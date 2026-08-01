Xitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildi
Xitoy Fanlar akademiyasi olimlari quyosh energiyasini elektr tokiga aylantirish samaradorligi 29,71 foizga teng boʻlgan yangi avlod tandem quyosh elementini yaratishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi ishlanma nafaqat yuqori koʻrsatkichga erishdi, balki anʼanaviy batareyalarning eng asosiy muammolaridan biri boʻlgan chidamlilik masalasini ham hal qilishga yordam berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislar taqdim etgan innovatsion tuzilma ikki xil fotoelementni oʻzaro birlashtiradi. Qurilmaning yuqori qatlami quyosh spektrining yuqori energiyali qismini samarali yutuvchi perovskitdan tayyorlangan boʻlsa, pastki qismi CIGS asosida ishlaydi. Ushbu qatlam yuqori qatlamdan oʻtgan kamroq energiyali yorugʻlikni elektr energiyasiga muvaffaqiyatli aylantiradi.
Chidamlilik muammosining innovatsion yechimiHozirgi kunga qadar perovskit batareyalarini ommaviy ishlab chiqarish va amaliyotga joriy etishdagi asosiy toʻsiq ularning past barqarorligi boʻlib kelgan edi. Vaqt oʻtishi bilan material tarkibida mikrodefektlar paydo boʻlib, bu energiya aylantirish samaradorligini pasaytiradi va elementlarning xizmat qilish muddatini qisqartiradi.
Xitoylik tadqiqotchilar bu muammoni hal qilish uchun oʻziga xos yechim topishdi. Perovskit kristallarini shakllantirish bosqichida ular oltingugurt asosidagi organik birikma — bis(2-piridilmetil)sulfid qoʻshishdi. Ushbu maxsus qoʻshimcha qoʻrgʻoshin ionlari bilan bogʻlanib, strukturaviy nuqsonlar sonini kamaytiradi va materialni quyosh nurlari taʼsirida yemirilishidan himoya qiladi.
Sinov natijalari va istiqbollarLaboratoriya sinovlari yangi yondashuvning naqadar samarali ekanini amalda toʻliq tasdiqladi. Yuqori perovskit fotoelektr elementi 22,21 foizli foydali ish koeffitsiyentini koʻrsatgan boʻlsa, umumiy tandem konstruksiya samaradorligi 29,71 foizni tashkil etdi.
Shuningdek, sinovlarning uzoq muddatli chidamlilik bosqichi ham yuqori natija berdi. 2000 soatlik uzluksiz ish faoliyatidan keyin ham quyosh elementi oʻzining boshlangʻich samaradorligining 91 foizdan ortigʻini saqlab qolishga muvaffaq boʻldi.
Hozircha mazkur texnologiya faqat laboratoriya sharoitida mavjud boʻlsa-da, olimlarning fikricha, u yuqori samarali va uzoq xizmat qiladigan quyosh batareyalarini sanoat miqyosida qoʻllash davri yaqinlashib kelayotganini yaqqol koʻrsatmoqda.
…