Microsoft har bir sotilgan Xbox Series konsolidan yuzlab dollar zarar koʻrmoqda
Microsoft korporatsiyasi oʻyin pristavkalari bozorida jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya har bir sotilgan Xbox Series konsoli uchun yuzlab dollar zarar koʻrmoqda. Bu holat texnologiya gigantining oʻyin boʻlinmasi strategiyasiga nisbatan xavotirlarni kuchaytirmoqda, chunki odatda konsollar ishlab chiqarish xarajatlari vaqt oʻtishi bilan kamayishi kerak edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Windows Central nashrining xabar berishicha, gap har bir qurilmadan kamida 200 dollar va undan koʻproq miqdordagi zarar haqida bormoqda. Konsollar narxi oshirilganiga qaramay, ishlab chiqarish va butlovchi qismlar tannarxi hamon sotuv narxidan sezilarli darajada yuqoriligicha qolmoqda. Bu Microsoft uchun kutilmagan zarba boʻldi, chunki oʻyin sanoatida apparat taʼminoti (hardware) odatda bir necha yildan soʻng foydaga kirishi lozim.
Xotira narxlari va ishlab chiqarish muammolariXbox boʻlinmasining yangi rahbari Asha Sharma yaqinda bergan bayonotida vaziyatning murakkabligiga eʼtibor qaratdi. Maʼlum qilinishicha, konsollar uchun zarur boʻlgan xotira modullari narxi keskin oshib ketgan. Ayrim hisob-kitoblarga koʻra, butlovchi qismlar tannarxi hozirgi kunda 700 foizgacha qimmatlashgan. Bu esa Microsoft kompaniyasini oʻz mahsulotini oʻz tannarxidan ancha arzon sotishga majbur qilmoqda.
Hozirgi vaqtda Xbox butun boʻlinmasining umumiy marjasi (foyda koʻrsatkichi) bor-yoʻgʻi 3 foizgacha tushib ketgan. Bu raqam Microsoft kabi gigant kompaniya uchun oʻta past koʻrsatkich hisoblanadi. Kompaniya oʻz daromadlarini asosan Game Pass obunasi va oʻyinlar savdosi orqali qoplashga harakat qilmoqda, biroq apparat qismidagi katta yoʻqotishlar umumiy balansga salbiy taʼsir oʻtkazmoqda.
Eksklyuziv oʻyinlar va kutilmagan natijalarVaziyatni kompaniyaning yirik oʻyin loyihalari ham qiyinlashtirmoqda. Microsoft katta umid bogʻlagan bir qator eksklyuziv va muhim oʻyinlar savdosi hamda mashhurligi kutilgan natijalarni bermadi. Quyidagi loyihalar kompaniya kutgan daromad darajasiga chiqa olmadi:
- Avowed va Hellblade 2;
- Forza Motorsport;
- The Outer Worlds 2;
- South of Midnight va Keeper.
Ekspertlarning fikricha, Microsoft endilikda asosiy eʼtiborni apparat taʼminotidan koʻra dasturiy xizmatlar va bulutli oʻyin texnologiyalariga qaratishi mumkin. Agar apparat qismidagi zararlar kamaymasa, kompaniya kelajakda konsollar ishlab chiqarish modelini qayta koʻrib chiqishiga toʻgʻri keladi.
…