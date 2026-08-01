Farg‘onada Damas'da 28 nafar bola tashilayotgani barchani hayratga soldi

·0·Jamiyat
Farg‘onada Damas'da 28 nafar bola tashilayotgani barchani hayratga soldi

Farg‘ona viloyatida bolalarni tashish qoidalarining qo‘pol ravishda buzilgani bilan bog‘liq yana bir holat aniqlandi. Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan o‘tkazilgan nazorat tadbiri davomida Toshloq tumanida to‘xtatilgan Damas avtomobilida 28 nafar bola noqonuniy ravishda tashilayotgani ma’lum bo‘ldi.

Mas’ul idoralar ma’lum qilishicha, mazkur holat Toshloq tumanining Turvat mahalla fuqarolar yig‘ini hududida qayd etilgan. Tekshiruv jarayonida bolalarning besh nafari avtomobilning old o‘rindig‘iga joylashtirilgani ham aniqlangan. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu kabi holatlar yo‘l-transport hodisasi yuz bergan taqdirda bolalar hayoti va salomatligi uchun juda katta xavf tug‘diradi.

Qayd etilishicha, ota-onalar hamda haydovchilarga bolalarni transport vositalarida tashish qoidalariga qat’iy amal qilish yuzasidan bir necha bor tushuntirish ishlari olib borilgan va ogohlantirishlar berilgan. Shunga qaramasdan, bunday qoidabuzarliklar ayrim hududlarda hali ham tez-tez uchrab turibdi.

Mazkur holat yuzasidan haydovchiga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 128-8-moddasi asosida ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shuningdek, uning hisobiga 0,3 jarima balli ham yozildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Latviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqdaLatviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqdaKecha, 22:27Andijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlikAndijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlikKecha, 22:23Nega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingNega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingKecha, 20:06Andijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limiAndijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limiKecha, 18:03O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazidaO‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazidaKecha, 17:50Toshkentda 86 yoshli ayol uyida qulflangan holda topildiToshkentda 86 yoshli ayol uyida qulflangan holda topildiKecha, 13:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi