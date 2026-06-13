OpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandi
AQSHning bir necha shtatlari bosh prokurorlari koʻalitsiyasi OpenAI kompaniyasiga nisbatan rasmiy surishtiruv ishlarini boshladi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, oʻtgan juma kuni Nyu-York shtati bosh prokuraturasi kompaniyaga tegishli hujjatlarni taqdim etish boʻyicha chaqiruv qogʻozi yuborgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur tekshiruv doirasida OpenAI kompaniyasining reklama faoliyati, foydalanuvchilarni jalb qilish va ushlab qolish usullari, sunʼiy intellekt modellarining xulq-atvori hamda isteʼmolchilarning shaxsiy va tibbiy maʼlumotlari bilan ishlash jarayonlari oʻrganilmoqda. Shuningdek, voyaga yetmaganlar va keksalar xavfsizligini taʼminlash masalalariga ham alohida eʼtibor qaratilgan.
OpenAI vakili kompaniya tergov bilan hamkorlik qilayotganini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, ChatGPT endilikda voyaga yetmaganlar uchun yanada himoyalangan tajribani taklif etadi va qiyin vaziyatga tushib qolgan foydalanuvchilarni ishonchli resurslarga yoʻnaltiruvchi maxsus himoya tizimlariga ega. Biroq kompaniya aynan qaysi shtatlar tergovda ishtirok etayotganini ochiqlamadi.
Eslatib oʻtamiz, OpenAI yaqinda oʻz asoschilaridan biri Elon Musk bilan boʻlgan shov-shuvli sud jarayonida gʻalaba qozongan edi. Shunga qaramay, kompaniya mualliflik huquqlarini buzish va ChatGPT platformasining turli salbiy oqibatlarga sabab boʻlgani boʻyicha koʻplab daʼvolar bilan kurashishda davom etmoqda.
Yaqinda Florida shtati bosh prokurori James Uthmeier ham OpenAI va uning rahbari Sam Altman ustidan sudga murojaat qilib, ularni xavfsizlik ogohlantirishlariga eʼtibor bermaslikda va millionlab odamlarni xavf ostiga qoʻyishda aybladi. Shu bilan birga, OpenAI joriy haftada birjaga chiqish (IPO) uchun maxfiy tarzda ariza topshirganini maʼlum qildi.
…