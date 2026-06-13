OpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandi

·29·Texno
OpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandi

AQSHning bir necha shtatlari bosh prokurorlari koʻalitsiyasi OpenAI kompaniyasiga nisbatan rasmiy surishtiruv ishlarini boshladi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, oʻtgan juma kuni Nyu-York shtati bosh prokuraturasi kompaniyaga tegishli hujjatlarni taqdim etish boʻyicha chaqiruv qogʻozi yuborgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur tekshiruv doirasida OpenAI kompaniyasining reklama faoliyati, foydalanuvchilarni jalb qilish va ushlab qolish usullari, sunʼiy intellekt modellarining xulq-atvori hamda isteʼmolchilarning shaxsiy va tibbiy maʼlumotlari bilan ishlash jarayonlari oʻrganilmoqda. Shuningdek, voyaga yetmaganlar va keksalar xavfsizligini taʼminlash masalalariga ham alohida eʼtibor qaratilgan.

OpenAI vakili kompaniya tergov bilan hamkorlik qilayotganini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, ChatGPT endilikda voyaga yetmaganlar uchun yanada himoyalangan tajribani taklif etadi va qiyin vaziyatga tushib qolgan foydalanuvchilarni ishonchli resurslarga yoʻnaltiruvchi maxsus himoya tizimlariga ega. Biroq kompaniya aynan qaysi shtatlar tergovda ishtirok etayotganini ochiqlamadi.

Eslatib oʻtamiz, OpenAI yaqinda oʻz asoschilaridan biri Elon Musk bilan boʻlgan shov-shuvli sud jarayonida gʻalaba qozongan edi. Shunga qaramay, kompaniya mualliflik huquqlarini buzish va ChatGPT platformasining turli salbiy oqibatlarga sabab boʻlgani boʻyicha koʻplab daʼvolar bilan kurashishda davom etmoqda.

Yaqinda Florida shtati bosh prokurori James Uthmeier ham OpenAI va uning rahbari Sam Altman ustidan sudga murojaat qilib, ularni xavfsizlik ogohlantirishlariga eʼtibor bermaslikda va millionlab odamlarni xavf ostiga qoʻyishda aybladi. Shu bilan birga, OpenAI joriy haftada birjaga chiqish (IPO) uchun maxfiy tarzda ariza topshirganini maʼlum qildi.

OpenAIChatGPTSam AltmanSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradiYostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradiBugun, 16:27Rossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladiRossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladiBugun, 15:54Platina oʻrniga temir: Kelajak akkumulyatorlari uchun yangi katalizator yaratildiPlatina oʻrniga temir: Kelajak akkumulyatorlari uchun yangi katalizator yaratildiBugun, 15:51FTB kiberhujumlarni simulyatsiya qilish uchun maxsus shaharcha barpo etdiFTB kiberhujumlarni simulyatsiya qilish uchun maxsus shaharcha barpo etdiBugun, 11:20AQSHda “sunʻiy Quyosh” yaratish yoʻlida muhim loyiha ishga tushirildiAQSHda “sunʻiy Quyosh” yaratish yoʻlida muhim loyiha ishga tushirildiBugun, 10:54Snapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasidaSnapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasidaBugun, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus