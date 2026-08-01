Amazon kompaniyasi sunʼiy intellekt loyihalari uchun budjetni 860 foizga oshirib yubordi
Amazon kompaniyasi ichki loyihalarda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish chog'ida belgilangan budjetni keskin buzib yubordi va yirik miqdordagi mablag'ni o'ta qimmatga tushirdi. Xususan, marketpleysda mualliflar ma'lumotlarini mahsulot kartochkalari bilan solishtirishga mo'ljallangan va Anthropic kompaniyasining Claude Sonnet modelidan foydalanilgan loyiha 1,8 million dollarga tushib, dastlabki tasdiqlangan budjetdan 860 foizga ko'p bo'ldi.
Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal joriy etilishi yirik korporatsiyalar uchun kutilmagan moliyaviy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Financial Times nashrining xabar berishicha, Amazon kompaniyasi ichki loyihalarda sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanish chogʻida yirik miqdordagi mablagʻni oʻta qimmatga tushirgan va belgilangan budjetni keskin ravishda buzgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xususan, marketpleysda mualliflar maʼlumotlarini mahsulot kartochkalari bilan avtomatik tarzda solishtirishga moʻljallangan loyiha kompaniyaga 1,8 million dollarga tushgan. Ushbu vazifa uchun Anthropic kompaniyasining Claude Sonnet modelidan foydalanilgan boʻlib, mazkur koʻrsatkich dastlabki tasdiqlangan budjetdan naq 860 foizga koʻp ekanligi aniqlangan.
Nazoratning yoʻqligi va yashirin xarajatlarMazkur moliyaviy tafovut darhol sezilmagani vaziyatni yanada jiddiylashtirgan. Oʻta yuqori xarajatlar faqatgina besh oy oʻtgachgina aniqlangan, eng achinarlisi shundaki, shuncha mablagʻ sarflanishiga qaramamay, loyihaning oʻzi oxir-oqibat amalda joriy etilmagan.
Financial Times maʼlumotiga koʻra, bu kabi holatlar yagona istisno emas edi. Kompaniya moliyaviy audit vositasini ishlab chiqishda kutilganidan qoʻshimcha ravishda yana 541 ming dollar, logistika jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan sunʼiy intellekt loyihasida esa qariyb 134 ming dollar mablagʻni ortiqcha sarflagan.
Ichki tanqid va yondashuvning oʻzgarishiAmazon muhandislari kompaniya ichidagi yopiq yigʻilishda bu kabi holatlarni «falokatli darajada qimmat» deb baholashgan. Xodimlardan biri sunʼiy intellekt loyihalarining real xarajatlarini oldindan aniq baholash juda qiyin ekanligini alohida taʼkidlab oʻtgan.
Shundan soʻng, Amazon rahbariyati xodimlarni sunʼiy intellekt agentlaridan faol foydalanishga ragʻbatlantirib kelgan KiroRank ichki reytingini yopishga qaror qilgan. Endilikda kompaniya rahbariyati oʻz xodimlarini «sunʼiy intellektni shunchaki uning oʻzi uchun qoʻllamaslikka» chaqirmoqda.
Yuzaga kelgan sharoitda ortib borayotgan xarajatlar korporatsiyani ilgʻor texnologiyalardan foydalanish yondashuvlarini qayta koʻrib chiqishga majbur qildi. Oʻz navbatida, Amazon vakillari Financial Times nashrida keltirilgan maʼlumotlar faqatgina ayrim alohida holatlarga asoslanganini va jamoalarning koʻpchiligi sunʼiy intellektni ichki jarayonlarda qanday qoʻllashini toʻliq aks ettirmasligini bildirishdi.
…