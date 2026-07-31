Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)
Issiqko‘l sohilida Markaziy Osiyo turizmining yangi diqqatga sazovor maskanlaridan biri bo‘lishi kutilayotgan besh maskanlaridan biri yulduzli «Boku» mehmonxonasi ochildi. Tantanali marosimda O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlari bilan birgalikda ishtirok etdi.
17,2 gektar hududni egallagan yangi majmua oddiy mehmonxona bilan cheklanmaydi. Unda dam olish, sport, ko‘ngilochar tadbirlar va yuqori darajadagi xalqaro uchrashuvlarni o‘tkazish uchun yaxlit infratuzilma yaratilgan.
Prezidentlar yangi majmua imkoniyatlarini ko‘zdan kechirdi
«Boku» mehmonxonasining ochilish marosimi Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining norasmiy Maslahat uchrashuvi doirasida o‘tkazildi.
Shavkat Mirziyoyev va boshqa yetakchilar majmuada mehmonlar uchun yaratilgan sharoitlar, xonalar, dam olish hududlari hamda xalqaro tadbirlarni qabul qilish imkoniyatlari bilan tanishdi.
Davlat rahbarlarining ochilish marosimida birgalikda qatnashishi obyektning faqat Qirg‘iziston ichki turizmi uchun emas, balki butun mintaqa miqyosida ahamiyatli loyiha sifatida taqdim etilayotganini ko‘rsatadi.
Majmua kelajakda:
davlat va hukumat delegatsiyalarini qabul qilish;
xalqaro forum va konferensiyalar o‘tkazish;
ishbilarmonlik uchrashuvlarini tashkil etish;
oilaviy va premium turizmni rivojlantirish;
sport hamda madaniy tadbirlarga mezbonlik qilish imkonini berishi mumkin.
Mehmonxona raqamlarda qanday ko‘rinadi?
Yangi besh yulduzli mehmonxona Issiqko‘l sohilidagi 17,2 gektar maydonda joylashgan.
Majmua tarkibiga:
Obyekt
Asosiy ko‘rsatkich
Bosh bino
7 qavat
Umumiy maydon
Qariyb 30 ming kvadrat metr
Xonalar
120 tadan ortiq
Hudud
17,2 gektar
Dam olish obyektlari
Basseyn va akvapark
Qo‘shimcha imkoniyatlar
Sport va ko‘ngilochar infratuzilma
120 dan ortiq xonaning mavjudligi mehmonxonaga bir vaqtning o‘zida katta miqdordagi sayyohlar, rasmiy delegatsiyalar va turli tadbir qatnashchilarini qabul qilish imkonini beradi.
Hududning katta qismi faqat bino uchun emas, balki ochiq dam olish maskanlari, yashil zonalar, sport maydonlari va suv attraksionlarini tashkil etish uchun ajratilgani anglashiladi.
Akvapark va basseyn kimlarni jalb qiladi?
Majmuadagi basseyn va akvapark mehmonxonani faqat xizmat safari yoki rasmiy tadbirlar uchun mo‘ljallangan obyekt bo‘lib qolishidan saqlaydi.
Bu infratuzilma uni:
farzandli oilalar;
yozgi ta’tilni Issiqko‘lda o‘tkazuvchilar;
faol dam olishni yaxshi ko‘ruvchilar;
xorijiy sayyohlar;
korporativ tadbir tashkilotchilari uchun ham qiziqarli qilishi mumkin.
Issiqko‘ldagi turizm asosan yozgi mavsumda faollashadi. Akvapark, basseyn, sport maydonlari va yopiq ko‘ngilochar obyektlarning mavjudligi esa mehmonlarning majmua hududida ko‘proq vaqt qolishiga xizmat qiladi.
Sayyoh uchun faqat shinam xona yetarli emas. U dam olish davomida qayerga borishi, nimani ko‘rishi va vaqtini qanday o‘tkazishi ham muhim. «Boku» mehmonxonasida turli xizmatlarni bir hududda birlashtirishga harakat qilingan.
Nega mehmonxonaga «Boku» nomi berilgan?
Mehmonxona nomining Ozarbayjon poytaxti bilan bog‘lanishi loyihaning ramziy ma’nosini ham kuchaytiradi.
Markaziy Osiyo va Ozarbayjon o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy muloqot tobora faollashib borayotgan bir sharoitda «Boku» nomi Issiqko‘l sohilidagi yangi turizm obyektiga qo‘yilishi ikki mintaqa o‘rtasidagi yaqinlik belgisi sifatida qabul qilinishi mumkin.
Ozarbayjonning Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari uchrashuvlarida faol ishtirok etayotgani Kaspiy dengizi orqali transport, turizm va madaniy aloqalarni kengaytirish imkoniyatini oshiradi.
Shu nuqtayi nazardan, yangi mehmonxona:
Qirg‘izistonning turizm salohiyatini;
Ozarbayjon bilan do‘stlik aloqalarini;
mintaqaviy hamkorlikning yangi shaklini bir vaqtda ifodalovchi obyektga aylanishi mumkin.
Xalqaro tadbirlar uchun qanday imkoniyat yaratildi?
Mehmonxonada xalqaro uchrashuvlarni o‘tkazish uchun sharoit yaratilgani alohida ta’kidlanmoqda.
Besh yulduzli majmuada yuqori martabali delegatsiyalarni qabul qilish imkoniyatining mavjudligi Issiqko‘lni norasmiy sammitlar, biznes forumlar va mintaqaviy muloqotlar o‘tkaziladigan maydon sifatida yanada mustahkamlashi mumkin.
Issiqko‘lning bunday uchrashuvlar uchun bir qator tabiiy ustunliklari bor:
katta shahar shovqinidan uzoqligi;
tog‘ va ko‘l manzaralarining uyg‘unligi;
xavfsiz va yopiq formatda muzokara o‘tkazish imkoniyati;
rasmiy uchrashuvni dam olish dasturi bilan birlashtirish;
xorijiy mehmonlarda kuchli taassurot qoldirishi.
Norasmiy uchrashuvlarda davlat rahbarlari qat’iy protokoldan tashqarida muloqot qilishi mumkin. Shu bois yuqori darajadagi mehmonxona va dam olish infratuzilmasi siyosiy diplomatiya uchun ham amaliy ahamiyat kasb etadi.
Yangi obyekt mahalliy iqtisodiyotga nima beradi?
Yirik mehmonxona faoliyati faqat uning xonalari bilan cheklanmaydi. Bunday majmualar atrofida xizmat ko‘rsatishning butun zanjiri shakllanadi.
Yangi obyekt quyidagi sohalarga talabni oshirishi mumkin:
oziq-ovqat va restoran xizmati;
transport va transfer;
gidlik va ekskursiyalar;
tozalash va texnik xizmat;
tadbirlarni tashkil etish;
suv va sport ko‘ngilochar xizmatlari;
mahalliy mahsulotlar va suvenirlar savdosi.
Mehmonlar majmua tashqarisidagi restoranlar, savdo nuqtalari va sayyohlik obyektlaridan ham foydalansa, loyihaning iqtisodiy ta’siri yaqin hududlarga tarqaladi.
Biroq buning uchun mehmonxonani mahalliy biznes bilan bog‘laydigan xizmatlar, sayyohlik marshrutlari va hamkorlik dasturlarini yo‘lga qo‘yish muhim bo‘ladi.
Issiqko‘lda turizmning yangi modeli shakllanmoqdami?
Cho‘lponotada qisqa vaqt ichida xalqaro toifadagi golf klubi va yangi besh yulduzli mehmonxona kabi obyektlarning ochilishi Qirg‘iziston Issiqko‘l turizmini yangi auditoriyaga moslashtirishga harakat qilayotganini ko‘rsatadi.
Avval Issiqko‘l asosan plyaj, tabiat va oilaviy dam olish bilan tanilgan bo‘lsa, endi unga:
sport turizmi;
premium turizm;
biznes turizmi;
xalqaro tadbirlar;
korporativ dam olish yo‘nalishlari ham qo‘shilmoqda.
Bu strategiya amaliy natija bersa, Issiqko‘l faqat yozgi ta’til maskani emas, yirik uchrashuv va yuqori darajadagi dam olish markaziga aylanishi mumkin.
Hali qaysi savollar ochiq qolmoqda?
Mehmonxonaning asosiy ko‘rsatkichlari ma’lum qilingan bo‘lsa-da, loyihaning ayrim iqtisodiy tafsilotlari hozircha ochiqlanmagan.
Jumladan:
majmua qurilishiga qancha investitsiya kiritilgani;
mehmonxonada nechta ish o‘rni yaratilgani;
xonalarning narxi va bron qilish shartlari;
majmuani qaysi kompaniya boshqarishi;
yil davomida qancha mehmon qabul qilinishi;
xalqaro tadbirlar uchun zallar sig‘imi haqida ma’lumot berilmagan.
Loyihaning haqiqiy samarasi faqat tantanali ochilish bilan emas, mehmonlar oqimi, xizmat sifati va mahalliy iqtisodiyotga qo‘shadigan hissasi bilan baholanadi.
Asosiy xulosa
Issiqko‘l sohilida ochilgan besh yulduzli «Boku» mehmonxonasi Qirg‘iziston turizm infratuzilmasidagi yangi yirik obyektlardan biri bo‘ldi.
17,2 gektar hududda barpo etilgan majmua 120 dan ortiq xona, basseyn, akvapark, sport va ko‘ngilochar infratuzilmani birlashtirgan. U dam oluvchilarni qabul qilish bilan birga, xalqaro tadbirlar va yuqori darajadagi uchrashuvlarga ham mezbonlik qilishi mumkin.
Endi asosiy masala — katta maydon va zamonaviy sharoitlar Issiqko‘lga yangi sayyohlar oqimini jalb qilib, uni mintaqaning yetakchi turizm markazlaridan biriga aylantira oladimi?
Sizningcha, Issiqko‘lga sayyohlarni ko‘proq nima jalb qiladi — tabiat, zamonaviy mehmonxonalar yoki yangi ko‘ngilchar majmualar? Fikringizni izohlarda qoldiring!
…