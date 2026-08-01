Amazon kompaniyasi sunʼiy intellekt loyihalari uchun budjetni 860 foizga oshirib yubordi

·19·Texno
Amazon kompaniyasi sunʼiy intellekt loyihalari uchun budjetni 860 foizga oshirib yubordi
Qisqacha

Amazon kompaniyasi ichki loyihalarda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish chog'ida belgilangan budjetni keskin buzib yubordi va yirik miqdordagi mablag'ni o'ta qimmatga tushirdi. Xususan, marketpleysda mualliflar ma'lumotlarini mahsulot kartochkalari bilan solishtirishga mo'ljallangan va Anthropic kompaniyasining Claude Sonnet modelidan foydalanilgan loyiha 1,8 million dollarga tushib, dastlabki tasdiqlangan budjetdan 860 foizga ko'p bo'ldi.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal joriy etilishi yirik korporatsiyalar uchun kutilmagan moliyaviy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Financial Times nashrining xabar berishicha, Amazon kompaniyasi ichki loyihalarda sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanish chogʻida yirik miqdordagi mablagʻni oʻta qimmatga tushirgan va belgilangan budjetni keskin ravishda buzgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xususan, marketpleysda mualliflar maʼlumotlarini mahsulot kartochkalari bilan avtomatik tarzda solishtirishga moʻljallangan loyiha kompaniyaga 1,8 million dollarga tushgan. Ushbu vazifa uchun Anthropic kompaniyasining Claude Sonnet modelidan foydalanilgan boʻlib, mazkur koʻrsatkich dastlabki tasdiqlangan budjetdan naq 860 foizga koʻp ekanligi aniqlangan.

Nazoratning yoʻqligi va yashirin xarajatlar

Mazkur moliyaviy tafovut darhol sezilmagani vaziyatni yanada jiddiylashtirgan. Oʻta yuqori xarajatlar faqatgina besh oy oʻtgachgina aniqlangan, eng achinarlisi shundaki, shuncha mablagʻ sarflanishiga qaramamay, loyihaning oʻzi oxir-oqibat amalda joriy etilmagan.

Financial Times maʼlumotiga koʻra, bu kabi holatlar yagona istisno emas edi. Kompaniya moliyaviy audit vositasini ishlab chiqishda kutilganidan qoʻshimcha ravishda yana 541 ming dollar, logistika jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan sunʼiy intellekt loyihasida esa qariyb 134 ming dollar mablagʻni ortiqcha sarflagan.

Ichki tanqid va yondashuvning oʻzgarishi

Amazon muhandislari kompaniya ichidagi yopiq yigʻilishda bu kabi holatlarni «falokatli darajada qimmat» deb baholashgan. Xodimlardan biri sunʼiy intellekt loyihalarining real xarajatlarini oldindan aniq baholash juda qiyin ekanligini alohida taʼkidlab oʻtgan.

Shundan soʻng, Amazon rahbariyati xodimlarni sunʼiy intellekt agentlaridan faol foydalanishga ragʻbatlantirib kelgan KiroRank ichki reytingini yopishga qaror qilgan. Endilikda kompaniya rahbariyati oʻz xodimlarini «sunʼiy intellektni shunchaki uning oʻzi uchun qoʻllamaslikka» chaqirmoqda.

Yuzaga kelgan sharoitda ortib borayotgan xarajatlar korporatsiyani ilgʻor texnologiyalardan foydalanish yondashuvlarini qayta koʻrib chiqishga majbur qildi. Oʻz navbatida, Amazon vakillari Financial Times nashrida keltirilgan maʼlumotlar faqatgina ayrim alohida holatlarga asoslanganini va jamoalarning koʻpchiligi sunʼiy intellektni ichki jarayonlarda qanday qoʻllashini toʻliq aks ettirmasligini bildirishdi.

AmazonSunʼiy intellektClaude SonnetTexnologiyalarMoliyaviy xarajatlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaHindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaBugun, 02:26Xitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiXitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiBugun, 02:22Afsonaviy Winamp treki: yangi avlod musiqiy pleyeri 2027 yilda chiqadiAfsonaviy Winamp treki: yangi avlod musiqiy pleyeri 2027 yilda chiqadiBugun, 01:20Index Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiIndex Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 00:58Google Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiGoogle Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiBugun, 00:56Intel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiIntel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi