DeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladi

·20·Texno
DeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladi

Kompyuter butlovchi qismlari ishlab chiqaruvchi DeepCool kompaniyasi ixcham tizim bloklari (SFF - Small Form Factor) ishqibozlari uchun kutilmagan va oʻziga xos yechimni namoyish etdi. Odatda kichik hajmli korpuslar katta hajmli sovutish tizimlarini sigʻdira olmasligi bilan mashhur, biroq DeepCool muhandislari bu muammoni korpus dizaynini tubdan oʻzgartirish orqali hal qilishga qaror qilishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya yangi turdagi ixcham korpusni taqdim etdi, uning yon panelida maxsus teshik mavjud. Bu teshik orqali ulkan protsessor kulerlari korpus tashqarisiga chiqib turishi mumkin. Bunday yondashuv ixchamlik va yuqori unumdorlik oʻrtasidagi muvozanatni saqlashga qaratilgan boʻlib, foydalanuvchilarga kichik korpusda ham eng kuchli protsessorlarni sovutish imkonini beradi.

Yangi dizayn konsepsiyasi va uning afzalliklari

Taqdim etilgan suratlarda koʻrish mumkinki, DeepCool Assassin V kabi gigant kuler korpus ichiga sigʻmagani sababli uning bir qismi tashqariga chiqib turibdi. Bu vizual jihatdan biroz gʻayritabiiy koʻrinsa-da, texnik nuqtai nazardan bir qancha ustunliklarga ega. Birinchidan, foydalanuvchi past profilli va unumdorligi past kulerlar bilan cheklanib qolmaydi. Ikkinchidan, kuler bevosita xonadagi sovuq havoni qabul qiladi, bu esa sovutish samaradorligini yanada oshiradi.

Biroq, bu yechim SFF-korpuslarning asosiy falsafasiga biroz zid kelishi mumkin. Ixcham korpuslar odatda joyni tejash va estetik koʻrinish uchun tanlanadi. Kulerning tashqariga chiqib turishi tizimning umumiy gabaritlarini oshiradi va uning shaklini nostandart holatga keltiradi. Bu esa baʼzi foydalanuvchilar uchun noqulaylik tugʻdirishi yoki estetik didiga mos kelmasligi tayin.

Bozordagi oʻrni va istiqbollari

Oʻzbekiston bozorida ham DeepCool mahsulotlari oʻzining hamyonbopligi va sifati bilan mashhur. Agar ushbu korpus seriyali ishlab chiqarishga kirsa, u oʻziga xos dizaynni xush koʻruvchi va unumdorlikni birinchi oʻringa qoʻyuvchi geymerlar hamda overclockerlar orasida ommalashishi mumkin. Ayniqsa, kuchli NVIDIA RTX grafik kartalari va yuqori quvvatli protsessorlar oʻrnatilgan ixcham tizimlar uchun bu ayni muddao boʻladi.

Hozircha DeepCool ushbu noodatiy korpusning aniq nomi, texnik tavsiflari va sotuvga chiqish sanasi haqida rasmiy maʼlumot bermadi. Kompaniya ushbu model orqali foydalanuvchilarning bunday gibrid yechimlarga boʻlgan munosabatini oʻrganayotgan boʻlishi ehtimoldan xoli emas. Agar loyiha muvaffaqiyatli boʻlsa, kelajakda boshqa ishlab chiqaruvchilar ham shunga oʻxshash "ochiq" konstruksiyali korpuslarni taqdim etishi mumkin.

DeepCoolSFFTexnologiyaKompyuterSovutish Tizimi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash: FQB AQSHda maxsus simulyatsiya shahrini barpo etdiKiberjinoyatchilikka qarshi kurash: FQB AQSHda maxsus simulyatsiya shahrini barpo etdiKecha, 18:26NASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiNASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiKecha, 17:22Gears of War: E-Day tizim talablari eʼlon qilindi: Unreal Engine 5 boʻlsa-da, talablar pastGears of War: E-Day tizim talablari eʼlon qilindi: Unreal Engine 5 boʻlsa-da, talablar pastKecha, 16:55Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi: SpaceX IPO bozorni oʻzgartirib yubordiElon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi: SpaceX IPO bozorni oʻzgartirib yubordiKecha, 16:54Amazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildiAmazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildiKecha, 16:20AQSH raketa ishlab chiqarishda inqirozga yuz tutdi: 73 milliard dollarlik muammoAQSH raketa ishlab chiqarishda inqirozga yuz tutdi: 73 milliard dollarlik muammoKecha, 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus