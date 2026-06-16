Huawei oʻzining HarmonyOS operatsion tizimida ishlovchi ilk stol kompyuterini tayyorlamoqda

·21·Texno
Huawei oʻzining HarmonyOS operatsion tizimida ishlovchi ilk stol kompyuterini tayyorlamoqda

Xitoyning texnologik giganti Huawei kompaniyasi shaxsiy kompyuterlar bozorida inqilobiy qadam tashlash arafasida turibdi. Tarmoqlarda tarqalgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya oʻzining shaxsiy HarmonyOS operatsion tizimida ishlaydigan toʻliq komplektli stol kompyuterini (PC) taqdim etishga tayyorlanmoqda. Bu qurilma Huawei kompaniyasining Windows tizimidan butunlay voz kechish va oʻz ekotizimini yanada mustahkamlash strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sizib chiqqan tasvirlarga koʻra, yangi mahsulot klassik formatda taqdim etiladi: u tizimli blok, monitor, klaviatura va sichqonchani oʻz ichiga olgan yaxlit toʻplamdan iborat boʻladi. Qurilmaning tashqi koʻrinishi Huawei brendiga xos boʻlgan minimalistik va zamonaviy uslubda ishlangan boʻlib, u nafaqat uy sharoitida, balki professional ofis muhitida ham foydalanishga moʻljallangan.

Korporativ sektor uchun yangi imkoniyatlar

Yangi kompyuterning asosiy oʻziga xosligi uning dasturiy taʼminotida — HarmonyOS tizimining ish stoli (desktop) uchun moslashtirilgan maxsus talqinida namoyon boʻladi. Mazkur tizim qayta ishlangan interfeysga ega boʻlib, u foydalanuvchilarga qulayroq navigatsiya va koʻp vazifalilik rejimida samarali ishlash imkonini beradi. HuaweiCentral nashri xabariga koʻra, tizim asosan biznes, davlat tuzilmalari va moliya sektori kabi korporativ mijozlar uchun optimallashtirilgan.

Hozircha qurilmaning texnik xususiyatlari, xususan, qaysi protsessor yoki video karta bilan jihozlanishi haqida aniq maʼlumotlar ochiqlanmagan. Biroq, ekspertlarning taxminiga koʻra, Huawei oʻzining Kirin seriyasidagi chiplaridan foydalanishi yoki mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlik qilishi mumkin. Bu esa Xitoy texnologiyalarining tashqi taʼsirlardan mustaqilligini taʼminlashga xizmat qiladi.

Rejalarga koʻra, qurilmaning rasmiy taqdimoti HDC 2024 (Huawei Developer Conference) doirasida anons qilingan boʻlib, uning keng koʻlamli tijorat savdolari joriy yilning sentyabr oyida boshlanishi kutilmoqda. Iyul va avgust oylarida esa qurilmani yopiq doiralarda testdan oʻtkazish jarayonlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

Ushbu yangilik Oʻzbekiston bozori uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki mamlakatimizda Huawei brendi smartfonlar va tarmoq uskunalari boʻyicha yetakchi oʻrinlardan birini egallaydi. Agar HarmonyOS tizimi xalqaro bozorda ham ommalashsa, mahalliy foydalanuvchilar Windows va macOS tizimlariga munosib muqobilga ega boʻlishlari mumkin.

HuaweiHarmonyOSTexnologiyaKompyuterXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarHindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarBugun, 07:30Malayziyaning Respond.io startapi 62,5 million dollar investitsiya jalb qildiMalayziyaning Respond.io startapi 62,5 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 06:52Sharp kompaniyasi oʻzining ilk aqlli soati va uzugini namoyish etdiSharp kompaniyasi oʻzining ilk aqlli soati va uzugini namoyish etdiBugun, 06:27Casio AQ230A-7DMQY: Klassik uslub va zamonaviy funksionallik uygʻunligiCasio AQ230A-7DMQY: Klassik uslub va zamonaviy funksionallik uygʻunligiBugun, 06:26iPhone 17 smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 17 smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldiBugun, 06:24Ayaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildiAyaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildiBugun, 06:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi