Bir uydan yetti kuydirilgan jasad topildi politsiya sababni o‘rganmoqda

·0·Dunyo
Bir uydan yetti kuydirilgan jasad topildi politsiya sababni o‘rganmoqda

Ekvadorning janubidagi Kanyar provinsiyasida joylashgan uylardan birida yetti kishining kuydirilgan jasadi topildi. Bu haqda mamlakat rasmiylariga tayanib CBS News xabar berdi. Qayd etilishicha, hududda jinoiy zo‘ravonliklar kuchaygani sababli favqulodda holat rejimi amal qilmoqda.

Ma’lum qilinishicha, jasadlar 28 iyul kuni La Tronkal shaharchasidagi uydan topilgan. Marhumlardan ikki nafarining qo‘l-oyog‘i sim bilan bog‘langan bo‘lgan, uy tashqarisida esa yonib ketgan avtomobil aniqlangan. Qurbonlar 21 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan shaxslardir. Dastlabki taxminlarga ko‘ra, voqea jinoiy guruhlar o‘rtasidagi hudud talashish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Tergovchilarning ma’lum qilishicha, uy devorlarida «Bo‘rilar zamini» va «Bo‘rilar faol» degan yozuvlar qoldirilgan. Bu yozuvlar Ekvadordagi eng yirik narkotrafik va tovlamachilik to‘dalaridan biri hisoblangan «Los Lobos» («Bo‘rilar») bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Mazkur guruh 2025 yil sentyabr oyida AQSH tomonidan terrorchi tashkilot deb e’lon qilingan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda Ekvador Janubiy Amerikaning eng xavfsiz davlatlaridan biri maqomidan kokain kontrabandasining asosiy tranzit nuqtalariga aylanib qolgan. Kolumbiya va Peruda ishlab chiqariladigan kokainning qariyb 70 foizi Ekvador orqali tashiladi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2025 yilda mamlakatda 9200 dan ortiq odam zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan. Shu bilan birga, AQSH ko‘magida uyushgan jinoyatchilikka qarshi keng ko‘lamli operatsiyalar davom etmoqda. Biroq rasmiylar ta’kidlaganidek, jinoiy to‘dalar bilan bog‘liq qonli hodisalar hozircha to‘xtagani yo‘q.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jazoirda avtobus ag‘darilib o‘nlab odamlar qurbon bo‘ldiJazoirda avtobus ag‘darilib o‘nlab odamlar qurbon bo‘ldiBugun, 00:55Eron sari yo‘l fojiaga aylandi: cho‘ldan 14 jasad topildiEron sari yo‘l fojiaga aylandi: cho‘ldan 14 jasad topildiKecha, 23:53Tramp: Putin ham, Zelenskiy ham Ukrainadagi urushni tugatish uchun yon berishga majbur bo‘ladiTramp: Putin ham, Zelenskiy ham Ukrainadagi urushni tugatish uchun yon berishga majbur bo‘ladiKecha, 22:43Go‘sht o‘g‘irlagan ari internetni hayratga soldi (video)Go‘sht o‘g‘irlagan ari internetni hayratga soldi (video)Kecha, 21:57Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Kecha, 21:57Mojtaba Xomanaiy qayerda? AQSH va Isroil razvedkasi uni izlamoqdaMojtaba Xomanaiy qayerda? AQSH va Isroil razvedkasi uni izlamoqdaKecha, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda