Afsonaviy Winamp treki: yangi avlod musiqiy pleyeri 2027 yilda chiqadi

·23·Texno
Afsonaviy Winamp treki: yangi avlod musiqiy pleyeri 2027 yilda chiqadi
Qisqacha

Afsonaviy Winamp pleyeri 2027 yilning birinchi yarmida kengaytirilgan imkoniyatlarga ega zamonaviy onlayn-servis sifatida qaytadi. Loyihaning barqaror ishlashini ta'minlash uchun Deezer xizmati asosiy texnologik hamkor bo'lib, o'zining oqimli musiqa uzatish texnologiyasi hamda ulkan global musiqa katalogini taqdim etadi.

2000-yillarning boshlarida kompyuter foydalanuvchilari orasida mislsiz mashhurlikka erishgan afsonaviy Winamp pleyeri tez orada mutlaqo yangi formatda bozorga qaytadi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, loyiha mualliflari uni oddiy dastur emas, balki kengaytirilgan imkoniyatlarga ega zamonaviy onlayn-servis sifatida taqdim etishni rejalashtirmoqda. Ushbu qadam raqamli striming davrida klassik brendni qayta jonlantirish yo'lidagi muhim strategik qadam bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ma'lum qilinishicha, yangi avlod Winamp Player rasman 2027 yilning birinchi yarmida chiqariladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, mazkur mahsulot foydalanuvchilarga mutlaqo yangi tinglash tajribasini taqdim etadi. Asosiy maqsad — musiqiy pleyerni hozirgi zamon striming davri talablariga to'laqonli moslashtirish va uni yanada qulay holatga keltirishdan iborat.

Deezer bilan strategik hamkorlik

Ushbu ulkan rejalarni amalga oshirish uchun Winamp kompaniyasi mashhur Deezer xizmati bilan strategik hamkorlik kelishuviga erishdi. Rasmiy press-relizga muvofiq, Deezer yangi avlod musiqiy pleyerining barqaror ishlashini ta'minlashda asosiy texnologik hamkor bo'ladi. Bu hamkorlik loyihaning texnik imkoniyatlarini keskin kengaytiradi.

Hamkorlik shartlariga ko'ra, Deezer o'zining oqimli musiqa uzatish texnologiyasini hamda ulkan global musiqa katalogini Winamp ixtiyoriga taqdim etadi. Natijada Winamp o'z brendi ostida maxsus obuna xizmatini yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu foydalanuvchilarga nafaqat eski sevimli treklarni, balki dunyo bo'ylab millionlab yangi kompozitsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri ilova ichida tinglash yo'lini ochadi.

Mahalliy fayllar va oqimli rejim uyg'unligi

Yangi Winamp Player to'g'ridan-to'g'ri maxsus dasturiy ta'minot sifatida taqdim etilib, yangi servis xizmatlari uning interfeysiga to'liq integratsiya qilinadi. Texnik yechimlar tufayli foydalanuvchilar pleyerdan xuddi eskidek, ya'ni qurilmadagi mahalliy audio fayllarni ishga tushirgan holda foydalanishda davom etishlari mumkin bo'ladi.

Shu bilan birga, zamonaviy oqimli rejim ham mavjud bo'lib, bu ikki yondashuvni o'zaro mukammal uyg'unlashtiradi. Mutaxassislarning fikricha, o'tmishdagi soddalik va bugungi kundagi cheksiz internet imkoniyatlarining birlashuvi Winamp brendiga millionlab eski muxlislarni qaytarish bilan birga, yosh avlod e'tiborini ham tortishga yordam beradi.

WinampDeezerMusiqa pleyeriStrimingTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaHindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaBugun, 02:26Xitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiXitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiBugun, 02:22Amazon kompaniyasi sunʼiy intellekt loyihalari uchun budjetni 860 foizga oshirib yubordiAmazon kompaniyasi sunʼiy intellekt loyihalari uchun budjetni 860 foizga oshirib yubordiBugun, 01:57Index Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiIndex Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 00:58Google Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiGoogle Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiBugun, 00:56Intel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiIntel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi