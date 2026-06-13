SpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildi

·19·Texno
SpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildi

Dunyo hamjamiyati SpaceX kompaniyasining tarixiy IPO jarayoni va uning rahbari Elon Muskka diqqat qaratgan bir paytda, milliarderning imperiyasidagi yana bir yirik kompaniya — Tesla bilan kutilayotgan birlashuv haqidagi gap-soʻzlar yana avj oldi. Hozirda bozor qiymati 1,26 trillion dollarga baholanayotgan Tesla, garchi asosiy daromadi elektromobillar sotuvidan kelsa-da, Musk tomonidan sunʼiy intellekt va robototexnika kompaniyasi sifatida taqdim etilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

SpaceX prezidenti va operatsion direktori Gwynne Shotwell CNBC telekanaliga bergan intervyusida ushbu ehtimoliy bitim haqida qiziqarli fikr bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, ikki kompaniyaning birlashishi "Elonning hayotini biroz osonlashtirishi mumkin". Bu bayonot koʻplab tahlilchilar tomonidan SpaceX va Tesla oʻrtasidagi strategik hamkorlikning yangi bosqichi sifatida talqin qilinmoqda.

SpaceX allaqachon bunday yirik bitimga tayyorgarlik koʻrayotganiga oid dalillar mavjud. Kompaniya oʻzining ommaviy debyuti oldidan S-1 roʻyxatdan oʻtish hujjatiga xavf-xatarlar boʻlimi boʻyicha yangi bandlarni kiritdi. Unda "kelajakdagi tranzaksiyalar munosabati bilan sezilarli miqdorda aksiyalar chiqarilishi mumkinligi" haqida ogohlantirish berilgan. Bunday jiddiy ogohlantirish odatda kichik bitimlar uchun emas, balki Tesla kabi gigantlar bilan birlashish uchun moʻljallangan boʻladi.

Elon Musk oʻz portfelidagi turli aktivlarni birlashtirishga begona emas. Joriy yil boshida SpaceX uning xAI sunʼiy intellekt kompaniyasini sotib olgan edi. Oʻz navbatida, xAI ham Muskka tegishli boʻlgan X ijtimoiy tarmogʻini toʻliq aksiyalar almashinuvi orqali oʻz tarkibiga qoʻshib olgan. Shu nuqtai nazardan, Tesla va SpaceX birlashuvi Muskning yagona texnologik ekotizim yaratish yoʻlidagi mantiqiy qadami boʻlishi mumkin.

SpaceXTeslaElon MuskTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldiAvtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldiBugun, 19:52Sunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdiSunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdiBugun, 19:51SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordiSpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordiKecha, 18:57Koinotning tezlashib kengayishi Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar orqali tasdiqlandiKoinotning tezlashib kengayishi Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar orqali tasdiqlandiKecha, 18:55Elon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandimElon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandimKecha, 18:52SpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaSpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaKecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi