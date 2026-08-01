Afsonaviy Winamp treki: yangi avlod musiqiy pleyeri 2027 yilda chiqadi
Afsonaviy Winamp pleyeri 2027 yilning birinchi yarmida kengaytirilgan imkoniyatlarga ega zamonaviy onlayn-servis sifatida qaytadi. Loyihaning barqaror ishlashini ta'minlash uchun Deezer xizmati asosiy texnologik hamkor bo'lib, o'zining oqimli musiqa uzatish texnologiyasi hamda ulkan global musiqa katalogini taqdim etadi.
2000-yillarning boshlarida kompyuter foydalanuvchilari orasida mislsiz mashhurlikka erishgan afsonaviy Winamp pleyeri tez orada mutlaqo yangi formatda bozorga qaytadi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, loyiha mualliflari uni oddiy dastur emas, balki kengaytirilgan imkoniyatlarga ega zamonaviy onlayn-servis sifatida taqdim etishni rejalashtirmoqda. Ushbu qadam raqamli striming davrida klassik brendni qayta jonlantirish yo'lidagi muhim strategik qadam bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ma'lum qilinishicha, yangi avlod Winamp Player rasman 2027 yilning birinchi yarmida chiqariladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, mazkur mahsulot foydalanuvchilarga mutlaqo yangi tinglash tajribasini taqdim etadi. Asosiy maqsad — musiqiy pleyerni hozirgi zamon striming davri talablariga to'laqonli moslashtirish va uni yanada qulay holatga keltirishdan iborat.
Deezer bilan strategik hamkorlikUshbu ulkan rejalarni amalga oshirish uchun Winamp kompaniyasi mashhur Deezer xizmati bilan strategik hamkorlik kelishuviga erishdi. Rasmiy press-relizga muvofiq, Deezer yangi avlod musiqiy pleyerining barqaror ishlashini ta'minlashda asosiy texnologik hamkor bo'ladi. Bu hamkorlik loyihaning texnik imkoniyatlarini keskin kengaytiradi.
Hamkorlik shartlariga ko'ra, Deezer o'zining oqimli musiqa uzatish texnologiyasini hamda ulkan global musiqa katalogini Winamp ixtiyoriga taqdim etadi. Natijada Winamp o'z brendi ostida maxsus obuna xizmatini yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu foydalanuvchilarga nafaqat eski sevimli treklarni, balki dunyo bo'ylab millionlab yangi kompozitsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri ilova ichida tinglash yo'lini ochadi.
Mahalliy fayllar va oqimli rejim uyg'unligiYangi Winamp Player to'g'ridan-to'g'ri maxsus dasturiy ta'minot sifatida taqdim etilib, yangi servis xizmatlari uning interfeysiga to'liq integratsiya qilinadi. Texnik yechimlar tufayli foydalanuvchilar pleyerdan xuddi eskidek, ya'ni qurilmadagi mahalliy audio fayllarni ishga tushirgan holda foydalanishda davom etishlari mumkin bo'ladi.
Shu bilan birga, zamonaviy oqimli rejim ham mavjud bo'lib, bu ikki yondashuvni o'zaro mukammal uyg'unlashtiradi. Mutaxassislarning fikricha, o'tmishdagi soddalik va bugungi kundagi cheksiz internet imkoniyatlarining birlashuvi Winamp brendiga millionlab eski muxlislarni qaytarish bilan birga, yosh avlod e'tiborini ham tortishga yordam beradi.
…