SpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardi

·30·Texno
SpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardi

SpaceX kompaniyasi birjaga chiqish munosabati bilan maxsus brend mahsulotlari kolleksiyasini taqdim etdi. Kompaniyaning internet-doʻkonida IPO ramzlari va SPCX birja tikeri tushirilgan yangi suvenirlar paydo boʻldi. Ushbu qadam kompaniyaning moliya bozoridagi muvaffaqiyatli debyutini nishonlash maqsadida amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi liniyadan 35 dollarlik “The Future is Public” va “SPCX Liftoff” futbolkalari, 45 dollarlik “I Heart SPCX” sumkasi, 40 dollarlik kepka hamda 15 dollarlik maxsus nishon oʻrin olgan. Toʻplamning eng qimmat va eʼtiborga molik suveniri esa Raptor V3 dvigateli koʻrinishida ishlangan dekorativ qoʻngʻiroq boʻlib, u 125 dollarga baholandi.

Kolleksiyaning chiqarilishi SpaceX tarixidagi eng muvaffaqiyatli IPO bilan bogʻliq. Birjaga chiqqanidan soʻng kompaniya aksiyalari narxi sezilarli darajada koʻtarildi va uning kapitallashuvi 2,1 trillion dollardan oshib ketdi. Bu natija Elon Musk kompaniyasiga dunyodagi eng qimmat korxonalar reytingida yettinchi oʻrinni egallash imkonini berdi.

Muvaffaqiyatli IPO nafaqat investorlar va Elon Musk, balki kompaniyaning oddiy xodimlari uchun ham katta foyda keltirdi. Masalan, aksiyalarning qimmatlashishi natijasida SpaceX tarkibidagi oddiy payvandchi ham millionerga aylangani jamoatchilik eʼtiborini tortdi.

SpaceXElon MuskRaptor V3IPOTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parker Solar Probe Quyoshga 6,1 mln kilometr masofagacha yaqinlashdiParker Solar Probe Quyoshga 6,1 mln kilometr masofagacha yaqinlashdiBugun, 07:217900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyorBugun, 06:562026-yil avgustidan Starship raketalari har oy koinotga uchiriladi2026-yil avgustidan Starship raketalari har oy koinotga uchiriladiBugun, 06:53Xitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandiXitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandiBugun, 06:28Google TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadiGoogle TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadiBugun, 06:22SpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasiSpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasiBugun, 05:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi