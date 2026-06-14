Stol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdi

·26·Texno
Stol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdi

AQSHning Avalanche startapi tijoriy termoyadroviy energetika yoʻlidagi eng muhim toʻsiqlardan birini yengib oʻtganini eʼlon qildi. Kompaniya muhandislari diametri bor-yoʻgʻi 13 santimetr boʻlgan qurilmada plazmani taxminan 11 million daraja Selsiygacha qizdirishga muvaffaq boʻlishdi. Bu koʻrsatkich Quyosh yadrosidagi harorat bilan deyarli teng boʻlib, soha mutaxassislari tomonidan texnologiyaning toʻgʻri yoʻnalishda rivojlanayotganining asosiy isboti sifatida qabul qilinadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, termoyadroviy fizika olamida 10 million darajalik dovonni bosib oʻtish oʻziga xos "oltin chegara" hisoblanadi. Dunyo miqyosida barmoq bilan sanarli kompaniyalargina bunday natijani qayd eta olgan. Avalanche erishgan muvaffaqiyatning oʻziga xosligi shundaki, bu natija oʻta ixcham Jyn reaktori yordamida amalga oshirildi. Odatda termoyadroviy loyihalar ulkan maydonlarni egallovchi va milliardlab dollar mablagʻ talab qiluvchi inshootlar bilan bogʻlanadi.

Ixchamlik va iqtisodiy samaradorlik

Tadqiqotchilar plazma haroratini zarrachalar energiyasi orqali oʻlchashadi. Avalanche jamoasi 1 kiloelektronvolt (keV) darajasiga yetganini taʼkidlamoqda, bu esa aynan 11 million daraja Selsiyga toʻgʻri keladi. Albatta, yuqori haroratning oʻzi hali tayyor energiya manbai degani emas — barqaror sintez uchun plazma maʼlum zichlikda va vaqt davomida saqlanib turishi lozim. Biroq, bu bosqichsiz kelajakdagi samarali reaktorlarni tasavvur qilib boʻlmaydi.

Loyiha iqtisodiy jihatdan ham hayratlanarli koʻrsatkichlarga ega. Startap ushbu natijaga erishish uchun 50 million dollardan kamroq investitsiya sarflagan. Taqqoslash uchun, termoyadroviy poyganing boshqa ishtirokchilari shunday koʻrsatkichlarga yetgunga qadar yuzlab million, hatto milliardlab dollar sarf qilishadi. Avalanche kelajak energiya tizimlari gigant inshootlar emas, balki kichik va arzon qurilmalar koʻrinishida boʻlishiga pul tikmoqda.

Kichik hajmning yana bir muhim ustunligi — qurilmani tezkorlik bilan takomillashtirish imkoniyatidir. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, oʻtgan yilning kuzidan buyon Jyn reaktori konstruksiyasi 25 marta yangilangan. Ulkan loyihalarda bunday tezlikda oʻzgarishlar qilishning deyarli imkoni yoʻq. Bu esa texnologik xatolarni tezda tuzatish va yangi gʻoyalarni darhol amaliyotda sinab koʻrish imkonini beradi.

Kelajak istiqbollari

Hozirda olingan natijalar ilmiy hamjamiyat tomonidan qayta koʻrib chiqilishi va rasmiy nashr etilishi kutilmoqda. Shunga qaramay, maʼlumotlar Massachusets texnologiya instituti (MIT) mutaxassisi tomonidan mustaqil ravishda tekshirilgan. Agar ushbu konsepsiya keyingi sinovlarda ham oʻzini oqlasa, energetika sohasida haqiqiy inqilob yuz berishi mumkin.

Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham bunday ixcham texnologiyalar kelajakda katta ahamiyat kasb etishi mumkin. Gigant atom elektr stansiyalari oʻrniga mahalla yoki kichik sanoat hududlarini energiya bilan taʼminlovchi xavfsiz va ixcham termoyadroviy reaktorlarning paydo boʻlishi energetika mustaqilligiga erishishda yangi sahifa ochishi tayin.

TexnologiyaEnergetikaStartapFizikaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladiNASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladiBugun, 11:22Microsoft har bir sotilgan Xbox Series konsolidan yuzlab dollar zarar koʻrmoqdaMicrosoft har bir sotilgan Xbox Series konsolidan yuzlab dollar zarar koʻrmoqdaBugun, 10:51SpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadiSpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadiBugun, 09:51Gonkonglik ilk taykonavtning kosmosdagi koʻrinishi oʻzgardi: Xitoy yangi kadrlarni namoyish etdiGonkonglik ilk taykonavtning kosmosdagi koʻrinishi oʻzgardi: Xitoy yangi kadrlarni namoyish etdiBugun, 09:28Aviatsiya kelajagi: Electra kompaniyasi NASA bilan hamkorlikda yangi laynerni namoyish etdiAviatsiya kelajagi: Electra kompaniyasi NASA bilan hamkorlikda yangi laynerni namoyish etdiBugun, 07:59Ubtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarUbtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus