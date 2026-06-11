TSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayapti
Tayvanning yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqaruvchi TSMC kompaniyasi 3 nanometrli texnologik jarayon asosida chiplar tayyorlashga boʻlgan misli koʻrilmagan talabga duch keldi. Commercial Times nashrining sohaviy manbalarga tayanib xabar berishicha, 2026-yilning ikkinchi choragiga qadar ishlab chiqarish quvvatlari oyiga 160–175 ming dona kremniy plastinasigacha oshirilsa-da, kompaniya barcha buyurtmalarni bajarishga ulgurmayapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Talabning keskin ortishiga asosiy sabab — jadal rivojlanayotgan sunʼiy intellekt bozori boʻlib qolmoqda. Koʻplab protsessor va AI-tezlatkichlar ishlab chiquvchilari uchun 3 nanometrli texnologiya hozirda unumdorlik, energiya sarfi va tannarx oʻrtasidagi eng maqbul muvozanatni taʼminlamoqda. Shu sababli, koʻplab mijozlar hali qimmatroq va texnologik jihatdan murakkab boʻlgan 2 nanometrli jarayonga oʻtishga shoshilmayaptilar.
Quvvatlar yetishmovchiligi fonida TSMC ishlab chiqarish narxlarini taxminan 15 foizga oshirishga tayyorlanmoqda. Biroq, bu talabga sezilarli taʼsir koʻrsatishi dargumon: yirik mijozlar buyurtmalarni aynan TSMC zavodlariga joylashtirishda davom etmoqda, chunki bozorda amalda toʻliq muqobil variant mavjud emas.
Vaziyatning bunday tus olishi koʻp jihatdan raqobatchilarning muammolari bilan izohlanadi. Masalan, Samsung Electronics allaqachon GAA (Gate-All-Around) arxitekturasi asosida 2 nanometrli ishlab chiqarishni taklif qilmoqda, biroq yaroqli kristallarning chiqish darajasi taxminan 60 foizni tashkil etmoqda. Bu koʻrsatkich TSMC natijalaridan past boʻlgani uchun koʻplab ishlab chiquvchilar Samsung kompaniyasini teng huquqli hamkor emas, balki zaxira varianti sifatida koʻrishmoqda.
Mahsulot hajmini oshirish maqsadida TSMC uchta yangi ishlab chiqarish maydonchasi qurilishiga qariyb 28,6 milliard dollar sarmoya kiritishni rejalashtirgan. Kompaniya 2 nanometrli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishning birinchi yilidayoq oyiga 140 ming dona plastina hajmiga chiqishni koʻzlamoqda.
…