SpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardi
SpaceX kompaniyasi birjaga chiqish munosabati bilan maxsus brend mahsulotlari kolleksiyasini taqdim etdi. Kompaniyaning internet-doʻkonida IPO ramzlari va SPCX birja tikeri tushirilgan yangi suvenirlar paydo boʻldi. Ushbu qadam kompaniyaning moliya bozoridagi muvaffaqiyatli debyutini nishonlash maqsadida amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi liniyadan 35 dollarlik “The Future is Public” va “SPCX Liftoff” futbolkalari, 45 dollarlik “I Heart SPCX” sumkasi, 40 dollarlik kepka hamda 15 dollarlik maxsus nishon oʻrin olgan. Toʻplamning eng qimmat va eʼtiborga molik suveniri esa Raptor V3 dvigateli koʻrinishida ishlangan dekorativ qoʻngʻiroq boʻlib, u 125 dollarga baholandi.
Kolleksiyaning chiqarilishi SpaceX tarixidagi eng muvaffaqiyatli IPO bilan bogʻliq. Birjaga chiqqanidan soʻng kompaniya aksiyalari narxi sezilarli darajada koʻtarildi va uning kapitallashuvi 2,1 trillion dollardan oshib ketdi. Bu natija Elon Musk kompaniyasiga dunyodagi eng qimmat korxonalar reytingida yettinchi oʻrinni egallash imkonini berdi.
Muvaffaqiyatli IPO nafaqat investorlar va Elon Musk, balki kompaniyaning oddiy xodimlari uchun ham katta foyda keltirdi. Masalan, aksiyalarning qimmatlashishi natijasida SpaceX tarkibidagi oddiy payvandchi ham millionerga aylangani jamoatchilik eʼtiborini tortdi.
…