunʼiy intellekt vositalari butunlay taqiqlanmadiBiroq, Snapchat sunʼiy intellekt texnologiyalaridan butunlay voz kechmayotganini aniqlashtirgan. Mualliflar oʻz kontentini boyitish yoki tahrirlash uchun platformaning maxsus sunʼiy intellekt ijodiy vositalaridan foydalanishda davom etishlari mumkin. Yangilanish faqatgina boshdan-oyoq sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan va inson ishtirokisiz tayyorlangan videolarga taalluqlidir.
Ushbu oʻzgarish kompaniyaning Spotlightʼni yaxshilash hamda eʼtiborni asl inson ijodini namoyish etuvchi postlarga qaratish boʻyicha kengroq saʼy-harakatlariga mos keladi. Joriy yilning aprel oyida ham foydalanuvchilar lentada sunʼiy intellekt kontentini kamroq koʻrishi haqida ogohlantirilgan edi.
Global tendentsiya: “AI slop”ga qarshi kurashSoʻnggi paytlarda past sifatli va avtomatik tarzda yaratilgan kontent — “AI slop” atamasiga nisbatan tanqidlar keskin ortib bormoqda. Shuning uchun ham koʻplab yirik texnologiya kompaniyalari oʻz siyosatini qayta koʻrib chiqib, bunday materiallarni oʻz algoritmlarida quyi oʻringa tushirmoqda, maxsus shikoyat qilish funksiyalarini joriy etmoqda yoki ularni butunlay olib tashlamoqda.
Jumladan, LinkedIn foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt yordamida yozganga oʻxshash postlarni belgilash imkonini beruvchi tugmani ishga tushirdi. Substack esa oʻquvchilarga sunʼiy intellekt yozgan axborotnomalarni aniqlashga yordam beradigan maxsus vositani taqdim etdi. Meta kompaniyasi ham Instagramʼda ommaviy akkauntlardagi suratlarni sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirish imkonini beruvchi funksiya tufayli jiddiy eʼtirozlarga uchrab, uni butunlay oʻchirib yuborishga majbur boʻldi.
YouTube va xavfsizlik choralariShuningdek, YouTube ham past sifatli sunʼiy intellekt kontentiga qarshi kurashni kuchaytirib, monetizatsiya qoidalarini aniqlashtirdi. Unga koʻra, oʻzlashtirilmagan shablonli materiallar, shuningdek, sogʻliqni saqlash va moliya kabi nozik mavzularda sunʼiy intellekt personajlari ishtirokida tayyorlangan videolardan daromad topish taqiqlandi.
Bundan tashqari, oʻtgan oy Snapchat voyaga yetmagan foydalanuvchilarni himoya qilish maqsadida yangi kontent nazorati choralarini ham amalda joriy etgan edi. Unga koʻra, 13 dan 15 yoshgacha boʻlgan oʻsmirlar oʻzlarining Spotlight postlarini faqat oʻzlari obuna boʻlgan va oʻzaro kuzatib boradigan foydalanuvchilar bilangina ulashishlari mumkin.
…