PlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdi

·26·Texno
PlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdi
Qisqacha

Sony kompaniyasining moliyaviy hisobotiga ko'ra, butun dunyo bo'ylab sotilgan PlayStation 5 konsollari soni 95,3 million donaga yetdi. O'tgan chorakda atigi 1,6 million dona konsol sotilib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davridagiga nisbatan 36 foizga pastroq natijani tashkil etdi. Mutaxassislarning fikricha, yaqin kelajakda chiqarilishi kutilayotgan GTA VI loyihasi konsollar savdosida yana o'sish kuzatilishiga asosiy sabab bo'ladi.

Sony kompaniyasi eʼlon qilgan navbatdagi moliyaviy hisobotga koʻra, butun dunyo boʻylab sotilgan PlayStation 5 konsollari soni 95,3 million donaga yetdi. Hozirda ushbu qurilma tarixdagi eng koʻp sotilgan oʻyin pristavkalari reytingida munosib oʻrin egallab turibdi va tez orada yangi marralarni zabt etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shunga qaramay, soʻnggi moliyaviy davr koʻrsatkichlari biroz pasayishni koʻrsatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtgan chorakda atigi 1,6 million dona PlayStation 5 sotilgan boʻlib, bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davridagiga nisbatan 36 foizga pastroq natijani tashkil etadi.

Kelajakdagi oʻsish omillari va bozor tendensiyalari

Mutaxassislarning fikricha, yaqin kelajakda konsollar savdosida yana oʻsish kuzatilishi mumkin. Bung asosiy sabab sifatida yaqin orada chiqarilishi kutilayotgan GTA VI loyihasi koʻrsatilmoqda. Ushbu uzoq kutilgan oʻyin millionlab foydalanuvchilarni yangi avlod konsollarini xarid qilishga undashi shubhasiz.

Shuningdek, raqamli kontentning ulushi ham ortib bormoqda. Hisobot davrida oʻyinlarning raqamli nusxalari savdosi umumiy hajmning 82 foizini tashkil etdi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Sony 2028-yildan boshlab yangi oʻyinlar uchun disklar chiqarishni toʻxtatishi haqida xabar berilgan edi.

Tarixiy reytingdagi oʻrin va oldindagi marralar

Hozirgi vaqtda PlayStation 5 barcha zamonlarning eng koʻp sotilgan pristavkalari reytingida sakkizinchi oʻrinni egallab turibdi. U oʻzidan oldingi PS3 konsolining 87,4 millionlik natijasini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi, biroq hozircha Wii konsolidan (101,63 million dona) ortda qolmoqda.

Reytingda yuqoriroq pogʻonaga koʻtarilish uchun Sony yana 6 milliondan ortiq qurilmani sotishi talab etiladi. Ushbu marradan soʻng navbatdagi oʻrinlarni PlayStation oilasining boshqa vakillari — original PlayStation (102,49 million dona) va 117,2 million nusxada sotilgan PS4 egallab turibdi.

PlayStation 5SonyOʻyin konsollariGTA VITexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaSunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaBugun, 03:59Rivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiRivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiBugun, 03:25Fan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiFan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:24Kremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarKremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarBugun, 03:22Hindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaHindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaBugun, 02:26Xitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiXitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiBugun, 02:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi