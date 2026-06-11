Waymo robotaksi xizmati uchun pullik Waymo Premier obunasini eʻlon qildi
Waymo kompaniyasi oʻzining doimiy foydalanuvchilari uchun Waymo Premier deb nomlangan sodiqlik dasturini ishga tushirmoqda. Oyiga 29,99 dollar evaziga mijozlar robotaksilardan foydalanishda bir qator imtiyozlarga ega boʻladilar. Dastur doirasida aʻzolar virtual navbatlarni chetlab oʻtishlari va har bir safardan 10 foiz keshbek olishlari mumkin boʻladi. Shuningdek, tigʻiz vaqtlarda keshbek miqdori yanada oshishi koʻzda tutilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Premier aʻzolari har oy beshta bepul bekor qilish imkoniyatiga ega boʻlishadi. Eng qiziqarli jihati shundaki, Waymo ushbu obuna egalariga xizmat hali kutish roʻyxatida boʻlgan shaharlarda ham robotaksi chaqirish imkonini beradi. Biroq, Austin va Atlanta shaharlarida ushbu dastur ishlamaydi, chunki u yerda robotaksilar faqat Uber ilovasi orqali xizmat koʻrsatadi.
Ushbu yangilik Waymo AQSH boʻylab kengayishni davom ettirayotgan va joriy yil oxirida xalqaro bozorga chiqishga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda eʻlon qilindi. Kompaniya, shuningdek, Los-Anjeles, Feniks va San-Fransisko koʻchalarida Zeekr tomonidan ishlab chiqarilgan "Ojai" deb nomlangan yangi avlod avtomobillarini sinovdan oʻtkazishni boshladi.
Waymo Premier dasturi kompaniya uchun yangi daromad manbai boʻlishi kutilmoqda. Masalan, Uber kompaniyasining Uber One dasturi hozirda 50 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega va katta foyda keltirmoqda. Waymo vakillarining soʻzlariga koʻra, 29,99 dollarlik narx mijozlarning bevosita takliflari asosida belgilangan. Maʻlumotlar shuni koʻrsatadiki, odamlar robotaksilarning qulayligi uchun anʻanaviy taksi xizmatlaridan koʻra koʻproq pul toʻlashga tayyor.
…