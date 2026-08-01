Radeon RX 9050 ilk testlarda qanday natija koʻrsatdi
Yaqinda taqdim etilgan 8 GB xotirali AMD Radeon RX 9050 videoasbobining ilk test natijalari eʼlon qilindi va u yangi avlodning eng zaif grafik kartasiga aylandi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu videokarta 3DMark dasturida oʻzining asosiy raqobatchisi GeForce RTX 5050 modelidan oʻrtacha 18 foizga, oʻyinlarda esa taxminan 30 foizga zaifroq natija koʻrsatdi.
Yaqinda taqdim etilgan AMD Radeon RX 9050 videoasbobining ilk test natijalari internetda eʼlon qilindi va bu gadjet bozordagi eng kutilmagan natijalardan birini qayd etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinovdan oʻtkazilgan 8 GB xotiraga ega versiya yangi avlodning eng zaif grafik kartasiga aylandi va u hatto asosiy raqobatchisidan ham sezilarli darajada ortda qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, ushbu modelning 4 GB xotirali talqini chakana savdoga alohida chiqarilmaydi, balki faqat tayyor kompyuterlar tarkibida xaridorlarga yetkazib beriladi. Shu boisdan ham mustaqil ravishda xarid qilish mumkin boʻlgan 8 GB versiyaning imkoniyatlari mutaxassislar va foydalanuvchilar eʼtibor markazida turibdi.
Test natijalari va samaradorlik darajasiOʻtkazilgan sinovlar shuni koʻrsatdiki, yangi videokarta 3DMark dasturida oʻzining asosiy raqobatchisi hisoblangan GeForce RTX 5050 modelidan oʻrtacha 18 foizga zaifroq natija koʻrsatdi. Oʻyinlardagi farq esa yanada sezilarli boʻlib, bu koʻrsatkich taxminan 30 foizni tashkil etdi.
Istisno tariqasida DOOM The Dark Ages oʻyinida Full HD dan yuqori piksellar sonida biroz boshqacha holat kuzatilgan boʻlsa-da, mutaxassislar buni mazkur oʻyinning oʻziga xos texnik xususiyatlari bilan izohlamoqda. Agar GeForce RTX 5050 koʻrsatkichlaridan 30 foizni ayirib tashlasak, oxirgi natija GeForce RTX 2060 darajasiga toʻgʻri keladi.
Bozordagi oʻrni va energiya isteʼmoliTahlillarga koʻra, Radeon RX 9050 modeli oʻtgan avlod vakillari boʻlgan Radeon RX 7000 hamda GeForce RTX 40 turkumidagi chakana savdoda mavjud boʻlgan har qanday diskret videokartadan ham zaifroq chiqdi. Biroq shuni taʼkidlash joizki, u GeForce RTX 3050 dan biroz tezroq ishlaydi.
Shunga qaramay, AMD va uning raqobatchisi mahsulotlarining chakana narxlari deyarli bir xil darajada ekani foydalanuvchilarda savollar tugʻdirishi mumkin. Yangi qurilmaning asosiy afzalligi sifatida uning minimal energiya sarfini keltirish oʻrinli — videoasbob 75 W dan kam quvvat isteʼmol qiladi. Bu esa ishlab chiqaruvchilarga qoʻshimcha quvvat manbaarisiz yoki hatto passiv sovutish tizimiga ega versiyalarni chiqarish imkonini beradi.
…