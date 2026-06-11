Rossiyada iPhone 17 narxi rekord darajada pasaydi
Rossiya bozorida 256 GB xotiraga ega asosiy iPhone 17 modelining narxi rekord darajadagi eng past koʻrsatkichga tushib, 55 ming rubl chegarasidan oʻtdi. Bu haqda Hi-Tech Mail portali xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqqoslash uchun, joriy yilning boshida ushbu qurilmaning minimal narxi 75 ming rublni tashkil etgan edi. Shunday qilib, yarim yil ichida gadjet oʻrtacha 25 foizga arzonlashdi. Narxlarning eng sezilarli pasayishi internet-doʻkonlarda kuzatilib, u yerda qiymat 62 mingdan 58 ming rublgacha tushgan.
Hozirda yirik marketpleyslarda ushbu apparat 59 ming rubldan taklif etilmoqda. Kichik riteylerlarda esa iPhone 17 modelini 55 ming rubldan ham arzonroq narxda topish imkoniyati mavjud. Narxlar dinamikasi 2025-yil sentyabr oyidagi savdolar boshlanganidan buyon pasayish tendensiyasini koʻrsatmoqda.
Texnik jihatdan smartfon 6,3 dyuymli, 120 Gs moslashuvchan yangilanish chastotasiga ega boʻlgan OLED-displey bilan jihozlangan. Qurilma A19 chipi asosida ishlaydi va unda “Always On Display” rejimi mavjud.
…