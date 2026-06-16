Sharp kompaniyasi oʻzining ilk aqlli soati va uzugini namoyish etdi
Yaponiya texnologiya giganti Sharp kutilmagan qadam tashlab, taqiladigan qurilmalar bozoriga rasman kirganini eʼlon qildi. Kompaniya oʻzining ilk aqlli soati — Karada Mate Watch (MH-W01) hamda aqlli uzugi — Karada Mate Ring (MH-R01) modellarini taqdim etdi. Ushbu yangilik brendning anʼanaviy maishiy texnika va displeylar ishlab chiqarishdan tashqari, shaxsiy salomatlik monitoringi yoʻnalishida ham oʻz oʻrnini topishga intilayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Karada Mate Watch aqlli soati oltin va kumush ranglarda ishlab chiqarilgan boʻlib, klassik 22 mm kenglikdagi tasma bilan jihozlangan. Qurilmaning oʻziga xos jihati undagi Circuit View interfeysidir. Ushbu tizim kun davomida qadamlar soni, yurak urishi va sarflangan kaloriyalarni koʻrsatib tursa, uxlash oldidan avtomatik ravishda ob-havo maʼlumotlari va ertangi kun rejalariga oʻtadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soatda kaloriyalar sarfini avtomatik oʻlchaydigan patentlangan Flow texnologiyasi qoʻllanilgan.
Salomatlik va innovatsion funksiyalarSoat nafaqat jismoniy faollikni, balki organizmdagi suv muvozanatini (gidratatsiya) ham nazorat qiladi. Agar foydalanuvchi tanasida suv yetishmovchiligi kuzatilsa, qurilma avtomatik ravishda suyuqlik ichish kerakligi haqida eslatma yuboradi. Bu funksiya ayniqsa issiq iqlimli hududlar, jumladan, Oʻzbekiston sharoitida salomatlikni saqlash uchun juda foydali boʻlishi mumkin.
Kompaniyaning yana bir qiziqarli ishlanmasi — Karada Mate Ring aqlli uzugidir. Uning kengligi 6,7 mm, qalinligi 2,8 mm boʻlib, oʻlchamiga qarab ogʻirligi bor-yoʻgʻi 2,1 grammdan 3,1 grammgacha yetadi. Kichik hajmiga qaramay, uzuk ichiga SOXAI datchigi, akselerometr, optik yurak urishi datchigi, infraqizil va tana haroratini oʻlchovchi sensorlar joylashtirilgan. Qurilma IPX8 standarti boʻyicha suvdan himoyalangan.
Ushbu uzuk yordamida foydalanuvchilar uyqu sifati va chuqurligini, qondagi kislorod miqdorini hamda yurak urish tezligini yuqori aniqlikda kuzatib borishlari mumkin. Barcha maʼlumotlar Karada Mate maxsus tibbiy ilovasida jamlanadi va tahlil qilinadi. Bu Apple va Samsung kabi gigantlar oʻrtasida kuchayib borayotgan aqlli uzuklar segmentidagi raqobatni yanada qizitishi kutilmoqda.
Xizmatlar va obuna tizimiSharp oʻz qurilmalari uchun qoʻshimcha servis xizmatini ham yoʻlga qoʻydi. Foydalanuvchilar bepul rejadan tashqari, oyiga taxminan 4 dollar (600 iyena) evaziga Plus tarifiga obuna boʻlishlari mumkin. Ushbu paket doirasida malakali parhezshunos mutaxassislardan ovqatlanish boʻyicha shaxsiy tavsiyalar olish imkoniyati yaratiladi.
Hozircha ushbu qurilmalarning jahon bozoriga chiqish sanasi va aniq narxlari toʻliq ochiqlanmagan boʻlsa-da, Sharp brendining nufuzi va yapon sifatiga boʻlgan ishonch yangi gadjetlarga nisbatan katta qiziqish uygʻotmoqda. Kompaniya ushbu qadam orqali ekotizimni kengaytirish va foydalanuvchilarning kundalik hayotiga chuqurroq kirib borishni maqsad qilgan.
…