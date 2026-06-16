Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadi
Opera One brauzeri ishlab chiquvchilari foydalanuvchi interfeysini shaxsiylashtirish tizimini toʻliq qayta koʻrib chiqqanini eʼlon qildi. Yangilanishning asosiy maqsadi — brauzer dizaynini sozlash jarayonini yanada intuitiv, tushunarli va qulay koʻrinishga keltirishdir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻzgarishlar foydalanuvchilarning koʻplab murojaatlari va tahliliy soʻrovlari asosida amalga oshirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tahrirlovchi nafaqat vizual koʻrinishni, balki mavzular katalogiga kirish va ularni boshqarish usullarini ham oʻzgartirdi. Endilikda ham yangi foydalanuvchilar, ham tajribali dasturchilar brauzer muhitini oʻz didiga moslab soniyalar ichida sozlashi mumkin. Bu esa Opera One platformasining bozordagi boshqa raqobatchilaridan ajralib turishiga xizmat qiladi.
Shaxsiylashtirishning yangi imkoniyatlariYangilanishning eng muhim jihatlaridan biri — foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy fon rasmlarini (wallpaper) oʻrnatish imkoniyatining soddalashtirilganidir. Buning uchun "Oddiy sozlamalar" (Easy Setup) menyusidan klassik mavzuni tanlab, "Oʻz fon rasmini qoʻshish" tugmasini bosish kifoya. Shu bilan birga, interfeys ranglari va ularning toʻyinganlik darajasini ham mustaqil ravishda boshqarish funksiyasi saqlab qolingan.
Bundan tashqari, dasturchilar futbol ishqibozlari uchun maxsus syurpriz tayyorlashgan. Yangi chiqarilgan futbol mavzusi nafaqat vizual bezaklar, balki brauzer va klaviatura uchun maxsus tovush effektlarini ham oʻz ichiga oladi. Bu foydalanuvchini stadion muhitiga shoʻngʻitish va oʻyinlar atmosferasini his qilish imkonini beradi.
Yangi interfeysdagi asosiy texnik oʻzgarishlar quyidagilardan iborat:
- Mavzularni boshqarish uchun soddalashtirilgan navigatsiya paneli;
- Oʻz fon rasmlarini yuklashning tezkor mexanizmi;
- Ovozli hamrohlikka ega mavzular uchun maxsus indikatorlar;
- Interfeys ranglarini aniqroq sozlash uchun kengaytirilgan palitra.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanishlar allaqachon ochiq. Opera One brauzerining soʻnggi versiyasini yuklab olish yoki mavjud dasturni yangilash orqali ushbu barcha qulayliklardan foydalanish mumkin. Shaxsiylashtirish funksiyalari, ayniqsa, ish stoli muhitini oʻziga xos tarzda bezashni xush koʻruvchi yoshlar va kreativ soha vakillari uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda.
…