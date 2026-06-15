Fox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqda

·0·Texno
Fox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqda

AQSHning media giganti Fox korporatsiyasi striming bozoridagi oʻrnini keskin mustahkamlash maqsadida Roku kompaniyasini sotib olishini eʼlon qildi. Mazkur kelishuvning umumiy qiymati taxminan 22 milliard dollarni tashkil etadi va u naqd pul hamda aksiyalar koʻrinishidagi tranzaksiyani oʻz ichiga oladi. Ushbu qadam Fox uchun anʼanaviy televideniyedan raqamli formatga oʻtishda muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Fox rahbariyatining taʼkidlashicha, ushbu birlashuv natijasida AQSHdagi uchinchi yirik televizion kompaniya yuzaga keladi. Kelishuv Fox’ning jonli sport translyatsiyalari hamda yangiliklar sohasidagi yetakchiligini Roku’ning keng qamrovli texnologik ekotizimi bilan birlashtiradi. Bu esa tomoshabinlarning video kontentni isteʼmol qilish odatlari oʻzgarib borayotgan bir paytda kompaniyaga katta ustunlik beradi.

Striming va reklama bozoridagi yangi bosqich

Roku hozirda 100 milliondan ortiq xonadonni qamrab olgan yirik platforma hisoblanadi. Fox ushbu auditoriyaga toʻgʻridan-toʻgʻri kirish imkoniyatiga ega boʻlish orqali reklama beruvchilar uchun yanada jozibador takliflar tayyorlashni rejalashtirmoqda. Shuningdek, Fox’ning Tubi bepul striming xizmati va yangi ishga tushirilgan Fox One platformasi Roku qurilmalari bilan integratsiya qilinadi.

Fox bosh direktori Lachlan Murdoch ushbu xaridni kompaniya tarixidagi "hal qiluvchi" lahza deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, Roku’ning striming sohasidagi kashfiyotchi roli va Fox’ning kontent yaratishdagi tajribasi birlashib, kompaniyaning oʻsish profilini butunlay oʻzgartiradi. Bu strategiya anʼanaviy kabel televideniyesiga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirishga xizmat qiladi.

Roku asoschisi va rahbari Anthony Wood ham ushbu kelishuvdan mamnunligini bildirib, Fox bilan hamkorlik innovatsiyalarni tezlashtirish va tomoshabinlar uchun yanada sifatli xizmatlar koʻrsatishga imkon berishini qayd etdi. Maʼlumot oʻrnida, Fox 2020-yilda Tubi platformasini 440 million dollarga sotib olgan edi, bu esa kompaniyaning raqamli sohaga boʻlgan qiziqishi ancha avval boshlanganidan dalolat beradi.

Kelishuv har ikki kompaniya direktorlar kengashi tomonidan maʼqullangan boʻlib, barcha huquqiy jarayonlar 2027-yilning birinchi yarmida yakunlanishi kutilmoqda. Fox ushbu yirik xaridni amalga oshirish uchun 12 milliard dollar miqdorida kredit jalb qilgan. Ushbu bitim nafaqat Amerika, balki jahon media bozoridagi kuchlar nisbatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin.

FoxRokuStrimingMediaBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladiGalactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladiBugun, 13:55Hindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdiHindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdiBugun, 13:53OnePlus hamyonbop smartfonlar bozorini portlatmoqchi: Yangi N6 modeli anons qilindiOnePlus hamyonbop smartfonlar bozorini portlatmoqchi: Yangi N6 modeli anons qilindiBugun, 13:29Sunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildiSunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildiBugun, 13:25Windows 11 tizimidagi yangi yangilanish jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardiWindows 11 tizimidagi yangi yangilanish jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardiBugun, 13:24Huawei Windows tizimidan voz kechmoqda: HarmonyOS oʻrnatilgan ilk kompyuterlar chiqadiHuawei Windows tizimidan voz kechmoqda: HarmonyOS oʻrnatilgan ilk kompyuterlar chiqadiBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus