Google yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilob

·36·Texno
Google yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilob

Google korporatsiyasi oʻzining navbatdagi operatsion tizimi — Android 17 ning yakuniy versiyasini rasman eʼlon qildi. Shu bilan birga, aqlli soatlar uchun Wear OS 7 ham taqdim etildi. Yangilanishlar birinchi navbatda Pixel qurilmalari egalari uchun ochiq boʻlib, u nafaqat interfeysdagi oʻzgarishlarni, balki sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishni koʻzda tutadi. Ushbu qadam Google kompaniyasining Apple bilan AI poygasida yetakchilikni saqlab qolish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Android 17 ning eng muhim jihati Gemini sunʼiy intellekt modelining tizimga chuqur integratsiya qilinganidir. Xususan, Lyria 3 modeli yordamida foydalanuvchilar matnli buyruqlar yoki tasvirlar asosida musiqa yaratishlari mumkin boʻladi. Shuningdek, Gemini Omni multimodal modeli videolarni bevosita muloqot jarayonida tahrirlash imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Pixel 10a qurilmalarida AudioLM texnologiyasi asosida nutqni nutqqa tarjima qilish funksiyasi sezilarli darajada takomillashtirilgan.

Koʻp vazifalilik va yangi interfeys imkoniyatlari

Tizimning tashqi koʻrinishida ham muhim oʻzgarishlar mavjud. Yangi joriy etilgan "Bubble bar" (pufakchali panel) foydalanuvchilarga ilovalar oʻrtasida tezkor almashish va ularni tartibga solish imkonini beradi. Bu ayniqsa bir vaqtning oʻzida bir nechta dastur bilan ishlovchilar uchun qulaylik yaratadi. Ijtimoiy tarmoq faollari uchun esa selfi-kamera va ekran tasvirini bir vaqtda yozib olish funksiyasi qoʻshildi, bu TikTok yoki Instagram uchun reaksiya-videolar tayyorlashni osonlashtiradi.

Qurilmalararo bogʻliqlik masalasida ham kutilmagan yangilik bor: Android Quick Share endi Apple kompaniyasining AirDrop texnologiyasi bilan mos keladi. Bu Pixel 8a va 9a kabi eskiroq modellarda ham fayllarni platformalararo almashish imkonini beradi. Shuningdek, foydalanuvchilar javob bera olmaydigan vaziyatlar uchun shaxsiylashtirilgan ovozli xabarlar yozib qoldirishlari mumkin boʻladi.

Xavfsizlik va aqlli soatlar

Wear OS 7 yangilanishi bilan aqlli soatlar ham aqlliroq boʻldi. Endilikda Pixel Watch avtohalokat, yiqilish yoki yurak urishi toʻxtashini aniqlasa, avtomatik ravishda favqulodda xizmatlarga va yaqinlaringizga xabar yuboradi. Shuningdek, soatlar Google ning boʻlajak AI koʻzoynaklari va boshqa aqlli aksessuarlari bilan yanada samaraliroq ishlaydigan boʻldi.

Xavfsizlik sohasida quyidagi yangiliklar joriy etildi:

  • Find Hub boʻlimida qurilmani "yoʻqolgan" deb belgilash funksiyasi;
  • Live Threat Detection — real vaqt rejimida xavflarni aniqlash tizimi;
  • Ota-ona nazorati uchun Google hisobiga ulanmasdan, PIN-kod orqali kontentni cheklash imkoniyati.

Oʻyin ixlosmandlari uchun ham maxsus yangilik bor: buklamafonlar uchun yangi oʻyin rejimi taqdim etildi. Unda ekran 50/50 nisbatda boʻlinib, pastki qism dinamik geympadga aylanadi. Bu kabi oʻzgarishlar Android 17 ni nafaqat operatsion tizim, balki foydalanuvchining kundalik ehtiyojlariga moslashuvchan ekotizimga aylantirmoqda.

GoogleAndroid 17GeminiPixelTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipKecha, 18:54Xbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqdaXbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqdaKecha, 18:27Dell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdiDell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdiKecha, 18:23FIFA tizimidagi xatolik: Xakerlar Jahon chempionati translyatsiyasini toʻxtatib qoʻyishi mumkin ediFIFA tizimidagi xatolik: Xakerlar Jahon chempionati translyatsiyasini toʻxtatib qoʻyishi mumkin ediKecha, 18:23Smartfonlar davri tugamoqdami: Qualcomm kelajak qurilmalari uchun yangi chiplarni taqdim etdiSmartfonlar davri tugamoqdami: Qualcomm kelajak qurilmalari uchun yangi chiplarni taqdim etdiKecha, 18:21Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiOpera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiKecha, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi