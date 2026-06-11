TSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayapti

·28·Texno
TSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayapti

Tayvanning yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqaruvchi TSMC kompaniyasi 3 nanometrli texnologik jarayon asosida chiplar tayyorlashga boʻlgan misli koʻrilmagan talabga duch keldi. Commercial Times nashrining sohaviy manbalarga tayanib xabar berishicha, 2026-yilning ikkinchi choragiga qadar ishlab chiqarish quvvatlari oyiga 160–175 ming dona kremniy plastinasigacha oshirilsa-da, kompaniya barcha buyurtmalarni bajarishga ulgurmayapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Talabning keskin ortishiga asosiy sabab — jadal rivojlanayotgan sunʼiy intellekt bozori boʻlib qolmoqda. Koʻplab protsessor va AI-tezlatkichlar ishlab chiquvchilari uchun 3 nanometrli texnologiya hozirda unumdorlik, energiya sarfi va tannarx oʻrtasidagi eng maqbul muvozanatni taʼminlamoqda. Shu sababli, koʻplab mijozlar hali qimmatroq va texnologik jihatdan murakkab boʻlgan 2 nanometrli jarayonga oʻtishga shoshilmayaptilar.

Quvvatlar yetishmovchiligi fonida TSMC ishlab chiqarish narxlarini taxminan 15 foizga oshirishga tayyorlanmoqda. Biroq, bu talabga sezilarli taʼsir koʻrsatishi dargumon: yirik mijozlar buyurtmalarni aynan TSMC zavodlariga joylashtirishda davom etmoqda, chunki bozorda amalda toʻliq muqobil variant mavjud emas.

Vaziyatning bunday tus olishi koʻp jihatdan raqobatchilarning muammolari bilan izohlanadi. Masalan, Samsung Electronics allaqachon GAA (Gate-All-Around) arxitekturasi asosida 2 nanometrli ishlab chiqarishni taklif qilmoqda, biroq yaroqli kristallarning chiqish darajasi taxminan 60 foizni tashkil etmoqda. Bu koʻrsatkich TSMC natijalaridan past boʻlgani uchun koʻplab ishlab chiquvchilar Samsung kompaniyasini teng huquqli hamkor emas, balki zaxira varianti sifatida koʻrishmoqda.

Mahsulot hajmini oshirish maqsadida TSMC uchta yangi ishlab chiqarish maydonchasi qurilishiga qariyb 28,6 milliard dollar sarmoya kiritishni rejalashtirgan. Kompaniya 2 nanometrli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishning birinchi yilidayoq oyiga 140 ming dona plastina hajmiga chiqishni koʻzlamoqda.

TSMCYarimoʻtkazgichlarSunʼiy IntellektSamsungTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Coinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiCoinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiBugun, 17:27T2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiT2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiBugun, 17:26Quantum Space harbiy SPAC orqali SpaceX muvaffaqiyatini takrorlamoqchiQuantum Space harbiy SPAC orqali SpaceX muvaffaqiyatini takrorlamoqchiBugun, 16:58Samsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldiSamsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldiBugun, 16:56Deezer sunʻiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni aniqlash vositasini ishga tushirdiDeezer sunʻiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni aniqlash vositasini ishga tushirdiBugun, 16:53Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlayotgan davlatlar roʻyxatiBolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlayotgan davlatlar roʻyxatiBugun, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus