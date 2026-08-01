Hindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqda

·0·Texno
Hindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqda

Yillar davomida Hindiston dunyodagi eng yirik ilovalar yuklab olish bozori boʻlib qolgan, biroq u yerda pul ishlash eng qiyin vazifalardan biri sanalgan. Biroq, ixbt.com manbasiga asoslangan xabarlarga koʻra, bu holat endilikda oʻzgara boshlagan va hindistonlik isteʼmolchilar sunʼiy intellekt, oʻyin-kulgi hamda boshqa premium ilovalar uchun koʻproq mablagʻ sarflayotgani kuzatilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sensor Tower tahliliy kompaniyasining yangi hisobotiga tayanib maʼlum qilinishicha, joriy yilning ikkinchi choragida Hindiston mobil ilovalar bozori isteʼmolchilar xarajatlari boʻyicha rekord koʻrsatkichni qayd etib, 345 million dollarni tashkil etdi. Bu oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 35 foizga koʻp demakdir. Mutaxassislar mazkur oʻsish oʻyinlardan koʻra koʻproq generativ sunʼiy intellekt, striming hamda mahsuldorlik ilovalari hisobiga taʼminlanayotganini taʼkidlashmoqda.

Raqamli toʻlovlar va obunalarning oʻrni

Mazkur rekord koʻrsatkich ilovalarni monetizatsiya qilishning umumiy oʻsish tendensiyasiga tayanadi. Sensor Tower tahlilchisi Iv Chenning TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, Hindistonda har bir yuklab olish uchun toʻgʻri keladigan daromad soʻnggi uch yarim yil ichida ikki martadan ziyod oshgan, shu bilan birga choraklik yuklab olishlar hajmi 2023-yildan beri barqaror ravishda 6,3 milliard atrofida saqlanib qolmoqda.

Bunday ijobiy oʻzgarishlarga raqamli toʻlovlarning keng joriy etilgani, jumladan, foydalanuvchilarga toʻgʻridan-toʻgʻri bank hisobvaraqlaridan pul oʻtkazish imkonini beruvchi Birlashgan toʻlovlar interfeysi (UPI) hamda raqamli hamyonlar sabab boʻlgan. Ushbu tizimlar ilova ichidagi xaridlardagi toʻsiqlarni kamaytirib, foydalanuvchilarning raqamli xizmatlar va obunalarga boʻlgan ijobiy munosabatini kuchaytirdi.

Global miqyosdagi oʻsish surʼatlari

Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu tendensiya global miqyosda ham yaqqol ajralib turadi. Ikkinchi chorakda yirik ilova bozorlari orasida Hindiston oʻz daromadlarini eng yuqori surʼatda oʻstirgan mamlakat boʻldi. Taqqoslash uchun, Meksikada bu koʻrsatkich 30 foizni, Turkiyada 25 foizni tashkil etgan boʻlsa, AQShda ilovalar bozoridan tushadigan daromad mazkur davrda 3 foizga qisqargan.

Shunga qaramay, Hindiston hali ham yetuk bozorlardan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Xususan, har bir yuklab olish uchun toʻgʻri keladigan daromad AQShda taxminan 4,60 dollarni, Janubiy Koreyada 3,90 dollarni va Yaponiyada 6,10 dollarni tashkil etadi. Hindistonda эsa bu koʻrsatkich hozircha ancha past darajada.

Sunʼiy intellekt va oʻyinsiz ilovalarning ulushi

Shunga qaramay, mutaxassislarning fikricha, mutlaq koʻrsatkichlardan koʻra rivojlanish traektoriyasi muhimroqdir. Daromadlarning barqaror oʻsib borishi kelgusida uzoq muddatli istiqbol uchun katta imkoniyatlar mavjudligidan dalolat beradi. Xususan, generativ sunʼiy intellekt eng jadal rivojlanayotgan yoʻnalishlardan biriga aylandi.

Sensor Tower maʼlumotlariga koʻra, ikkinchi chorakda OpenAI kompaniyasining ChatGPT va Anthropic tomonidan yaratilgan Claude ilovalari birgalikda Hindistondagi sunʼiy intellekt ilovalari daromadining qariyb 83 foizini taʼminlagan. Shuningdek, mamlakatdagi umumiy ilova daromadining asosiy qismi oʻyinsiz ilovalar hissasiga toʻgʻri kelib, joriy yilning birinchi yarmida ular 68 foizni tashkil etdi.

IlovalarTexnologiyalarHindistonSuniy intellektBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiXitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiBugun, 02:22Amazon kompaniyasi sunʼiy intellekt loyihalari uchun budjetni 860 foizga oshirib yubordiAmazon kompaniyasi sunʼiy intellekt loyihalari uchun budjetni 860 foizga oshirib yubordiBugun, 01:57Afsonaviy Winamp treki: yangi avlod musiqiy pleyeri 2027 yilda chiqadiAfsonaviy Winamp treki: yangi avlod musiqiy pleyeri 2027 yilda chiqadiBugun, 01:20Index Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiIndex Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 00:58Google Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiGoogle Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiBugun, 00:56Intel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiIntel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi