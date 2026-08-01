Hindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqda
Yillar davomida Hindiston dunyodagi eng yirik ilovalar yuklab olish bozori boʻlib qolgan, biroq u yerda pul ishlash eng qiyin vazifalardan biri sanalgan. Biroq, ixbt.com manbasiga asoslangan xabarlarga koʻra, bu holat endilikda oʻzgara boshlagan va hindistonlik isteʼmolchilar sunʼiy intellekt, oʻyin-kulgi hamda boshqa premium ilovalar uchun koʻproq mablagʻ sarflayotgani kuzatilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Sensor Tower tahliliy kompaniyasining yangi hisobotiga tayanib maʼlum qilinishicha, joriy yilning ikkinchi choragida Hindiston mobil ilovalar bozori isteʼmolchilar xarajatlari boʻyicha rekord koʻrsatkichni qayd etib, 345 million dollarni tashkil etdi. Bu oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 35 foizga koʻp demakdir. Mutaxassislar mazkur oʻsish oʻyinlardan koʻra koʻproq generativ sunʼiy intellekt, striming hamda mahsuldorlik ilovalari hisobiga taʼminlanayotganini taʼkidlashmoqda.
Raqamli toʻlovlar va obunalarning oʻrniMazkur rekord koʻrsatkich ilovalarni monetizatsiya qilishning umumiy oʻsish tendensiyasiga tayanadi. Sensor Tower tahlilchisi Iv Chenning TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, Hindistonda har bir yuklab olish uchun toʻgʻri keladigan daromad soʻnggi uch yarim yil ichida ikki martadan ziyod oshgan, shu bilan birga choraklik yuklab olishlar hajmi 2023-yildan beri barqaror ravishda 6,3 milliard atrofida saqlanib qolmoqda.
Bunday ijobiy oʻzgarishlarga raqamli toʻlovlarning keng joriy etilgani, jumladan, foydalanuvchilarga toʻgʻridan-toʻgʻri bank hisobvaraqlaridan pul oʻtkazish imkonini beruvchi Birlashgan toʻlovlar interfeysi (UPI) hamda raqamli hamyonlar sabab boʻlgan. Ushbu tizimlar ilova ichidagi xaridlardagi toʻsiqlarni kamaytirib, foydalanuvchilarning raqamli xizmatlar va obunalarga boʻlgan ijobiy munosabatini kuchaytirdi.
Global miqyosdagi oʻsish surʼatlariTaqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu tendensiya global miqyosda ham yaqqol ajralib turadi. Ikkinchi chorakda yirik ilova bozorlari orasida Hindiston oʻz daromadlarini eng yuqori surʼatda oʻstirgan mamlakat boʻldi. Taqqoslash uchun, Meksikada bu koʻrsatkich 30 foizni, Turkiyada 25 foizni tashkil etgan boʻlsa, AQShda ilovalar bozoridan tushadigan daromad mazkur davrda 3 foizga qisqargan.
Shunga qaramay, Hindiston hali ham yetuk bozorlardan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Xususan, har bir yuklab olish uchun toʻgʻri keladigan daromad AQShda taxminan 4,60 dollarni, Janubiy Koreyada 3,90 dollarni va Yaponiyada 6,10 dollarni tashkil etadi. Hindistonda эsa bu koʻrsatkich hozircha ancha past darajada.
Sunʼiy intellekt va oʻyinsiz ilovalarning ulushiShunga qaramay, mutaxassislarning fikricha, mutlaq koʻrsatkichlardan koʻra rivojlanish traektoriyasi muhimroqdir. Daromadlarning barqaror oʻsib borishi kelgusida uzoq muddatli istiqbol uchun katta imkoniyatlar mavjudligidan dalolat beradi. Xususan, generativ sunʼiy intellekt eng jadal rivojlanayotgan yoʻnalishlardan biriga aylandi.
Sensor Tower maʼlumotlariga koʻra, ikkinchi chorakda OpenAI kompaniyasining ChatGPT va Anthropic tomonidan yaratilgan Claude ilovalari birgalikda Hindistondagi sunʼiy intellekt ilovalari daromadining qariyb 83 foizini taʼminlagan. Shuningdek, mamlakatdagi umumiy ilova daromadining asosiy qismi oʻyinsiz ilovalar hissasiga toʻgʻri kelib, joriy yilning birinchi yarmida ular 68 foizni tashkil etdi.
…