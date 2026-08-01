Venchur investitsiyalar startaplarda firibgarlikni koʻpaytiradimi

·22·Texno
Venchur investitsiyalar startaplarda firibgarlikni koʻpaytiradimi
Qisqacha

Buyuk Britaniya va Fransiya tadqiqotchilari venchur investitsiyalar bilan moliyalashtiriladigan startaplarda nima uchun firibgarlik holatlari koʻproq uchrashini oʻrganib chiqdi. Toronto universitetining 2000–2023 yillarni qamrab olgan tadqiqotiga koʻra, venchur investitsiyasini olgan kompaniyalar bunday ayblovlarga mablagʻ olmay faoliyat yuritganlarga nisbatan koʻproq duch kelishi aniqlangan.

Buyuk Britaniyaning Imperial College va Fransiyaning Emlyon Business School tadqiqotchilari tomonidan eʼlon qilingan yangi hisobot venchur investitsiyalar bilan moliyalashtiriladigan startaplarda nima uchun firibgarlik holatlari koʻproq uchrashini oʻrganib chiqdi. Mazkur ilmiy ish texnologiya olamidagi xatarli tendensiyalar va investorlarning bu boradagi masʼuliyatini ochib bergani bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, tadqiqotchilar 2000–2023 yillar oraligʻida AQSh Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) hamda Adliya vazirligi (DOJ) tomonidan fuqarolik va jinoiy ishlar boʻyicha taʼqib qilingan texnologik asoschilar va kompaniyalar maʼlumotlar bazasini yaratishgan. Soʻnggi yillarda Frank kompaniyasidan Charlie Javice, Terraform Labs asoschisi Do Kwon kabi mashhur shaxslarning jinoyatlari shular jumlasidandir.

Toronto universitetining iyun oyida eʼlon qilingan yana bir tadqiqotida 2000–2023 yillarda AQShdagi venchur fondlari tomonidan moliyalashtirilgan startaparga qarshi ochilgan 654 ta firibgarlik ishlari tahlil qilindi. Unga koʻra, umumiy olib qaraganda firibgarlik kam uchrasa-da, venchur investitsiyasini olgan kompaniyalar bunday ayblovlarga mablagʻ olmay faoliyat yuritganlarga nisbatan koʻproq duch kelishi aniqlangan.

Notoʻgʻri kutilmalar va sunʼiy intellekt omili

Tadqiqot mualliflaridan biri Tim Weissning taʼkidlashicha, bozor qizib ketgan va nazorat zaiflashgan davrlarda ish boshlagan startaplar keyinchalik firibgarlik yoʻliga kirib ketish ehtimoli 19 foizga yuqori boʻladi. Uning fikricha, muammo faqatgina asoschilarning oʻzida emas, balki ular oldiga haddan tashqari yuqori oʻsish koʻrsatkichlarini talab qilib qoʻyuvchi investorlarda hamdir.

Hozirgi kunda jadal rivojlanib borayotgan sunʼiy intellekt startaplari muhiti ham aynan asoschilarni qonunbuzarlikka undaydigan sharoitlarni yaratmoqda. Investorlarning talablari va kompaniyaning real imkoniyatlari oʻrtasidagi farq kattalashgani sari muammolar yanada keskinlashadi.

Aldovning uch bosqichi

Tadqiqotda asoschilar duch keladigan bosim sababli yolgʻonchilikning uchta bosqichiga oʻtib ketishi tushuntirilgan. Bular sirtqi, mustahkamlangan va chuqur aldov shakllaridir.

  • Sirtqi aldov: Asoschilar kompaniyaning muvaffaqiyati aslida qandayligini yashirib, uni juda yaxshi qilib koʻrsatishidir.
  • Mustahkamlangan aldov: Yolgʻonlarni isbotlash uchun soxta dalillar, shartnomalar va hisob-fakturalarni tayyorlash.
  • Chuqur aldov: Moliyaviy koʻrsatkichlarni butunlay soxtalashtirish orqali venchur fondlarini aldanishga majburlash.
Mutaxassislarning fikricha, bunday holatlar startap ekotizimidagi shaffoflikni oshirish hamda investorlar tomonidan oʻtkaziladigan tekshiruvlarni yanada kuchaytirish zarurligini koʻrsatmoqda.

StartapInvestitsiyaFiribgarlikTexnologiyaBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Index Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiIndex Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 00:58Google Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiGoogle Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiBugun, 00:56Intel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiIntel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiBugun, 00:53Radeon RX 9050 ilk testlarda qanday natija koʻrsatdiRadeon RX 9050 ilk testlarda qanday natija koʻrsatdiBugun, 00:22Apple rekord daromad keltirdi, biroq aksiyalar narxi keskin tushib ketdiApple rekord daromad keltirdi, biroq aksiyalar narxi keskin tushib ketdiKecha, 23:58Xitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiXitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi