Frank startapi asoschisi Charli Javis Donald Trampdan afv etishni soʻramoqda

·22·Texno
Frank startapi asoschisi Charli Javis Donald Trampdan afv etishni soʻramoqda

AQSHda shov-shuvli firibgarlik ishi boʻyicha yetti yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan Frank startapi asoschisi Charli Javis prezident Donald Trampdan afv soʻrash harakatiga tushdi. Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, Javisning vakillari ayni paytda Oq uy maʼmuriyatiga yaqin boʻlgan shaxslar bilan yashirin muzokaralar olib bormoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Charli Javis JPMorgan bankini 175 million dollarga chuv tushirganlikda aybdor deb topilgan edi. U oʻz startapi qiymatini sunʼiy ravishda oshirish uchun millionlab soxta mijozlar akkauntlarini yaratgan. Hozirda u jazoni oʻtash bilan birga, sud qarori ustidan apellyatsiya shikoyati ham kiritgan va oʻziga nisbatan adolatsizlik qilinganini daʼvo qilmoqda.

Siyosiy vaziyat va bank bilan ziddiyat

Vaziyatning qiziqarli tomoni shundaki, JPMorgan banki va prezident Donald Tramp oʻrtasidagi munosabatlar ancha tarang. 2021-yil 6-yanvardagi Kapitoliy voqealaridan soʻng, bank Tramp va uning biznesiga tegishli hisob raqamlarni yopib qoʻygan edi. Tramp buni siyosiy bosim deb atab, bank va uning rahbari Jeymi Daymonni 5 milliard dollarlik daʼvo bilan sudga bergan.

Ekspertlarning fikricha, agar Tramp Javisni afv etsa, bu JPMorgan bankiga nisbatan oʻziga xos "qasos" boʻlishi mumkin. Chunki bank oʻz vaqtida Javisning firibgarligidan eng koʻp zarar koʻrgan tomon sifatida uning jazolanishini talab qilgan edi. Hozircha Adliya vazirligining rasmiy afv etish roʻyxatida Javisning ismi koʻrinmagan boʻlsa-da, bu roʻyxat kundan-kunga kengayib bormoqda.

Oq yoqalilar navbatda turibdi

AQSH mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan Oq uy maʼmuriyati 250 ga yaqin mahbusni afv etish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu imkoniyatdan foydalanishni istaganlar orasida nafaqat Charli Javis, balki FTX kriptobirjasi asoschisi Sem Benkman-Frid kabi yirik iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan "oq yoqalilar" ham borligi aytilmoqda.

Charli Javisning kuchli homiylari borligi ham uning imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Masalan, Apollo rahbari Mark Rouan Javisning startapiga ilk sarmoyadorlardan biri boʻlgan va sudda uning foydasiga guvohlik bergan. Rouan Trampning saylovoldi kampaniyalariga katta miqdorda xayriya qilgan nufuzli shaxslardan biri hisoblanadi.

Ushbu vaziyat AQSH huquqiy tizimidagi siyosiy va iqtisodiy manfaatlar toʻqnashuvini yana bir bor yuzaga chiqardi. Agar Javis afv etilsa, bu startaplar olamidagi eng yirik firibgarliklardan biri jazosiz qolishi sifatida baholanishi mumkin, bu esa moliyaviy bozorlarda salbiy rezonans uygʻotishi tayin.

AQSHDonald TrampStartapJPMorganFiribgarlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belkin kompaniyasi avtomatik yigʻiluvchi kabelli 45 vattli GaN-quvvatlagichni taqdim etdiBelkin kompaniyasi avtomatik yigʻiluvchi kabelli 45 vattli GaN-quvvatlagichni taqdim etdiBugun, 22:28Yaponiya dunyodagi eng yirik AESni ishga tushirdi: Yadro chiqindilari inqirozi kuchaymoqdaYaponiya dunyodagi eng yirik AESni ishga tushirdi: Yadro chiqindilari inqirozi kuchaymoqdaBugun, 21:23SpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiSpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 20:59Genetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiGenetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiBugun, 20:53Buyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqdaBuyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqdaBugun, 20:28Hayotning paydo boʻlishi: Olimlar murakkab organizmlar evolyutsiyasi haqida yangi maʼlumot topdiHayotning paydo boʻlishi: Olimlar murakkab organizmlar evolyutsiyasi haqida yangi maʼlumot topdiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus