SpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqda

·40·Texno
SpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqda

Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi texnologiya olamini larzaga keltiruvchi yangi kelishuv haqida maʼlum qildi. Kompaniya dasturlash uchun sunʼiy intellekt vositalarini ishlab chiquvchi Cursor startapini 60 milliard dollarlik aksiyalar evaziga sotib olishga rozi boʻldi. Ushbu strategik qadam SpaceX oʻzining tarixiy IPO (aksiyalarni birinchi marta ochiq savdoga chiqarish) jarayonini yakunlaganidan bir necha kun oʻtib amalga oshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu bitim SpaceX tarkibidagi sunʼiy intellekt boʻlinmasini kuchaytirishga qaratilgan. Taʼkidlash joizki, mazkur boʻlinma joriy yil boshida Elon Muskning xAI kompaniyasi bilan birlashishi natijasida shakllangan edi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, Cursor kompaniyasi SpaceX bilan kelishuvga qadar Andreessen Horowitz, Thrive va NVIDIA kabi gigantlardan investitsiya jalb qilishni rejalashtirgan va uning bozor qiymati 50 milliard dollarga baholanishi kutilayotgan edi.

Strategik maqsadlar va bozor istiqbollari

SpaceX investorlarga taqdim etgan hisobotida sunʼiy intellekt mahsulotlari bozorini nihoyatda ulkan, yaʼni qariyb 26 trillion dollarga baholagan. Bu koʻrsatkich AQSHning yalpi ichki mahsulotiga deyarli tengdir. Kompaniya Cursorʼni sotib olish orqali jahonning yetakchi AI laboratoriyalari bilan raqobatda ustunlikka erishishni koʻzlamoqda. Kelishuvning joriy yilning uchinchi choragida toʻliq yakunlanishi kutilmoqda.

Shuni ham aytib oʻtish kerakki, SpaceXʼning sunʼiy intellekt yoʻnalishi soʻnggi vaqtlarda bir qator qiyinchiliklar va mojarolarga duch kelgan edi. Xususan, platforma orqali nomaqbul deepfake tasvirlar yaratish imkoniyati paydo boʻlgani jamoatchilikda keskin eʼtirozlar uygʻotdi. Hozirda ushbu boʻlinma tarkibiy jihatdan qayta tashkil etilmoqda va Cursor texnologiyalari ushbu jarayonda muhim poydevor boʻlishi kutilmoqda.

Kelishuvning moliyaviy shartlari

Aprel oyida eʼlon qilingan dastlabki shartlarga koʻra, SpaceX oldida ikki xil tanlov bor edi: yoki Cursorʼni 60 milliard dollarlik aksiyalar evaziga sotib olish, yoki kelishuv bekor qilingan taqdirda 10 milliard dollar miqdorida jarima (break-up fee) toʻlash. Kompaniya birinchi variantni tanlab, oʻzining kelajagini sunʼiy intellekt bilan chambarchas bogʻlashga qaror qildi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari va dasturchilar uchun ham Cursor nomi begona emas. Ushbu platforma kod yozish jarayonini avtomatlashtirish va xatolarni tuzatishda dunyodagi eng ilgʻor vositalardan biri hisoblanadi. SpaceX kabi kosmik texnologiyalar bilan shugʻullanuvchi kompaniyaning ushbu startapni oʻz tarkibiga qoʻshib olishi, kelajakda murakkab muhandislik dasturlari ham sunʼiy intellekt yordamida yaratilishini anglatadi.

Ekspertlarning fikricha, ushbu xarid Elon Muskning barcha loyihalarini — Tesla, SpaceX va xAIʼni yagona texnologik ekotizimga birlashtirish strategiyasining bir qismidir. Endilikda SpaceX nafaqat koinotni zabt etish, balki dasturiy taʼminot bozorida ham yetakchi kuchga aylanishni maqsad qilgan.

SpaceXElon MuskCursorSunʼiy IntellektIT-Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Threads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildiThreads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildiBugun, 11:57Vivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekranVivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekranBugun, 11:52Hindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldiHindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldiBugun, 11:50Foundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydiFoundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydiBugun, 11:20Sunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdiSunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdiBugun, 10:59Samolyotlarda yuqori tezlikdagi internet: Starlink allaqachon 7000 dan ortiq havo kemasiga oʻrnatildiSamolyotlarda yuqori tezlikdagi internet: Starlink allaqachon 7000 dan ortiq havo kemasiga oʻrnatildiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi