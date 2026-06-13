Specialized kompaniyasi 12 ming dollarlik Levo 4 X elektr velosipedini taqdim etdi

·22·Texno
Specialized kompaniyasi 12 ming dollarlik Levo 4 X elektr velosipedini taqdim etdi

Specialized kompaniyasi oʻzining yangi Levo 4 X elektr togʻ velosipedini rasman namoyish etdi. Ushbu model yuqori chidamlilikka ega karbonli rama hamda old va orqa qismida jami 22 kg gacha yuk koʻtara oladigan maxsus yukxonalar bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Harakatlanish uchun markazda joylashgan Specialized S-Works 3.1 rusumli firmenniy dvigatel masʼuldir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, u 111 Nm aylanish momenti va 850 W (taxminan 1,15 ot kuchi) maksimal quvvatni taʼminlaydi. Bu esa eng qiyin relyeflarda ham yuqori samaradorlikni kafolatlaydi.

Elektrovelosiped 840 W·soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan. Specialized maʼlumotlariga koʻra, bir marta quvvatlash orqali 4,4 soatgacha harakatlanish mumkin, biroq real masofa yoʻnalish murakkabligi va tanlangan yordam rejimiga bogʻliq boʻladi. Shuningdek, qurilma 12 Amperli intellektual quvvatlash moslamasiga ega.

Texnik jihozlanish nuqtai nazaridan Levo 4 X eng zamonaviy komponentlarni oʻz ichiga olgan: FOX 38 Factory old vilkasi, FOX Float X Factory orqa amortizatori va SRAM XX Eagle T-Type AXS transmissiyasi shular jumlasidandir. Tormoz tizimi sifatida 220 mm li diskli SRAM Maven Ultimate tanlangan.

Velosiped 2,2 dyuymli ekran, maxsus mobil ilova va Apple Find My servisi bilan integratsiya qilingan. Ogʻirligi 27,2 kg boʻlgan ushbu yangilik qizil rangda sotuvga chiqdi va uning narxi 12 ming dollarni tashkil etadi.

SpecializedLevo 4 XElektr VelosipedApple Find MyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiXitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiBugun, 09:23AMD muhim zaiflik uchun 10 000 dollar mukofot toʻlashdan bosh tortdiAMD muhim zaiflik uchun 10 000 dollar mukofot toʻlashdan bosh tortdiBugun, 08:26Zuckerberg Meta kompaniyasini sunʼiy intellektga moslashtirishda xatolarga yoʻl qoʻyganini tan oldiZuckerberg Meta kompaniyasini sunʼiy intellektga moslashtirishda xatolarga yoʻl qoʻyganini tan oldiBugun, 08:22SpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardiSpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardiBugun, 07:25Parker Solar Probe Quyoshga 6,1 mln kilometr masofagacha yaqinlashdiParker Solar Probe Quyoshga 6,1 mln kilometr masofagacha yaqinlashdiBugun, 07:217900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyorBugun, 06:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi