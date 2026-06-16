Huawei oʻzining HarmonyOS operatsion tizimida ishlovchi ilk stol kompyuterini tayyorlamoqda
Xitoyning texnologik giganti Huawei kompaniyasi shaxsiy kompyuterlar bozorida inqilobiy qadam tashlash arafasida turibdi. Tarmoqlarda tarqalgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya oʻzining shaxsiy HarmonyOS operatsion tizimida ishlaydigan toʻliq komplektli stol kompyuterini (PC) taqdim etishga tayyorlanmoqda. Bu qurilma Huawei kompaniyasining Windows tizimidan butunlay voz kechish va oʻz ekotizimini yanada mustahkamlash strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sizib chiqqan tasvirlarga koʻra, yangi mahsulot klassik formatda taqdim etiladi: u tizimli blok, monitor, klaviatura va sichqonchani oʻz ichiga olgan yaxlit toʻplamdan iborat boʻladi. Qurilmaning tashqi koʻrinishi Huawei brendiga xos boʻlgan minimalistik va zamonaviy uslubda ishlangan boʻlib, u nafaqat uy sharoitida, balki professional ofis muhitida ham foydalanishga moʻljallangan.
Korporativ sektor uchun yangi imkoniyatlarYangi kompyuterning asosiy oʻziga xosligi uning dasturiy taʼminotida — HarmonyOS tizimining ish stoli (desktop) uchun moslashtirilgan maxsus talqinida namoyon boʻladi. Mazkur tizim qayta ishlangan interfeysga ega boʻlib, u foydalanuvchilarga qulayroq navigatsiya va koʻp vazifalilik rejimida samarali ishlash imkonini beradi. HuaweiCentral nashri xabariga koʻra, tizim asosan biznes, davlat tuzilmalari va moliya sektori kabi korporativ mijozlar uchun optimallashtirilgan.
Hozircha qurilmaning texnik xususiyatlari, xususan, qaysi protsessor yoki video karta bilan jihozlanishi haqida aniq maʼlumotlar ochiqlanmagan. Biroq, ekspertlarning taxminiga koʻra, Huawei oʻzining Kirin seriyasidagi chiplaridan foydalanishi yoki mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlik qilishi mumkin. Bu esa Xitoy texnologiyalarining tashqi taʼsirlardan mustaqilligini taʼminlashga xizmat qiladi.
Rejalarga koʻra, qurilmaning rasmiy taqdimoti HDC 2024 (Huawei Developer Conference) doirasida anons qilingan boʻlib, uning keng koʻlamli tijorat savdolari joriy yilning sentyabr oyida boshlanishi kutilmoqda. Iyul va avgust oylarida esa qurilmani yopiq doiralarda testdan oʻtkazish jarayonlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan.
Ushbu yangilik Oʻzbekiston bozori uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki mamlakatimizda Huawei brendi smartfonlar va tarmoq uskunalari boʻyicha yetakchi oʻrinlardan birini egallaydi. Agar HarmonyOS tizimi xalqaro bozorda ham ommalashsa, mahalliy foydalanuvchilar Windows va macOS tizimlariga munosib muqobilga ega boʻlishlari mumkin.
…