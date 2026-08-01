Intel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydi

·0·Texno
Intel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydi

Jahon bozorida grafika adapterlari narxi yana oʻsishni boshlagan va yaqin kelajakda qimmatlashishda davom etishi kutilayotgan bir paytda, Intel Arc B580 modeli aksincha arzonlashmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur qurilma hozirgi kunda xotira hajmiga nisbatan eng foydali takliflardan biriga aylanib ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu zamonaviy videoakarta 192-bitli shina asosida ishlaydigan 12 GB hajmga ega GDDR6 xotirasi bilan jihozlangan. Ushbu texnik koʻrsatkich tufayli qurilma Full HD dan yuqori boʻlgan oʻlchamlarda raqobatchilariga nisbatan ancha barqaror va yaxshi natijalarni koʻrsatish imkoniyatiga ega.

Narxlar dinamikasi va raqobat

AQSh bozorida mazkur videokarta narxi 290 dollargacha pasaygan boʻlsa, Yevropa mamlakatlarida uni 280 yevrodan ham arzonroq narxlarda topish mumkin. Bu holat umumiy bozor tendensiyalariga zid ravishda sodir boʻlayotgani bilan mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda.

Eʼtiborlisi, aynan 12 GB xotiraga ega boʻlgan, biroq qaytadan sotuvga chiqarilgan RTX 3060 modeli hozirgi kunda qimmatroq baholanmoqda. Shu bilan birga, u sezilarli darajada past unumdorlikni taqdim etibgina qolmay, kadrlar generatsiyasini qoʻllab-quvvatlash funksiyasiga ham ega emas.

Bozordagi umumiy qimmatlashuv fonida Intel Arc B580 modelining arzonlashuvi xaridorlar uchun qulay imkoniyat yaratmoqda. Ayniqsa, oʻrtacha narx segmentida yuqori unumdorlik va zamonaviy texnologiyalarni qidirayotgan foydalanuvchilar uchun bu maqbul tanlovga aylanmoqda.

IntelVideokartaTexnologiyaNarxKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Index Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiIndex Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 00:58Google Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiGoogle Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiBugun, 00:56Radeon RX 9050 ilk testlarda qanday natija koʻrsatdiRadeon RX 9050 ilk testlarda qanday natija koʻrsatdiBugun, 00:22Venchur investitsiyalar startaplarda firibgarlikni koʻpaytiradimiVenchur investitsiyalar startaplarda firibgarlikni koʻpaytiradimiBugun, 00:20Apple rekord daromad keltirdi, biroq aksiyalar narxi keskin tushib ketdiApple rekord daromad keltirdi, biroq aksiyalar narxi keskin tushib ketdiKecha, 23:58Xitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiXitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi