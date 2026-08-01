Radeon RX 9050 ilk testlarda qanday natija koʻrsatdi

·23·Texno
Radeon RX 9050 ilk testlarda qanday natija koʻrsatdi
Qisqacha

Yaqinda taqdim etilgan 8 GB xotirali AMD Radeon RX 9050 videoasbobining ilk test natijalari eʼlon qilindi va u yangi avlodning eng zaif grafik kartasiga aylandi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu videokarta 3DMark dasturida oʻzining asosiy raqobatchisi GeForce RTX 5050 modelidan oʻrtacha 18 foizga, oʻyinlarda esa taxminan 30 foizga zaifroq natija koʻrsatdi.

Yaqinda taqdim etilgan AMD Radeon RX 9050 videoasbobining ilk test natijalari internetda eʼlon qilindi va bu gadjet bozordagi eng kutilmagan natijalardan birini qayd etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinovdan oʻtkazilgan 8 GB xotiraga ega versiya yangi avlodning eng zaif grafik kartasiga aylandi va u hatto asosiy raqobatchisidan ham sezilarli darajada ortda qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, ushbu modelning 4 GB xotirali talqini chakana savdoga alohida chiqarilmaydi, balki faqat tayyor kompyuterlar tarkibida xaridorlarga yetkazib beriladi. Shu boisdan ham mustaqil ravishda xarid qilish mumkin boʻlgan 8 GB versiyaning imkoniyatlari mutaxassislar va foydalanuvchilar eʼtibor markazida turibdi.

Test natijalari va samaradorlik darajasi

Oʻtkazilgan sinovlar shuni koʻrsatdiki, yangi videokarta 3DMark dasturida oʻzining asosiy raqobatchisi hisoblangan GeForce RTX 5050 modelidan oʻrtacha 18 foizga zaifroq natija koʻrsatdi. Oʻyinlardagi farq esa yanada sezilarli boʻlib, bu koʻrsatkich taxminan 30 foizni tashkil etdi.

Istisno tariqasida DOOM The Dark Ages oʻyinida Full HD dan yuqori piksellar sonida biroz boshqacha holat kuzatilgan boʻlsa-da, mutaxassislar buni mazkur oʻyinning oʻziga xos texnik xususiyatlari bilan izohlamoqda. Agar GeForce RTX 5050 koʻrsatkichlaridan 30 foizni ayirib tashlasak, oxirgi natija GeForce RTX 2060 darajasiga toʻgʻri keladi.

Bozordagi oʻrni va energiya isteʼmoli

Tahlillarga koʻra, Radeon RX 9050 modeli oʻtgan avlod vakillari boʻlgan Radeon RX 7000 hamda GeForce RTX 40 turkumidagi chakana savdoda mavjud boʻlgan har qanday diskret videokartadan ham zaifroq chiqdi. Biroq shuni taʼkidlash joizki, u GeForce RTX 3050 dan biroz tezroq ishlaydi.

Shunga qaramay, AMD va uning raqobatchisi mahsulotlarining chakana narxlari deyarli bir xil darajada ekani foydalanuvchilarda savollar tugʻdirishi mumkin. Yangi qurilmaning asosiy afzalligi sifatida uning minimal energiya sarfini keltirish oʻrinli — videoasbob 75 W dan kam quvvat isteʼmol qiladi. Bu esa ishlab chiqaruvchilarga qoʻshimcha quvvat manbaarisiz yoki hatto passiv sovutish tizimiga ega versiyalarni chiqarish imkonini beradi.

Radeon RX 9050VideokartaAMDGeForce RTX 5050Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Index Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiIndex Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 00:58Google Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiGoogle Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiBugun, 00:56Intel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiIntel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiBugun, 00:53Venchur investitsiyalar startaplarda firibgarlikni koʻpaytiradimiVenchur investitsiyalar startaplarda firibgarlikni koʻpaytiradimiBugun, 00:20Apple rekord daromad keltirdi, biroq aksiyalar narxi keskin tushib ketdiApple rekord daromad keltirdi, biroq aksiyalar narxi keskin tushib ketdiKecha, 23:58Xitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiXitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi