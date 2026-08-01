Intel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydi
Jahon bozorida grafika adapterlari narxi yana oʻsishni boshlagan va yaqin kelajakda qimmatlashishda davom etishi kutilayotgan bir paytda, Intel Arc B580 modeli aksincha arzonlashmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur qurilma hozirgi kunda xotira hajmiga nisbatan eng foydali takliflardan biriga aylanib ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu zamonaviy videoakarta 192-bitli shina asosida ishlaydigan 12 GB hajmga ega GDDR6 xotirasi bilan jihozlangan. Ushbu texnik koʻrsatkich tufayli qurilma Full HD dan yuqori boʻlgan oʻlchamlarda raqobatchilariga nisbatan ancha barqaror va yaxshi natijalarni koʻrsatish imkoniyatiga ega.
Narxlar dinamikasi va raqobatAQSh bozorida mazkur videokarta narxi 290 dollargacha pasaygan boʻlsa, Yevropa mamlakatlarida uni 280 yevrodan ham arzonroq narxlarda topish mumkin. Bu holat umumiy bozor tendensiyalariga zid ravishda sodir boʻlayotgani bilan mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda.
Eʼtiborlisi, aynan 12 GB xotiraga ega boʻlgan, biroq qaytadan sotuvga chiqarilgan RTX 3060 modeli hozirgi kunda qimmatroq baholanmoqda. Shu bilan birga, u sezilarli darajada past unumdorlikni taqdim etibgina qolmay, kadrlar generatsiyasini qoʻllab-quvvatlash funksiyasiga ham ega emas.
Bozordagi umumiy qimmatlashuv fonida Intel Arc B580 modelining arzonlashuvi xaridorlar uchun qulay imkoniyat yaratmoqda. Ayniqsa, oʻrtacha narx segmentida yuqori unumdorlik va zamonaviy texnologiyalarni qidirayotgan foydalanuvchilar uchun bu maqbul tanlovga aylanmoqda.
…