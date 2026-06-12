SpaceX birjada debyut qildi: Aksiyalar narxi 11 foizga koʻtarildi
SpaceX kompaniyasi ochiq aksiyadorlik jamiyati sifatida oʻz faoliyatini muvaffaqiyatli boshladi. Nasdaq birjasida savdolar boshlanishi bilan kompaniya aksiyalari 150 dollargacha koʻtarildi, bu payshanba kungi IPO narxidan (135 dollar) qariyb 11 foizga yuqoridir. Bunday oʻsish kutilgan edi, chunki Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, IPOga talab taklifdan 4 baravar oshib ketgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Aksiyalar narxining keskin koʻtarilishiga bozordagi cheklangan taklif ham sabab boʻlmoqda. Hozirda aksiyalarning atigi 4 foizi ochiq savdoda mavjud, qolgan qismi esa ilk investorlar va xodimlar qoʻlida qolmoqda. Shuningdek, SpaceX bir qator indekslar, jumladan Nasdaq 100 bilan kelishuvga erishib, ularga qoʻshilish muddatini qisqartirdi. Bu esa yirik fondlar tomonidan aksiyalarni avtomatik sotib olish jarayonini tezlashtiradi.
Ushbu debyut venchur kapitali tarixidagi eng yirik daromadlardan biriga aylandi. Masalan, Founders Fund jamgʻarmasining 600 million dollarlik investitsiyasi 50 milliard dollardan ortiq qiymatga ega boʻldi. Andreessen Horowitz va Sequoia kabi yirik investorlar ham mos ravishda 10 va 20 milliard dollardan ortiq foyda koʻrishdi.
Kompaniya asoschisi Elon Musk aksiyalar narxi 150 dollarga yetishi ortidan dunyodagi ilk trillionerga aylangan boʻlishi mumkin. The New York Times nashrining xabar berishicha, ushbu IPO natijasida SpaceX kompaniyasining 4400 nafardan ortiq amaldagi va sobiq xodimlari millionerga aylandi.
…