Huawei Windows tizimidan voz kechmoqda: HarmonyOS oʻrnatilgan ilk kompyuterlar chiqadi

·26·Texno
Huawei Windows tizimidan voz kechmoqda: HarmonyOS oʻrnatilgan ilk kompyuterlar chiqadi

Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining shaxsiy operatsion tizimi — HarmonyOS asosida ishlaydigan ilk tijoriy kompyuterlarini 2026-yilda bozorga chiqarishini rasman eʼlon qildi. Bu qadam kompaniyaning Gʻarb texnologiyalariga, xususan, Microsoft kompaniyasining Windows tizimiga boʻlgan qaramligini butunlay tugatish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Yangi qurilmalar nafaqat dasturiy taʼminot, balki yaxlit ekotizim sifatida ham sohada yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Huawei Developer Conference 2026 konferensiyasi doirasida kompaniyaning planshetlar va shaxsiy kompyuterlar boʻlimi prezidenti Chju Dundun ushbu yoʻnalishdagi rejalar bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, HarmonyOS boshqaruvidagi ilk kompyuterlarning rasmiy taqdimoti 2026-yilning sentyabr oyiga rejalashtirilgan. Iyul va avgust oylarida esa yangi tizimlarni sinovdan oʻtkazish va pilot loyihalarni ishga tushirish jarayonlari amalga oshiriladi.

Korporativ sektor va davlat idoralari uchun yangi yechim

Yangi avlod kompyuterlari birinchi navbatda davlat tuzilmalari, moliya sektori, energetika kompaniyalari va yirik korporativ tashkilotlar uchun moʻljallangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Huawei oʻzining dasturiy ekotizimini kengaytirish orqali biznes segmentida xavfsizlik va mustaqillikni taʼminlashni maqsad qilgan. Agar ilgari HarmonyOS asosan smartfon va planshetlarda qoʻllanilgan boʻlsa, endilikda u toʻlaqonli ishchi stansiyalari va noutbuklarning asosiy poydevoriga aylanadi.

Huawei allaqachon biznes uchun HM740 va HM940 noutbuklarini tayyorlab qoʻygan. Masalan, HM740 modeli 14,2 dyuymli OLED ekranga ega boʻlib, u 120 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilmaning qalinligi bor-yoʻgʻi 14,5 mm, vazni esa 1,32 kg ni tashkil etadi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, ishlab chiqaruvchi ushbu noutbukning bir marta quvvatlanish orqali 21 soatgacha ishlashini vaʼda qilmoqda.

Xavfsizlik va texnik imkoniyatlar

Dasturiy jihatdan HarmonyOS PC tizimi ishchi va shaxsiy maʼlumotlarni bir-biridan ajratish imkonini beruvchi maxsus raqamli rejim bilan jihozlanadi. Bu korporativ foydalanuvchilar uchun maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlashda juda qoʻl keladi. Stolusti kompyuterlarining (desktop) texnik xususiyatlari, jumladan, protsessor va xotira konfiguratsiyasi hozircha sir saqlanmoqda, biroq tarmoqlarda ushbu tizimlarning ilk suratlari allaqachon paydo boʻlgan.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega. Huawei brendi mamlakatimizda yuqori nufuzga ega va koʻplab davlat hamda xususiy sektor vakillari ushbu brend qurilmalaridan foydalanadi. Windows tizimidan mustaqil boʻlgan yangi operatsion tizimning paydo boʻlishi kelajakda mahalliy IT-infratuzilmani diversifikatsiya qilish imkonini berishi mumkin.

Kompaniya 2026-yilda HarmonyOS oʻrnatilgan kompyuterlar yetkazib berish hajmini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirgan. Bu nafaqat Xitoy ichki bozorida, balki xalqaro maydonda ham Microsoft va Apple kabi gigantlar bilan raqobatning yangi bosqichini boshlab beradi.

HuaweiHarmonyOSWindowsTexnologiyaKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladiGalactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladiBugun, 13:55Hindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdiHindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdiBugun, 13:53Fox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqdaFox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 13:51OnePlus hamyonbop smartfonlar bozorini portlatmoqchi: Yangi N6 modeli anons qilindiOnePlus hamyonbop smartfonlar bozorini portlatmoqchi: Yangi N6 modeli anons qilindiBugun, 13:29Sunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildiSunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildiBugun, 13:25Windows 11 tizimidagi yangi yangilanish jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardiWindows 11 tizimidagi yangi yangilanish jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardiBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus