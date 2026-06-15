Fox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqda
AQSHning media giganti Fox korporatsiyasi striming bozoridagi oʻrnini keskin mustahkamlash maqsadida Roku kompaniyasini sotib olishini eʼlon qildi. Mazkur kelishuvning umumiy qiymati taxminan 22 milliard dollarni tashkil etadi va u naqd pul hamda aksiyalar koʻrinishidagi tranzaksiyani oʻz ichiga oladi. Ushbu qadam Fox uchun anʼanaviy televideniyedan raqamli formatga oʻtishda muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Fox rahbariyatining taʼkidlashicha, ushbu birlashuv natijasida AQSHdagi uchinchi yirik televizion kompaniya yuzaga keladi. Kelishuv Fox’ning jonli sport translyatsiyalari hamda yangiliklar sohasidagi yetakchiligini Roku’ning keng qamrovli texnologik ekotizimi bilan birlashtiradi. Bu esa tomoshabinlarning video kontentni isteʼmol qilish odatlari oʻzgarib borayotgan bir paytda kompaniyaga katta ustunlik beradi.
Striming va reklama bozoridagi yangi bosqichRoku hozirda 100 milliondan ortiq xonadonni qamrab olgan yirik platforma hisoblanadi. Fox ushbu auditoriyaga toʻgʻridan-toʻgʻri kirish imkoniyatiga ega boʻlish orqali reklama beruvchilar uchun yanada jozibador takliflar tayyorlashni rejalashtirmoqda. Shuningdek, Fox’ning Tubi bepul striming xizmati va yangi ishga tushirilgan Fox One platformasi Roku qurilmalari bilan integratsiya qilinadi.
Fox bosh direktori Lachlan Murdoch ushbu xaridni kompaniya tarixidagi "hal qiluvchi" lahza deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, Roku’ning striming sohasidagi kashfiyotchi roli va Fox’ning kontent yaratishdagi tajribasi birlashib, kompaniyaning oʻsish profilini butunlay oʻzgartiradi. Bu strategiya anʼanaviy kabel televideniyesiga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirishga xizmat qiladi.
Roku asoschisi va rahbari Anthony Wood ham ushbu kelishuvdan mamnunligini bildirib, Fox bilan hamkorlik innovatsiyalarni tezlashtirish va tomoshabinlar uchun yanada sifatli xizmatlar koʻrsatishga imkon berishini qayd etdi. Maʼlumot oʻrnida, Fox 2020-yilda Tubi platformasini 440 million dollarga sotib olgan edi, bu esa kompaniyaning raqamli sohaga boʻlgan qiziqishi ancha avval boshlanganidan dalolat beradi.
Kelishuv har ikki kompaniya direktorlar kengashi tomonidan maʼqullangan boʻlib, barcha huquqiy jarayonlar 2027-yilning birinchi yarmida yakunlanishi kutilmoqda. Fox ushbu yirik xaridni amalga oshirish uchun 12 milliard dollar miqdorida kredit jalb qilgan. Ushbu bitim nafaqat Amerika, balki jahon media bozoridagi kuchlar nisbatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…