Frank startapi asoschisi Charli Javis Donald Trampdan afv etishni soʻramoqda
AQSHda shov-shuvli firibgarlik ishi boʻyicha yetti yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan Frank startapi asoschisi Charli Javis prezident Donald Trampdan afv soʻrash harakatiga tushdi. Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, Javisning vakillari ayni paytda Oq uy maʼmuriyatiga yaqin boʻlgan shaxslar bilan yashirin muzokaralar olib bormoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Charli Javis JPMorgan bankini 175 million dollarga chuv tushirganlikda aybdor deb topilgan edi. U oʻz startapi qiymatini sunʼiy ravishda oshirish uchun millionlab soxta mijozlar akkauntlarini yaratgan. Hozirda u jazoni oʻtash bilan birga, sud qarori ustidan apellyatsiya shikoyati ham kiritgan va oʻziga nisbatan adolatsizlik qilinganini daʼvo qilmoqda.
Siyosiy vaziyat va bank bilan ziddiyatVaziyatning qiziqarli tomoni shundaki, JPMorgan banki va prezident Donald Tramp oʻrtasidagi munosabatlar ancha tarang. 2021-yil 6-yanvardagi Kapitoliy voqealaridan soʻng, bank Tramp va uning biznesiga tegishli hisob raqamlarni yopib qoʻygan edi. Tramp buni siyosiy bosim deb atab, bank va uning rahbari Jeymi Daymonni 5 milliard dollarlik daʼvo bilan sudga bergan.
Ekspertlarning fikricha, agar Tramp Javisni afv etsa, bu JPMorgan bankiga nisbatan oʻziga xos "qasos" boʻlishi mumkin. Chunki bank oʻz vaqtida Javisning firibgarligidan eng koʻp zarar koʻrgan tomon sifatida uning jazolanishini talab qilgan edi. Hozircha Adliya vazirligining rasmiy afv etish roʻyxatida Javisning ismi koʻrinmagan boʻlsa-da, bu roʻyxat kundan-kunga kengayib bormoqda.
Oq yoqalilar navbatda turibdiAQSH mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan Oq uy maʼmuriyati 250 ga yaqin mahbusni afv etish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu imkoniyatdan foydalanishni istaganlar orasida nafaqat Charli Javis, balki FTX kriptobirjasi asoschisi Sem Benkman-Frid kabi yirik iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan "oq yoqalilar" ham borligi aytilmoqda.
Charli Javisning kuchli homiylari borligi ham uning imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Masalan, Apollo rahbari Mark Rouan Javisning startapiga ilk sarmoyadorlardan biri boʻlgan va sudda uning foydasiga guvohlik bergan. Rouan Trampning saylovoldi kampaniyalariga katta miqdorda xayriya qilgan nufuzli shaxslardan biri hisoblanadi.
Ushbu vaziyat AQSH huquqiy tizimidagi siyosiy va iqtisodiy manfaatlar toʻqnashuvini yana bir bor yuzaga chiqardi. Agar Javis afv etilsa, bu startaplar olamidagi eng yirik firibgarliklardan biri jazosiz qolishi sifatida baholanishi mumkin, bu esa moliyaviy bozorlarda salbiy rezonans uygʻotishi tayin.
…