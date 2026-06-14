Microsoft har bir sotilgan Xbox Series konsolidan yuzlab dollar zarar koʻrmoqda

·24·Texno
Microsoft har bir sotilgan Xbox Series konsolidan yuzlab dollar zarar koʻrmoqda

Microsoft korporatsiyasi oʻyin pristavkalari bozorida jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya har bir sotilgan Xbox Series konsoli uchun yuzlab dollar zarar koʻrmoqda. Bu holat texnologiya gigantining oʻyin boʻlinmasi strategiyasiga nisbatan xavotirlarni kuchaytirmoqda, chunki odatda konsollar ishlab chiqarish xarajatlari vaqt oʻtishi bilan kamayishi kerak edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Windows Central nashrining xabar berishicha, gap har bir qurilmadan kamida 200 dollar va undan koʻproq miqdordagi zarar haqida bormoqda. Konsollar narxi oshirilganiga qaramay, ishlab chiqarish va butlovchi qismlar tannarxi hamon sotuv narxidan sezilarli darajada yuqoriligicha qolmoqda. Bu Microsoft uchun kutilmagan zarba boʻldi, chunki oʻyin sanoatida apparat taʼminoti (hardware) odatda bir necha yildan soʻng foydaga kirishi lozim.

Xotira narxlari va ishlab chiqarish muammolari

Xbox boʻlinmasining yangi rahbari Asha Sharma yaqinda bergan bayonotida vaziyatning murakkabligiga eʼtibor qaratdi. Maʼlum qilinishicha, konsollar uchun zarur boʻlgan xotira modullari narxi keskin oshib ketgan. Ayrim hisob-kitoblarga koʻra, butlovchi qismlar tannarxi hozirgi kunda 700 foizgacha qimmatlashgan. Bu esa Microsoft kompaniyasini oʻz mahsulotini oʻz tannarxidan ancha arzon sotishga majbur qilmoqda.

Hozirgi vaqtda Xbox butun boʻlinmasining umumiy marjasi (foyda koʻrsatkichi) bor-yoʻgʻi 3 foizgacha tushib ketgan. Bu raqam Microsoft kabi gigant kompaniya uchun oʻta past koʻrsatkich hisoblanadi. Kompaniya oʻz daromadlarini asosan Game Pass obunasi va oʻyinlar savdosi orqali qoplashga harakat qilmoqda, biroq apparat qismidagi katta yoʻqotishlar umumiy balansga salbiy taʼsir oʻtkazmoqda.

Eksklyuziv oʻyinlar va kutilmagan natijalar

Vaziyatni kompaniyaning yirik oʻyin loyihalari ham qiyinlashtirmoqda. Microsoft katta umid bogʻlagan bir qator eksklyuziv va muhim oʻyinlar savdosi hamda mashhurligi kutilgan natijalarni bermadi. Quyidagi loyihalar kompaniya kutgan daromad darajasiga chiqa olmadi:

  • Avowed va Hellblade 2;
  • Forza Motorsport;
  • The Outer Worlds 2;
  • South of Midnight va Keeper.
Oʻzbekiston bozorida ham Xbox Series konsollari oʻzining raqobatchisi PlayStation 5 bilan faol kurash olib bormoqda. Mahalliy foydalanuvchilar uchun Xbox koʻpincha Game Pass xizmati tufayli hamyonbop tanlov boʻlib qolayotgan edi. Biroq global miqyosdagi ushbu moliyaviy muammolar kelajakda konsollar narxining yanada oshishiga yoki Microsoft strategiyasining tubdan oʻzgarishiga olib kelishi mumkin.

Ekspertlarning fikricha, Microsoft endilikda asosiy eʼtiborni apparat taʼminotidan koʻra dasturiy xizmatlar va bulutli oʻyin texnologiyalariga qaratishi mumkin. Agar apparat qismidagi zararlar kamaymasa, kompaniya kelajakda konsollar ishlab chiqarish modelini qayta koʻrib chiqishiga toʻgʻri keladi.

MicrosoftXboxTexnologiyaOʻyinlarBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladiNASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladiBugun, 11:22Stol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdiStol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdiBugun, 10:59SpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadiSpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadiBugun, 09:51Gonkonglik ilk taykonavtning kosmosdagi koʻrinishi oʻzgardi: Xitoy yangi kadrlarni namoyish etdiGonkonglik ilk taykonavtning kosmosdagi koʻrinishi oʻzgardi: Xitoy yangi kadrlarni namoyish etdiBugun, 09:28Aviatsiya kelajagi: Electra kompaniyasi NASA bilan hamkorlikda yangi laynerni namoyish etdiAviatsiya kelajagi: Electra kompaniyasi NASA bilan hamkorlikda yangi laynerni namoyish etdiBugun, 07:59Ubtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarUbtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus