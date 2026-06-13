SpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildi
Dunyo hamjamiyati SpaceX kompaniyasining tarixiy IPO jarayoni va uning rahbari Elon Muskka diqqat qaratgan bir paytda, milliarderning imperiyasidagi yana bir yirik kompaniya — Tesla bilan kutilayotgan birlashuv haqidagi gap-soʻzlar yana avj oldi. Hozirda bozor qiymati 1,26 trillion dollarga baholanayotgan Tesla, garchi asosiy daromadi elektromobillar sotuvidan kelsa-da, Musk tomonidan sunʼiy intellekt va robototexnika kompaniyasi sifatida taqdim etilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
SpaceX prezidenti va operatsion direktori Gwynne Shotwell CNBC telekanaliga bergan intervyusida ushbu ehtimoliy bitim haqida qiziqarli fikr bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, ikki kompaniyaning birlashishi "Elonning hayotini biroz osonlashtirishi mumkin". Bu bayonot koʻplab tahlilchilar tomonidan SpaceX va Tesla oʻrtasidagi strategik hamkorlikning yangi bosqichi sifatida talqin qilinmoqda.
SpaceX allaqachon bunday yirik bitimga tayyorgarlik koʻrayotganiga oid dalillar mavjud. Kompaniya oʻzining ommaviy debyuti oldidan S-1 roʻyxatdan oʻtish hujjatiga xavf-xatarlar boʻlimi boʻyicha yangi bandlarni kiritdi. Unda "kelajakdagi tranzaksiyalar munosabati bilan sezilarli miqdorda aksiyalar chiqarilishi mumkinligi" haqida ogohlantirish berilgan. Bunday jiddiy ogohlantirish odatda kichik bitimlar uchun emas, balki Tesla kabi gigantlar bilan birlashish uchun moʻljallangan boʻladi.
Elon Musk oʻz portfelidagi turli aktivlarni birlashtirishga begona emas. Joriy yil boshida SpaceX uning xAI sunʼiy intellekt kompaniyasini sotib olgan edi. Oʻz navbatida, xAI ham Muskka tegishli boʻlgan X ijtimoiy tarmogʻini toʻliq aksiyalar almashinuvi orqali oʻz tarkibiga qoʻshib olgan. Shu nuqtai nazardan, Tesla va SpaceX birlashuvi Muskning yagona texnologik ekotizim yaratish yoʻlidagi mantiqiy qadami boʻlishi mumkin.
…