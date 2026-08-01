PlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdi
Sony kompaniyasining moliyaviy hisobotiga ko'ra, butun dunyo bo'ylab sotilgan PlayStation 5 konsollari soni 95,3 million donaga yetdi. O'tgan chorakda atigi 1,6 million dona konsol sotilib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davridagiga nisbatan 36 foizga pastroq natijani tashkil etdi. Mutaxassislarning fikricha, yaqin kelajakda chiqarilishi kutilayotgan GTA VI loyihasi konsollar savdosida yana o'sish kuzatilishiga asosiy sabab bo'ladi.
Sony kompaniyasi eʼlon qilgan navbatdagi moliyaviy hisobotga koʻra, butun dunyo boʻylab sotilgan PlayStation 5 konsollari soni 95,3 million donaga yetdi. Hozirda ushbu qurilma tarixdagi eng koʻp sotilgan oʻyin pristavkalari reytingida munosib oʻrin egallab turibdi va tez orada yangi marralarni zabt etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Shunga qaramay, soʻnggi moliyaviy davr koʻrsatkichlari biroz pasayishni koʻrsatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtgan chorakda atigi 1,6 million dona PlayStation 5 sotilgan boʻlib, bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davridagiga nisbatan 36 foizga pastroq natijani tashkil etadi.
Kelajakdagi oʻsish omillari va bozor tendensiyalariMutaxassislarning fikricha, yaqin kelajakda konsollar savdosida yana oʻsish kuzatilishi mumkin. Bung asosiy sabab sifatida yaqin orada chiqarilishi kutilayotgan GTA VI loyihasi koʻrsatilmoqda. Ushbu uzoq kutilgan oʻyin millionlab foydalanuvchilarni yangi avlod konsollarini xarid qilishga undashi shubhasiz.
Shuningdek, raqamli kontentning ulushi ham ortib bormoqda. Hisobot davrida oʻyinlarning raqamli nusxalari savdosi umumiy hajmning 82 foizini tashkil etdi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Sony 2028-yildan boshlab yangi oʻyinlar uchun disklar chiqarishni toʻxtatishi haqida xabar berilgan edi.
Tarixiy reytingdagi oʻrin va oldindagi marralarHozirgi vaqtda PlayStation 5 barcha zamonlarning eng koʻp sotilgan pristavkalari reytingida sakkizinchi oʻrinni egallab turibdi. U oʻzidan oldingi PS3 konsolining 87,4 millionlik natijasini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi, biroq hozircha Wii konsolidan (101,63 million dona) ortda qolmoqda.
Reytingda yuqoriroq pogʻonaga koʻtarilish uchun Sony yana 6 milliondan ortiq qurilmani sotishi talab etiladi. Ushbu marradan soʻng navbatdagi oʻrinlarni PlayStation oilasining boshqa vakillari — original PlayStation (102,49 million dona) va 117,2 million nusxada sotilgan PS4 egallab turibdi.
…