Go‘sht o‘g‘irlagan ari internetni hayratga soldi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xitoyda kuzatilgan g‘ayrioddiy holat ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamaga sabab bo‘ldi. Voqea davomida bir ari go‘sht bo‘lagiga qo‘nib, kichik qismni ehtiyotkorlik bilan kesib olgan va uni olib uchib ketgan.
Tarqalgan videoda hasharot avval go‘shtni diqqat bilan kemirib, o‘zi ko‘tara oladigan hajmdagi parchani ajratib oladi. Shundan so‘ng u o‘ljasini mahkam ushlagan holda havoga ko‘tarilib, ko‘zdan g‘oyib bo‘ladi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu kabi holat ayrim ari turlari uchun g‘ayrioddiy emas. Ular lichinkalarini oziqlantirish yoki in qurish uchun oqsilga boy ozuqani yig‘ib ketishi mumkin. Shu bois go‘shtdan mayda bo‘laklarni kesib olib ketishi tabiiy jarayon hisoblanadi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…