Huawei Windows tizimidan voz kechmoqda: HarmonyOS oʻrnatilgan ilk kompyuterlar chiqadi
Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining shaxsiy operatsion tizimi — HarmonyOS asosida ishlaydigan ilk tijoriy kompyuterlarini 2026-yilda bozorga chiqarishini rasman eʼlon qildi. Bu qadam kompaniyaning Gʻarb texnologiyalariga, xususan, Microsoft kompaniyasining Windows tizimiga boʻlgan qaramligini butunlay tugatish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Yangi qurilmalar nafaqat dasturiy taʼminot, balki yaxlit ekotizim sifatida ham sohada yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Huawei Developer Conference 2026 konferensiyasi doirasida kompaniyaning planshetlar va shaxsiy kompyuterlar boʻlimi prezidenti Chju Dundun ushbu yoʻnalishdagi rejalar bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, HarmonyOS boshqaruvidagi ilk kompyuterlarning rasmiy taqdimoti 2026-yilning sentyabr oyiga rejalashtirilgan. Iyul va avgust oylarida esa yangi tizimlarni sinovdan oʻtkazish va pilot loyihalarni ishga tushirish jarayonlari amalga oshiriladi.
Korporativ sektor va davlat idoralari uchun yangi yechimYangi avlod kompyuterlari birinchi navbatda davlat tuzilmalari, moliya sektori, energetika kompaniyalari va yirik korporativ tashkilotlar uchun moʻljallangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Huawei oʻzining dasturiy ekotizimini kengaytirish orqali biznes segmentida xavfsizlik va mustaqillikni taʼminlashni maqsad qilgan. Agar ilgari HarmonyOS asosan smartfon va planshetlarda qoʻllanilgan boʻlsa, endilikda u toʻlaqonli ishchi stansiyalari va noutbuklarning asosiy poydevoriga aylanadi.
Huawei allaqachon biznes uchun HM740 va HM940 noutbuklarini tayyorlab qoʻygan. Masalan, HM740 modeli 14,2 dyuymli OLED ekranga ega boʻlib, u 120 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilmaning qalinligi bor-yoʻgʻi 14,5 mm, vazni esa 1,32 kg ni tashkil etadi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, ishlab chiqaruvchi ushbu noutbukning bir marta quvvatlanish orqali 21 soatgacha ishlashini vaʼda qilmoqda.
Xavfsizlik va texnik imkoniyatlarDasturiy jihatdan HarmonyOS PC tizimi ishchi va shaxsiy maʼlumotlarni bir-biridan ajratish imkonini beruvchi maxsus raqamli rejim bilan jihozlanadi. Bu korporativ foydalanuvchilar uchun maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlashda juda qoʻl keladi. Stolusti kompyuterlarining (desktop) texnik xususiyatlari, jumladan, protsessor va xotira konfiguratsiyasi hozircha sir saqlanmoqda, biroq tarmoqlarda ushbu tizimlarning ilk suratlari allaqachon paydo boʻlgan.
Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega. Huawei brendi mamlakatimizda yuqori nufuzga ega va koʻplab davlat hamda xususiy sektor vakillari ushbu brend qurilmalaridan foydalanadi. Windows tizimidan mustaqil boʻlgan yangi operatsion tizimning paydo boʻlishi kelajakda mahalliy IT-infratuzilmani diversifikatsiya qilish imkonini berishi mumkin.
Kompaniya 2026-yilda HarmonyOS oʻrnatilgan kompyuterlar yetkazib berish hajmini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirgan. Bu nafaqat Xitoy ichki bozorida, balki xalqaro maydonda ham Microsoft va Apple kabi gigantlar bilan raqobatning yangi bosqichini boshlab beradi.
…