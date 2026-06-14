Amazon rahbari Anthropic modellari xavfsizligidan xavotirda

·47·Texno
Amazon rahbari Anthropic modellari xavfsizligidan xavotirda

Amazon bosh ijrochi direktori Andy Jassy Anthropic kompaniyasining ikki modeliga butun dunyo boʻylab kirish cheklanishiga sabab boʻlgan xavfsizlik muammolari haqida hukumatni ogohlantirgan boʻlishi mumkin. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, Jassy AQSH Gʻaznachilik kotibi Scott Bessent va boshqa rasmiylarga Amazon tadqiqotchilari Claude Fable 5 modelidan kiberhujumlarda qoʻllanilishi mumkin boʻlgan maʼlumotlarni olishda foydalanganini maʼlum qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu ogohlantirishdan soʻng, AQSH hukumati Fable 5 va Mythos 5 modellariga nisbatan eksport nazorati taqiqini joriy etdi. Amazon vakili WSJ nashriga bergan intervyusida hukumatlar potentsial xavfsizlik xatarlari boʻyicha kompaniya bilan maslahatlashishi odatiy hol ekanini, biroq bunday muzokaralar tafsilotlari oshkor etilmasligini taʼkidladi.

The Information va Reuters nashrlari ham Anthropic kompaniyasining yirik investori hisoblangan Amazon ushbu modellarning xavfsizligi boʻyicha oʻz xavotirlarini bildirganini tasdiqladi. Maʼlumotlarga koʻra, sunʼiy intellekt modellari orqali nozik maʼlumotlarni qoʻlga kiritish imkoniyati jiddiy xavf sifatida baholangan.

Donald Trump maʼmuriyatining sunʼiy intellekt boʻyicha sobiq maslahatchisi David Sacksning soʻzlariga koʻra, Anthropic va AQSH hukumatining ishonchli hamkori modeldagi "jailbreak" (himoyani chetlab oʻtish) holati haqida xabar bergan. Sacksning iddao qilishicha, hukumat Anthropic rahbari Dario Amodei dan ushbu xatoni tuzatishni yoki modelni oʻchirishni soʻragan, biroq Amodei buni rad etgan.

AmazonAnthropicClaudeSunʼiy IntellektKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilmaHuawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilmaBugun, 20:28Corsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladiCorsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladiBugun, 20:21OpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandiOpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandiKecha, 16:51Yostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradiYostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradiKecha, 16:27Rossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladiRossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladiKecha, 15:54Platina oʻrniga temir: Kelajak akkumulyatorlari uchun yangi katalizator yaratildiPlatina oʻrniga temir: Kelajak akkumulyatorlari uchun yangi katalizator yaratildiKecha, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus