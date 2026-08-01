Google Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdi
Google kompaniyasi oʻzining Google Earth xarita ilovasiga sunʼiy intellekt yordamida soxta tasvirlar yaratish imkonini beruvchi yangi funksiyani qoʻshganidan atigi bir kun oʻtib uni butunlay yopib qoʻydi. Ushbu yangilik internet foydalanuvchilari va jurnalistlar orasida keskin tanqidlarga sabab boʻlib, u soxta maʼlumotlar va dezinformatsiya tarqalishiga zamin yaratishi mumkinligi taʼkidlandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, payshanba kuni ishga tushirilgan funksiya foydalanuvchilarga Nano Banana 2 deb nomlangan sunʼiy intellekt generatori yordamida Google Earthʼdagi sunʼiy yoʻldosh tasvirlari ichiga turli toʻqima tasvirlarni joylashtirish imkonini bergan edi. Kompaniyaning rasmiy bayonotida bu imkoniyat geografiya bilan ijodiy yondashish maqsadida yaratilgani aytilgandi.
Biroq, mutaxassislar va OAV vakillari ushbu vosita qanday xavf tugʻdirishini darhol payqashdi. Xususan, BBC jurnalisti mazkur yangilikni kinoya bilan baholab, Google Earth dunyodagi eng ishonchli vizual dalil manbalaridan biri ekanini, bunday vosita esa yolgʻon maʼlumotlarni tarqatishda suiisteʼmol qilinishi muqarrarligini taʼkidlab oʻtdi.
Tanqidlar va xavfsizlik muammolariAslida, mazkur funksiya orqali har qanday matnli soʻrov asosida yaratilgan tasvirlarni real xaritalar ustiga qoʻyish mumkin edi. Bu esa tarmoqda geofazoviy soxta kontentlar oqimining koʻpayishiga olib kelishi kutilgandi. Tanqidchilar Google Earth kabi fundamental platformalarda bunday ochiq imkoniyatlarning mavjudligi jamoatchilikni chalgʻitishini qattiq qoralashdi.
Bunday keskin eʼtirozlardan soʻng, kompaniya tezkor qaror qabul qilib, munozarali funksiyani vaqtincha toʻxtatdi. Google vakillarining taʼkidlashicha, baʼzi geofazoviy mutaxassislar ushbu vositadan foydali maqsadlarda foydalangan boʻlsa-da, kompaniya siyosatini buzuvchi soxta tasvirlar skrinshotlari tarqalayotgani aniqlangan.
Hozirgi vaqtda Google ushbu funksiyani Google Earth ilovasidan qaytarib olganini va xavfsizlik choralarini kuchaytirish ustida ish olib borayotganini maʼlum qildi. Kompaniya xavfsiz toʻsiqlarni oʻrnatib boʻlgachgina tizimni takomillashtirishni davom ettirishi kutilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt asrida internetdagi aksariyat tasvirlarni oʻta osonlik bilan oʻzgartirish mumkin. Endilikda dezinformatsiya yaratish uchun professional Photoshop ustalari boʻlish shart emas, buning uchun har qanday AI tasvir generatori yetarli boʻlmoqda va bu texnologiya gigantlari oldida turgan eng jiddiy chaqiruvlardan biri boʻlib qolmoqda.
…