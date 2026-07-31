Snapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydi

·0·Texno
Snapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydi

Mashhur Snapchat ijtimoiy tarmogʻi sunʼiy intellekt tomonidan toʻliq generatsiya qilingan videolarni Spotlight boʻlimida mukofotlash amaliyotidan voz kechdi. Platforma asl inson ijodiga ustuvor ahamiyat qaratish maqsadida oʻz tavsiya tizimlarini jiddiy oʻzgartirgani haqida xabar berdi va bu qadam raqamli makonda haqiqiy mualliflik kontentini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining rasmiy blogida Spotlight boʻlimi odamlar oʻzlarining oʻziga xos ijodiy yondashuvi, shaxsiy hikoyalari va hayotiy lahzalarini kashf etadigan maskan boʻlib qolishi kerakligini taʼkidlagan. Rahbariyat insonlar oʻzlari yaratgan va ulashgan original istiqbollarni ragʻbatlantirishda doimiy qadriyat borligiga ishonadi.

Sunʼiy intellekt vositalari butunlay taqiqlanmadi

Biroq, Snapchat sunʼiy intellekt texnologiyalaridan butunlay voz kechmayotganini aniqlashtirgan. Mualliflar oʻz kontentini boyitish yoki tahrirlash uchun platformaning maxsus sunʼiy intellekt ijodiy vositalaridan foydalanishda davom etishlari mumkin. Yangilanish faqatgina boshdan-oyoq sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan va inson ishtirokisiz tayyorlangan videolarga taalluqlidir.

Ushbu oʻzgarish kompaniyaning Spotlightʼni yaxshilash hamda eʼtiborni asl inson ijodini namoyish etuvchi postlarga qaratish boʻyicha kengroq saʼy-harakatlariga mos keladi. Joriy yilning aprel oyida ham foydalanuvchilar lentada sunʼiy intellekt kontentini kamroq koʻrishi haqida ogohlantirilgan edi.

Global tendentsiya: “AI slop”ga qarshi kurash

Soʻnggi paytlarda past sifatli va avtomatik tarzda yaratilgan kontent — “AI slop” atamasiga nisbatan tanqidlar keskin ortib bormoqda. Shuning uchun ham koʻplab yirik texnologiya kompaniyalari oʻz siyosatini qayta koʻrib chiqib, bunday materiallarni oʻz algoritmlarida quyi oʻringa tushirmoqda, maxsus shikoyat qilish funksiyalarini joriy etmoqda yoki ularni butunlay olib tashlamoqda.

Jumladan, LinkedIn foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt yordamida yozganga oʻxshash postlarni belgilash imkonini beruvchi tugmani ishga tushirdi. Substack esa oʻquvchilarga sunʼiy intellekt yozgan axborotnomalarni aniqlashga yordam beradigan maxsus vositani taqdim etdi. Meta kompaniyasi ham Instagramʼda ommaviy akkauntlardagi suratlarni sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirish imkonini beruvchi funksiya tufayli jiddiy eʼtirozlarga uchrab, uni butunlay oʻchirib yuborishga majbur boʻldi.

YouTube va xavfsizlik choralari

Shuningdek, YouTube ham past sifatli sunʼiy intellekt kontentiga qarshi kurashni kuchaytirib, monetizatsiya qoidalarini aniqlashtirdi. Unga koʻra, oʻzlashtirilmagan shablonli materiallar, shuningdek, sogʻliqni saqlash va moliya kabi nozik mavzularda sunʼiy intellekt personajlari ishtirokida tayyorlangan videolardan daromad topish taqiqlandi.

Bundan tashqari, oʻtgan oy Snapchat voyaga yetmagan foydalanuvchilarni himoya qilish maqsadida yangi kontent nazorati choralarini ham amalda joriy etgan edi. Unga koʻra, 13 dan 15 yoshgacha boʻlgan oʻsmirlar oʻzlarining Spotlight postlarini faqat oʻzlari obuna boʻlgan va oʻzaro kuzatib boradigan foydalanuvchilar bilangina ulashishlari mumkin.

SnapchatSunʼiy intellektTexnologiyaIjtimoiy tarmoqKontent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Il-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaIl-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaBugun, 22:00Apple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinApple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinBugun, 21:27Yaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladiYaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladiBugun, 21:26Olimlar olovni suv oʻrniga suyuq azot bilan oʻchirishni taklif qilishdiOlimlar olovni suv oʻrniga suyuq azot bilan oʻchirishni taklif qilishdiBugun, 20:58AQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqdaAQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqdaBugun, 20:51Samsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdiSamsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdiBugun, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi