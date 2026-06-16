Sharp kompaniyasi oʻzining ilk aqlli soati va uzugini namoyish etdi

·37·Texno
Sharp kompaniyasi oʻzining ilk aqlli soati va uzugini namoyish etdi

Yaponiya texnologiya giganti Sharp kutilmagan qadam tashlab, taqiladigan qurilmalar bozoriga rasman kirganini eʼlon qildi. Kompaniya oʻzining ilk aqlli soati — Karada Mate Watch (MH-W01) hamda aqlli uzugi — Karada Mate Ring (MH-R01) modellarini taqdim etdi. Ushbu yangilik brendning anʼanaviy maishiy texnika va displeylar ishlab chiqarishdan tashqari, shaxsiy salomatlik monitoringi yoʻnalishida ham oʻz oʻrnini topishga intilayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Karada Mate Watch aqlli soati oltin va kumush ranglarda ishlab chiqarilgan boʻlib, klassik 22 mm kenglikdagi tasma bilan jihozlangan. Qurilmaning oʻziga xos jihati undagi Circuit View interfeysidir. Ushbu tizim kun davomida qadamlar soni, yurak urishi va sarflangan kaloriyalarni koʻrsatib tursa, uxlash oldidan avtomatik ravishda ob-havo maʼlumotlari va ertangi kun rejalariga oʻtadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soatda kaloriyalar sarfini avtomatik oʻlchaydigan patentlangan Flow texnologiyasi qoʻllanilgan.

Salomatlik va innovatsion funksiyalar

Soat nafaqat jismoniy faollikni, balki organizmdagi suv muvozanatini (gidratatsiya) ham nazorat qiladi. Agar foydalanuvchi tanasida suv yetishmovchiligi kuzatilsa, qurilma avtomatik ravishda suyuqlik ichish kerakligi haqida eslatma yuboradi. Bu funksiya ayniqsa issiq iqlimli hududlar, jumladan, Oʻzbekiston sharoitida salomatlikni saqlash uchun juda foydali boʻlishi mumkin.

Kompaniyaning yana bir qiziqarli ishlanmasi — Karada Mate Ring aqlli uzugidir. Uning kengligi 6,7 mm, qalinligi 2,8 mm boʻlib, oʻlchamiga qarab ogʻirligi bor-yoʻgʻi 2,1 grammdan 3,1 grammgacha yetadi. Kichik hajmiga qaramay, uzuk ichiga SOXAI datchigi, akselerometr, optik yurak urishi datchigi, infraqizil va tana haroratini oʻlchovchi sensorlar joylashtirilgan. Qurilma IPX8 standarti boʻyicha suvdan himoyalangan.

Ushbu uzuk yordamida foydalanuvchilar uyqu sifati va chuqurligini, qondagi kislorod miqdorini hamda yurak urish tezligini yuqori aniqlikda kuzatib borishlari mumkin. Barcha maʼlumotlar Karada Mate maxsus tibbiy ilovasida jamlanadi va tahlil qilinadi. Bu Apple va Samsung kabi gigantlar oʻrtasida kuchayib borayotgan aqlli uzuklar segmentidagi raqobatni yanada qizitishi kutilmoqda.

Xizmatlar va obuna tizimi

Sharp oʻz qurilmalari uchun qoʻshimcha servis xizmatini ham yoʻlga qoʻydi. Foydalanuvchilar bepul rejadan tashqari, oyiga taxminan 4 dollar (600 iyena) evaziga Plus tarifiga obuna boʻlishlari mumkin. Ushbu paket doirasida malakali parhezshunos mutaxassislardan ovqatlanish boʻyicha shaxsiy tavsiyalar olish imkoniyati yaratiladi.

Hozircha ushbu qurilmalarning jahon bozoriga chiqish sanasi va aniq narxlari toʻliq ochiqlanmagan boʻlsa-da, Sharp brendining nufuzi va yapon sifatiga boʻlgan ishonch yangi gadjetlarga nisbatan katta qiziqish uygʻotmoqda. Kompaniya ushbu qadam orqali ekotizimni kengaytirish va foydalanuvchilarning kundalik hayotiga chuqurroq kirib borishni maqsad qilgan.

SharpKarada MateAqlli SoatSmart RingTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarHindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarBugun, 07:30Huawei oʻzining HarmonyOS operatsion tizimida ishlovchi ilk stol kompyuterini tayyorlamoqdaHuawei oʻzining HarmonyOS operatsion tizimida ishlovchi ilk stol kompyuterini tayyorlamoqdaBugun, 06:54Malayziyaning Respond.io startapi 62,5 million dollar investitsiya jalb qildiMalayziyaning Respond.io startapi 62,5 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 06:52Casio AQ230A-7DMQY: Klassik uslub va zamonaviy funksionallik uygʻunligiCasio AQ230A-7DMQY: Klassik uslub va zamonaviy funksionallik uygʻunligiBugun, 06:26iPhone 17 smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 17 smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldiBugun, 06:24Ayaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildiAyaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildiBugun, 06:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi