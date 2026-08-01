Google Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdi

·0·Texno
Google Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdi

Google kompaniyasi oʻzining Google Earth xarita ilovasiga sunʼiy intellekt yordamida soxta tasvirlar yaratish imkonini beruvchi yangi funksiyani qoʻshganidan atigi bir kun oʻtib uni butunlay yopib qoʻydi. Ushbu yangilik internet foydalanuvchilari va jurnalistlar orasida keskin tanqidlarga sabab boʻlib, u soxta maʼlumotlar va dezinformatsiya tarqalishiga zamin yaratishi mumkinligi taʼkidlandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, payshanba kuni ishga tushirilgan funksiya foydalanuvchilarga Nano Banana 2 deb nomlangan sunʼiy intellekt generatori yordamida Google Earthʼdagi sunʼiy yoʻldosh tasvirlari ichiga turli toʻqima tasvirlarni joylashtirish imkonini bergan edi. Kompaniyaning rasmiy bayonotida bu imkoniyat geografiya bilan ijodiy yondashish maqsadida yaratilgani aytilgandi.

Biroq, mutaxassislar va OAV vakillari ushbu vosita qanday xavf tugʻdirishini darhol payqashdi. Xususan, BBC jurnalisti mazkur yangilikni kinoya bilan baholab, Google Earth dunyodagi eng ishonchli vizual dalil manbalaridan biri ekanini, bunday vosita esa yolgʻon maʼlumotlarni tarqatishda suiisteʼmol qilinishi muqarrarligini taʼkidlab oʻtdi.

Tanqidlar va xavfsizlik muammolari

Aslida, mazkur funksiya orqali har qanday matnli soʻrov asosida yaratilgan tasvirlarni real xaritalar ustiga qoʻyish mumkin edi. Bu esa tarmoqda geofazoviy soxta kontentlar oqimining koʻpayishiga olib kelishi kutilgandi. Tanqidchilar Google Earth kabi fundamental platformalarda bunday ochiq imkoniyatlarning mavjudligi jamoatchilikni chalgʻitishini qattiq qoralashdi.

Bunday keskin eʼtirozlardan soʻng, kompaniya tezkor qaror qabul qilib, munozarali funksiyani vaqtincha toʻxtatdi. Google vakillarining taʼkidlashicha, baʼzi geofazoviy mutaxassislar ushbu vositadan foydali maqsadlarda foydalangan boʻlsa-da, kompaniya siyosatini buzuvchi soxta tasvirlar skrinshotlari tarqalayotgani aniqlangan.

Hozirgi vaqtda Google ushbu funksiyani Google Earth ilovasidan qaytarib olganini va xavfsizlik choralarini kuchaytirish ustida ish olib borayotganini maʼlum qildi. Kompaniya xavfsiz toʻsiqlarni oʻrnatib boʻlgachgina tizimni takomillashtirishni davom ettirishi kutilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt asrida internetdagi aksariyat tasvirlarni oʻta osonlik bilan oʻzgartirish mumkin. Endilikda dezinformatsiya yaratish uchun professional Photoshop ustalari boʻlish shart emas, buning uchun har qanday AI tasvir generatori yetarli boʻlmoqda va bu texnologiya gigantlari oldida turgan eng jiddiy chaqiruvlardan biri boʻlib qolmoqda.

GoogleGoogle EarthSunʼiy intellektDezinformatsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Index Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiIndex Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 00:58Intel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiIntel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiBugun, 00:53Radeon RX 9050 ilk testlarda qanday natija koʻrsatdiRadeon RX 9050 ilk testlarda qanday natija koʻrsatdiBugun, 00:22Venchur investitsiyalar startaplarda firibgarlikni koʻpaytiradimiVenchur investitsiyalar startaplarda firibgarlikni koʻpaytiradimiBugun, 00:20Apple rekord daromad keltirdi, biroq aksiyalar narxi keskin tushib ketdiApple rekord daromad keltirdi, biroq aksiyalar narxi keskin tushib ketdiKecha, 23:58Xitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiXitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi