Flutterwave startapi Ripple investitsiyasi evaziga 3,2 milliard dollarga baholandi

·20·Texno
Flutterwave startapi Ripple investitsiyasi evaziga 3,2 milliard dollarga baholandi

Afrikaning eng yirik toʻlov infratuzilmasi operatorlaridan biri boʻlgan Flutterwave kompaniyasi navbatdagi investitsiya raundini yakunlaganini eʼlon qildi. Mazkur moliyalashtirish bosqichidan soʻng startapning umumiy bozor qiymati 3,2 milliard dollarga yetdi. Ushbu raundning eng eʼtiborli jihati shundaki, unga blokcheyn texnologiyalari sohasida jahon yetakchilaridan biri hisoblangan Ripple kompaniyasi sarmoyador sifatida qoʻshildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozircha kompaniya ushbu bosqichda aynan qancha mablagʻ jalb qilinganini ochiqlamadi, biroq Flutterwave vakillarining soʻzlariga koʻra, loyihaga tikilgan umumiy investitsiyalar hajmi 500 million dollardan oshib ketgan. Ripple tomonidan kiritilgan ulush ikki kompaniya oʻrtasidagi strategik hamkorlikning bir qismi boʻlib, u Afrika qitʼasida raqamli moliyaviy xizmatlarni kengaytirishga xizmat qiladi.

Transchegaraviy toʻlovlardagi toʻsiqlar va yangi yechimlar

Flutterwave asosan transchegaraviy toʻlovlar sohasida faoliyat yuritadi. Bugungi kunda Afrikada xalqaro pul oʻtkazmalari bank tizimlarining tarqoqligi, valyuta kurslarining beqarorligi va qatʼiy nazorat tufayli ancha murakkab jarayon hisoblanadi. Koʻp hollarda qitʼa ichidagi tranzaksiyalar London kabi Yevropa shaharlari orqali amalga oshiriladi, bu esa ortiqcha kechikishlar va xarajatlarga sabab boʻladi.

Flutterwave ushbu muammolarni API texnologiyalarini birlashtirish orqali hal etishni maqsad qilgan. Bu butun Afrika bozorini yagona moliyaviy makon sifatida ishlashiga imkon beradi. Kompaniya joriy yil boshida Mono bank startapini sotib olib, oʻzining texnologik bazasini yanada mustahkamlagan edi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Flutterwave oʻtgan oyda Polygon Labs bilan hamkorlikda biznes uchun steyblkoin (stablecoin) yechimlarini ham joriy qildi. Ushbu texnologiya anʼanaviy bank tizimlarini chetlab oʻtgan holda, mablagʻlarni tezroq va arzonroq oʻtkazish imkonini beradi. Ripple bilan hamkorlik esa kompaniyaga raqamli aktivlar bilan ishlash infratuzilmasini yanada takomillashtirishga yordam beradi.

Ripple uchun ham bu kelashuv strategik ahamiyatga ega, chunki kompaniya Afrika bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlashga intilmoqda. Hozirda Flutterwave qitʼaning 35 ta davlatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda. Ushbu hamkorlik mintaqadagi moliyaviy inklyuzivlikni oshirishi va kriptovalyuta texnologiyalarining real iqtisodiyotga integratsiyasini tezlashtirishi kutilmoqda.

FlutterwaveRippleFintexAfrikaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Robinhood 300 ga yaqin xodimini ishdan boʻshatmoqda: AI endi bahona boʻlolmaydiRobinhood 300 ga yaqin xodimini ishdan boʻshatmoqda: AI endi bahona boʻlolmaydiBugun, 16:24SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiBugun, 15:55AQSH Adliya vazirligi Elon Muskning xAI kompaniyasini himoya qilib chiqdiAQSH Adliya vazirligi Elon Muskning xAI kompaniyasini himoya qilib chiqdiBugun, 15:26AI gadjetlar bozorida yangi yetakchi: Plaud kompaniyasining daromadi 100 million dollardan oshdiAI gadjetlar bozorida yangi yetakchi: Plaud kompaniyasining daromadi 100 million dollardan oshdiBugun, 15:20SpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldiSpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldiBugun, 13:51Rossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildiRossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi