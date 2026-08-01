Xitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildi

·1·Texno
Xitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildi

Xitoy Fanlar akademiyasi olimlari quyosh energiyasini elektr tokiga aylantirish samaradorligi 29,71 foizga teng boʻlgan yangi avlod tandem quyosh elementini yaratishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi ishlanma nafaqat yuqori koʻrsatkichga erishdi, balki anʼanaviy batareyalarning eng asosiy muammolaridan biri boʻlgan chidamlilik masalasini ham hal qilishga yordam berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislar taqdim etgan innovatsion tuzilma ikki xil fotoelementni oʻzaro birlashtiradi. Qurilmaning yuqori qatlami quyosh spektrining yuqori energiyali qismini samarali yutuvchi perovskitdan tayyorlangan boʻlsa, pastki qismi CIGS asosida ishlaydi. Ushbu qatlam yuqori qatlamdan oʻtgan kamroq energiyali yorugʻlikni elektr energiyasiga muvaffaqiyatli aylantiradi.

Chidamlilik muammosining innovatsion yechimi

Hozirgi kunga qadar perovskit batareyalarini ommaviy ishlab chiqarish va amaliyotga joriy etishdagi asosiy toʻsiq ularning past barqarorligi boʻlib kelgan edi. Vaqt oʻtishi bilan material tarkibida mikrodefektlar paydo boʻlib, bu energiya aylantirish samaradorligini pasaytiradi va elementlarning xizmat qilish muddatini qisqartiradi.

Xitoylik tadqiqotchilar bu muammoni hal qilish uchun oʻziga xos yechim topishdi. Perovskit kristallarini shakllantirish bosqichida ular oltingugurt asosidagi organik birikma — bis(2-piridilmetil)sulfid qoʻshishdi. Ushbu maxsus qoʻshimcha qoʻrgʻoshin ionlari bilan bogʻlanib, strukturaviy nuqsonlar sonini kamaytiradi va materialni quyosh nurlari taʼsirida yemirilishidan himoya qiladi.

Sinov natijalari va istiqbollar

Laboratoriya sinovlari yangi yondashuvning naqadar samarali ekanini amalda toʻliq tasdiqladi. Yuqori perovskit fotoelektr elementi 22,21 foizli foydali ish koeffitsiyentini koʻrsatgan boʻlsa, umumiy tandem konstruksiya samaradorligi 29,71 foizni tashkil etdi.

Shuningdek, sinovlarning uzoq muddatli chidamlilik bosqichi ham yuqori natija berdi. 2000 soatlik uzluksiz ish faoliyatidan keyin ham quyosh elementi oʻzining boshlangʻich samaradorligining 91 foizdan ortigʻini saqlab qolishga muvaffaq boʻldi.

Hozircha mazkur texnologiya faqat laboratoriya sharoitida mavjud boʻlsa-da, olimlarning fikricha, u yuqori samarali va uzoq xizmat qiladigan quyosh batareyalarini sanoat miqyosida qoʻllash davri yaqinlashib kelayotganini yaqqol koʻrsatmoqda.

Quyosh batareyasiPerovskitXitoy Fanlar akademiyasiTexnologiyaYangi ishlanma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaHindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaBugun, 02:26Amazon kompaniyasi sunʼiy intellekt loyihalari uchun budjetni 860 foizga oshirib yubordiAmazon kompaniyasi sunʼiy intellekt loyihalari uchun budjetni 860 foizga oshirib yubordiBugun, 01:57Afsonaviy Winamp treki: yangi avlod musiqiy pleyeri 2027 yilda chiqadiAfsonaviy Winamp treki: yangi avlod musiqiy pleyeri 2027 yilda chiqadiBugun, 01:20Index Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiIndex Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 00:58Google Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiGoogle Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiBugun, 00:56Intel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiIntel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi