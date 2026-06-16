Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadi

·0·Texno
Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadi

Opera One brauzeri ishlab chiquvchilari foydalanuvchi interfeysini shaxsiylashtirish tizimini toʻliq qayta koʻrib chiqqanini eʼlon qildi. Yangilanishning asosiy maqsadi — brauzer dizaynini sozlash jarayonini yanada intuitiv, tushunarli va qulay koʻrinishga keltirishdir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻzgarishlar foydalanuvchilarning koʻplab murojaatlari va tahliliy soʻrovlari asosida amalga oshirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tahrirlovchi nafaqat vizual koʻrinishni, balki mavzular katalogiga kirish va ularni boshqarish usullarini ham oʻzgartirdi. Endilikda ham yangi foydalanuvchilar, ham tajribali dasturchilar brauzer muhitini oʻz didiga moslab soniyalar ichida sozlashi mumkin. Bu esa Opera One platformasining bozordagi boshqa raqobatchilaridan ajralib turishiga xizmat qiladi.

Shaxsiylashtirishning yangi imkoniyatlari

Yangilanishning eng muhim jihatlaridan biri — foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy fon rasmlarini (wallpaper) oʻrnatish imkoniyatining soddalashtirilganidir. Buning uchun "Oddiy sozlamalar" (Easy Setup) menyusidan klassik mavzuni tanlab, "Oʻz fon rasmini qoʻshish" tugmasini bosish kifoya. Shu bilan birga, interfeys ranglari va ularning toʻyinganlik darajasini ham mustaqil ravishda boshqarish funksiyasi saqlab qolingan.

Bundan tashqari, dasturchilar futbol ishqibozlari uchun maxsus syurpriz tayyorlashgan. Yangi chiqarilgan futbol mavzusi nafaqat vizual bezaklar, balki brauzer va klaviatura uchun maxsus tovush effektlarini ham oʻz ichiga oladi. Bu foydalanuvchini stadion muhitiga shoʻngʻitish va oʻyinlar atmosferasini his qilish imkonini beradi.

Yangi interfeysdagi asosiy texnik oʻzgarishlar quyidagilardan iborat:

  • Mavzularni boshqarish uchun soddalashtirilgan navigatsiya paneli;
  • Oʻz fon rasmlarini yuklashning tezkor mexanizmi;
  • Ovozli hamrohlikka ega mavzular uchun maxsus indikatorlar;
  • Interfeys ranglarini aniqroq sozlash uchun kengaytirilgan palitra.
Shuni taʼkidlash joizki, "Oddiy sozlamalar" menyusida endi tovushli mavzular uchun maxsus belgilar paydo boʻldi. Bu foydalanuvchilarga qaysi dizayn varianti audio effektlarga ega ekanligini oldindan bilish va ushbu funksiyani osonroq boshqarish imkonini beradi. Opera jamoasi ushbu yangilanish orqali foydalanuvchi va dastur oʻrtasidagi oʻzaro aloqani yangi bosqichga olib chiqishni ko'zlamoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanishlar allaqachon ochiq. Opera One brauzerining soʻnggi versiyasini yuklab olish yoki mavjud dasturni yangilash orqali ushbu barcha qulayliklardan foydalanish mumkin. Shaxsiylashtirish funksiyalari, ayniqsa, ish stoli muhitini oʻziga xos tarzda bezashni xush koʻruvchi yoshlar va kreativ soha vakillari uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda.

Opera OneBrauzerTexnologiyaYangilanishInterfeys
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdiRivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdiBugun, 17:55Mobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildiMobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildiBugun, 17:52Snap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlariSnap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlariBugun, 17:25Yerga ulkan va potensial xavfli asteroid yaqinlashmoqda: 400 yillik rekordYerga ulkan va potensial xavfli asteroid yaqinlashmoqda: 400 yillik rekordBugun, 17:23Mobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichdaMobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichdaBugun, 17:23Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?Bugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi