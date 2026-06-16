SpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqda
Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi texnologiya olamini larzaga keltiruvchi yangi kelishuv haqida maʼlum qildi. Kompaniya dasturlash uchun sunʼiy intellekt vositalarini ishlab chiquvchi Cursor startapini 60 milliard dollarlik aksiyalar evaziga sotib olishga rozi boʻldi. Ushbu strategik qadam SpaceX oʻzining tarixiy IPO (aksiyalarni birinchi marta ochiq savdoga chiqarish) jarayonini yakunlaganidan bir necha kun oʻtib amalga oshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu bitim SpaceX tarkibidagi sunʼiy intellekt boʻlinmasini kuchaytirishga qaratilgan. Taʼkidlash joizki, mazkur boʻlinma joriy yil boshida Elon Muskning xAI kompaniyasi bilan birlashishi natijasida shakllangan edi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, Cursor kompaniyasi SpaceX bilan kelishuvga qadar Andreessen Horowitz, Thrive va NVIDIA kabi gigantlardan investitsiya jalb qilishni rejalashtirgan va uning bozor qiymati 50 milliard dollarga baholanishi kutilayotgan edi.
Strategik maqsadlar va bozor istiqbollariSpaceX investorlarga taqdim etgan hisobotida sunʼiy intellekt mahsulotlari bozorini nihoyatda ulkan, yaʼni qariyb 26 trillion dollarga baholagan. Bu koʻrsatkich AQSHning yalpi ichki mahsulotiga deyarli tengdir. Kompaniya Cursorʼni sotib olish orqali jahonning yetakchi AI laboratoriyalari bilan raqobatda ustunlikka erishishni koʻzlamoqda. Kelishuvning joriy yilning uchinchi choragida toʻliq yakunlanishi kutilmoqda.
Shuni ham aytib oʻtish kerakki, SpaceXʼning sunʼiy intellekt yoʻnalishi soʻnggi vaqtlarda bir qator qiyinchiliklar va mojarolarga duch kelgan edi. Xususan, platforma orqali nomaqbul deepfake tasvirlar yaratish imkoniyati paydo boʻlgani jamoatchilikda keskin eʼtirozlar uygʻotdi. Hozirda ushbu boʻlinma tarkibiy jihatdan qayta tashkil etilmoqda va Cursor texnologiyalari ushbu jarayonda muhim poydevor boʻlishi kutilmoqda.
Kelishuvning moliyaviy shartlariAprel oyida eʼlon qilingan dastlabki shartlarga koʻra, SpaceX oldida ikki xil tanlov bor edi: yoki Cursorʼni 60 milliard dollarlik aksiyalar evaziga sotib olish, yoki kelishuv bekor qilingan taqdirda 10 milliard dollar miqdorida jarima (break-up fee) toʻlash. Kompaniya birinchi variantni tanlab, oʻzining kelajagini sunʼiy intellekt bilan chambarchas bogʻlashga qaror qildi.
Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari va dasturchilar uchun ham Cursor nomi begona emas. Ushbu platforma kod yozish jarayonini avtomatlashtirish va xatolarni tuzatishda dunyodagi eng ilgʻor vositalardan biri hisoblanadi. SpaceX kabi kosmik texnologiyalar bilan shugʻullanuvchi kompaniyaning ushbu startapni oʻz tarkibiga qoʻshib olishi, kelajakda murakkab muhandislik dasturlari ham sunʼiy intellekt yordamida yaratilishini anglatadi.
Ekspertlarning fikricha, ushbu xarid Elon Muskning barcha loyihalarini — Tesla, SpaceX va xAIʼni yagona texnologik ekotizimga birlashtirish strategiyasining bir qismidir. Endilikda SpaceX nafaqat koinotni zabt etish, balki dasturiy taʼminot bozorida ham yetakchi kuchga aylanishni maqsad qilgan.
…