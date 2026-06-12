SpaceX birjada debyut qildi: Aksiyalar narxi 11 foizga koʻtarildi

·28·Texno
SpaceX birjada debyut qildi: Aksiyalar narxi 11 foizga koʻtarildi

SpaceX kompaniyasi ochiq aksiyadorlik jamiyati sifatida oʻz faoliyatini muvaffaqiyatli boshladi. Nasdaq birjasida savdolar boshlanishi bilan kompaniya aksiyalari 150 dollargacha koʻtarildi, bu payshanba kungi IPO narxidan (135 dollar) qariyb 11 foizga yuqoridir. Bunday oʻsish kutilgan edi, chunki Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, IPOga talab taklifdan 4 baravar oshib ketgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Aksiyalar narxining keskin koʻtarilishiga bozordagi cheklangan taklif ham sabab boʻlmoqda. Hozirda aksiyalarning atigi 4 foizi ochiq savdoda mavjud, qolgan qismi esa ilk investorlar va xodimlar qoʻlida qolmoqda. Shuningdek, SpaceX bir qator indekslar, jumladan Nasdaq 100 bilan kelishuvga erishib, ularga qoʻshilish muddatini qisqartirdi. Bu esa yirik fondlar tomonidan aksiyalarni avtomatik sotib olish jarayonini tezlashtiradi.

Ushbu debyut venchur kapitali tarixidagi eng yirik daromadlardan biriga aylandi. Masalan, Founders Fund jamgʻarmasining 600 million dollarlik investitsiyasi 50 milliard dollardan ortiq qiymatga ega boʻldi. Andreessen Horowitz va Sequoia kabi yirik investorlar ham mos ravishda 10 va 20 milliard dollardan ortiq foyda koʻrishdi.

Kompaniya asoschisi Elon Musk aksiyalar narxi 150 dollarga yetishi ortidan dunyodagi ilk trillionerga aylangan boʻlishi mumkin. The New York Times nashrining xabar berishicha, ushbu IPO natijasida SpaceX kompaniyasining 4400 nafardan ortiq amaldagi va sobiq xodimlari millionerga aylandi.

SpaceXElon MuskIPONasdaqTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX, Anthropic va OpenAI: IPO bozorida yangi davr boshlanmoqdaSpaceX, Anthropic va OpenAI: IPO bozorida yangi davr boshlanmoqdaBugun, 16:22Asus ROG Equalizer: Erishdan himoya qilishi kerak boʻlgan kabelning oʻzi erib ketdiAsus ROG Equalizer: Erishdan himoya qilishi kerak boʻlgan kabelning oʻzi erib ketdiBugun, 15:54Elon Musk SpaceX IPO’dan soʻng dunyodagi ilk trillionerga aylandiElon Musk SpaceX IPO’dan soʻng dunyodagi ilk trillionerga aylandiBugun, 15:50Bryusselda ijaraga beriladigan elektrosamokatlar butunlay taqiqlanadiBryusselda ijaraga beriladigan elektrosamokatlar butunlay taqiqlanadiBugun, 15:28SpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaSpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaBugun, 14:56SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarSpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi