Rossiyada iPhone 17 narxi rekord darajada pasaydi

·42·Texno
Rossiyada iPhone 17 narxi rekord darajada pasaydi

Rossiya bozorida 256 GB xotiraga ega asosiy iPhone 17 modelining narxi rekord darajadagi eng past koʻrsatkichga tushib, 55 ming rubl chegarasidan oʻtdi. Bu haqda Hi-Tech Mail portali xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqqoslash uchun, joriy yilning boshida ushbu qurilmaning minimal narxi 75 ming rublni tashkil etgan edi. Shunday qilib, yarim yil ichida gadjet oʻrtacha 25 foizga arzonlashdi. Narxlarning eng sezilarli pasayishi internet-doʻkonlarda kuzatilib, u yerda qiymat 62 mingdan 58 ming rublgacha tushgan.

Hozirda yirik marketpleyslarda ushbu apparat 59 ming rubldan taklif etilmoqda. Kichik riteylerlarda esa iPhone 17 modelini 55 ming rubldan ham arzonroq narxda topish imkoniyati mavjud. Narxlar dinamikasi 2025-yil sentyabr oyidagi savdolar boshlanganidan buyon pasayish tendensiyasini koʻrsatmoqda.

Texnik jihatdan smartfon 6,3 dyuymli, 120 Gs moslashuvchan yangilanish chastotasiga ega boʻlgan OLED-displey bilan jihozlangan. Qurilma A19 chipi asosida ishlaydi va unda “Always On Display” rejimi mavjud.

AppleIPhoneSmartfonTexnologiyaNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Coinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiCoinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiBugun, 17:27T2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiT2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiBugun, 17:26Quantum Space harbiy SPAC orqali SpaceX muvaffaqiyatini takrorlamoqchiQuantum Space harbiy SPAC orqali SpaceX muvaffaqiyatini takrorlamoqchiBugun, 16:58Samsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldiSamsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldiBugun, 16:56TSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayaptiTSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayaptiBugun, 16:55Deezer sunʻiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni aniqlash vositasini ishga tushirdiDeezer sunʻiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni aniqlash vositasini ishga tushirdiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus