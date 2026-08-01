Index Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildi

·0·Texno
Index Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildi

Taniqli venchur fondi Index Ventures oʻzining navbatdagi moliyalashtirish raundini muvaffaqiyatli yakunlab, uchta yangi fond doirasida jami 2 milliard dollar sarmoya yigʻganini eʼlon qildi. Mazkur qadam venchur bozoridagi keskin raqobat sharoitida kompaniyaning moliyaviy barqarorligini hamda investorlar orasida yuqori nufuzga ega ekanini yaqqol koʻrsatib beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻttiz yillik tarixga ega boʻlgan ushbu kompaniya yangi jalb etilgan mablagʻlarni turli bosqichdagi loyihalarga yoʻnaltirishni rejalashtirgan. Xususan, boshlangʻich (seed) bosqichdagi loyihalar uchun 400 million dollar, asosiy venchur fondi uchun esa 900 million dollar ajratilgan. Shuningdek, Index Ventures 2024-yilda tashkil etilgan 1,5 milliard dollarlik oʻsish fondiga yana 700 million dollar qoʻshdi. Natijada kompaniyaning umumiy mavjud kapitali 3,5 milliard dollarga yetdi.

Muvaffaqiyatli sarmoyalar va bozordagi oʻrni

Mazkur yirik kapital hajmi Index Ventures ikki yil avval ikkita fond orqali 2,3 milliard dollar yigʻganidan soʻng qoʻlga kiritildi. Ayrim boshqa venchur kompaniyalaridan farqli oʻlaroq, Index oʻz fondlari hajmini haddan tashqari oshirib yubormaslikka harakat qilmoqda. Shunga qaramay, tashkilot soʻnggi yillardagi kuchli koʻrsatkichlari bilan bozorda yaqqol ajralib turishda davom etmoqda.

Joriy yil boshida Index portfolio kompaniyasi boʻlgan Wiz xavfsizlik startapi Alphabet tarkibiga 32 milliard dollarga sotilgani fond uchun katta muvaffaqiyat boʻldi. Reuters agentligi xabar berishicha, Index Wiz kompaniyasiga ilk bor seed-bosqichdayoq sarmoya kiritgan va uning 12 foizlik ulushiga ega eng yirik tashqi aksiyadoriga aylangan edi. Ushbu ulushning qiymati taxminan 3,8 milliard dollarni tashkil etishi taxmin qilinmoqda.

Sunʼiy intellekt va istiqbolli yoʻnalishlar

Fond faoliyatida soʻnggi paytlarda zamonaviy texnologiyalar, xususan, sunʼiy intellekt va robototexnika sohalariga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Index Ventures oʻtgan yili Figma kompaniyasining aksiyalarini ommaviy joylashtirish (IPO) jarayonida ham erta investor sifatida qatnashgan edi.

Hozirgi kunda kompaniya portfelidan bir qator ilgʻor texnologik startaplar oʻrin olgan. Ularning orasida Physical Intelligence robototexnika kompaniyasi, Fireworks AIinference platformasi hamda Anthropic sunʼiy intellekt modeli yaratuvchisi bor. Eʼtiborlisi, Anthropic oʻtgan yil sentyabr oyida 183 milliard dollarlik baholash asosida kapital jalb qilgan paytda Index Ventures unga sarmoya kiritgan edi.

Yangi fondlar bazasining kengayishi Index Ventures kompaniyasiga istiqbolli texnologiyalar va sunʼiy intellekt bozoridagi yetakchi oʻrnini saqlab qolish, shuningdek, dunyo boʻylab eng innovatsion loyihalarni qoʻllab-quvvatlash imkoniyatini taqdim etadi.

Index VenturesVenchur kapitaliTexnologiyalarSuniy intellektInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiGoogle Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiBugun, 00:56Intel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiIntel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiBugun, 00:53Radeon RX 9050 ilk testlarda qanday natija koʻrsatdiRadeon RX 9050 ilk testlarda qanday natija koʻrsatdiBugun, 00:22Venchur investitsiyalar startaplarda firibgarlikni koʻpaytiradimiVenchur investitsiyalar startaplarda firibgarlikni koʻpaytiradimiBugun, 00:20Apple rekord daromad keltirdi, biroq aksiyalar narxi keskin tushib ketdiApple rekord daromad keltirdi, biroq aksiyalar narxi keskin tushib ketdiKecha, 23:58Xitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiXitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi