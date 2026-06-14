DeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladi
Kompyuter butlovchi qismlari ishlab chiqaruvchi DeepCool kompaniyasi ixcham tizim bloklari (SFF - Small Form Factor) ishqibozlari uchun kutilmagan va oʻziga xos yechimni namoyish etdi. Odatda kichik hajmli korpuslar katta hajmli sovutish tizimlarini sigʻdira olmasligi bilan mashhur, biroq DeepCool muhandislari bu muammoni korpus dizaynini tubdan oʻzgartirish orqali hal qilishga qaror qilishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya yangi turdagi ixcham korpusni taqdim etdi, uning yon panelida maxsus teshik mavjud. Bu teshik orqali ulkan protsessor kulerlari korpus tashqarisiga chiqib turishi mumkin. Bunday yondashuv ixchamlik va yuqori unumdorlik oʻrtasidagi muvozanatni saqlashga qaratilgan boʻlib, foydalanuvchilarga kichik korpusda ham eng kuchli protsessorlarni sovutish imkonini beradi.
Yangi dizayn konsepsiyasi va uning afzalliklariTaqdim etilgan suratlarda koʻrish mumkinki, DeepCool Assassin V kabi gigant kuler korpus ichiga sigʻmagani sababli uning bir qismi tashqariga chiqib turibdi. Bu vizual jihatdan biroz gʻayritabiiy koʻrinsa-da, texnik nuqtai nazardan bir qancha ustunliklarga ega. Birinchidan, foydalanuvchi past profilli va unumdorligi past kulerlar bilan cheklanib qolmaydi. Ikkinchidan, kuler bevosita xonadagi sovuq havoni qabul qiladi, bu esa sovutish samaradorligini yanada oshiradi.
Biroq, bu yechim SFF-korpuslarning asosiy falsafasiga biroz zid kelishi mumkin. Ixcham korpuslar odatda joyni tejash va estetik koʻrinish uchun tanlanadi. Kulerning tashqariga chiqib turishi tizimning umumiy gabaritlarini oshiradi va uning shaklini nostandart holatga keltiradi. Bu esa baʼzi foydalanuvchilar uchun noqulaylik tugʻdirishi yoki estetik didiga mos kelmasligi tayin.
Bozordagi oʻrni va istiqbollariOʻzbekiston bozorida ham DeepCool mahsulotlari oʻzining hamyonbopligi va sifati bilan mashhur. Agar ushbu korpus seriyali ishlab chiqarishga kirsa, u oʻziga xos dizaynni xush koʻruvchi va unumdorlikni birinchi oʻringa qoʻyuvchi geymerlar hamda overclockerlar orasida ommalashishi mumkin. Ayniqsa, kuchli NVIDIA RTX grafik kartalari va yuqori quvvatli protsessorlar oʻrnatilgan ixcham tizimlar uchun bu ayni muddao boʻladi.
Hozircha DeepCool ushbu noodatiy korpusning aniq nomi, texnik tavsiflari va sotuvga chiqish sanasi haqida rasmiy maʼlumot bermadi. Kompaniya ushbu model orqali foydalanuvchilarning bunday gibrid yechimlarga boʻlgan munosabatini oʻrganayotgan boʻlishi ehtimoldan xoli emas. Agar loyiha muvaffaqiyatli boʻlsa, kelajakda boshqa ishlab chiqaruvchilar ham shunga oʻxshash "ochiq" konstruksiyali korpuslarni taqdim etishi mumkin.
…