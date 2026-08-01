Jazoirda avtobus ag‘darilib o‘nlab odamlar qurbon bo‘ldi

·0·Dunyo
Jazoirda avtobus ag‘darilib o‘nlab odamlar qurbon bo‘ldi

Jazoirning Bumerdes viloyatida sodir bo‘lgan yirik yo‘l-transport hodisasi ko‘plab qurbonlarga sabab bo‘ldi. Yo‘lovchi avtobusining yo‘ldan chiqib ag‘darilishi natijasida kamida 25 kishi halok bo‘ldi, yana 44 nafar fuqaro turli darajada jarohat oldi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, fojia 1 avgust kuni mamlakat shimolida joylashgan Bumerdes viloyati hududida sodir bo‘lgan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, Setif viloyatidan harakatlangan yo‘lovchi avtobusi hozircha aniqlanmagan sabablarga ko‘ra yo‘ldan chiqib ketgan va ag‘darilib ketgan.

Jazoir Fuqarolik muhofazasi xizmati ma’lumotiga ko‘ra, halokat oqibatida kamida 25 nafar inson hayotdan ko‘z yumgan, yana 44 kishi esa turli og‘irlikdagi tan jarohatlari bilan shifoxonalarga yetkazilgan.

Ayni paytda voqea joyida qutqaruvchilar va tezkor tibbiy yordam guruhlari ish olib bormoqda. Mutasaddi idoralar halokat sabablarini aniqlash maqsadida rasmiy tekshiruv ishlarini boshlagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron sari yo‘l fojiaga aylandi: cho‘ldan 14 jasad topildiEron sari yo‘l fojiaga aylandi: cho‘ldan 14 jasad topildiKecha, 23:53Tramp: Putin ham, Zelenskiy ham Ukrainadagi urushni tugatish uchun yon berishga majbur bo‘ladiTramp: Putin ham, Zelenskiy ham Ukrainadagi urushni tugatish uchun yon berishga majbur bo‘ladiKecha, 22:43Go‘sht o‘g‘irlagan ari internetni hayratga soldi (video)Go‘sht o‘g‘irlagan ari internetni hayratga soldi (video)Kecha, 21:57Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Kecha, 21:57Mojtaba Xomanaiy qayerda? AQSH va Isroil razvedkasi uni izlamoqdaMojtaba Xomanaiy qayerda? AQSH va Isroil razvedkasi uni izlamoqdaKecha, 19:17Amerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldiAmerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldiKecha, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda