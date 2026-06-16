Google yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilob
Google korporatsiyasi oʻzining navbatdagi operatsion tizimi — Android 17 ning yakuniy versiyasini rasman eʼlon qildi. Shu bilan birga, aqlli soatlar uchun Wear OS 7 ham taqdim etildi. Yangilanishlar birinchi navbatda Pixel qurilmalari egalari uchun ochiq boʻlib, u nafaqat interfeysdagi oʻzgarishlarni, balki sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishni koʻzda tutadi. Ushbu qadam Google kompaniyasining Apple bilan AI poygasida yetakchilikni saqlab qolish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Android 17 ning eng muhim jihati Gemini sunʼiy intellekt modelining tizimga chuqur integratsiya qilinganidir. Xususan, Lyria 3 modeli yordamida foydalanuvchilar matnli buyruqlar yoki tasvirlar asosida musiqa yaratishlari mumkin boʻladi. Shuningdek, Gemini Omni multimodal modeli videolarni bevosita muloqot jarayonida tahrirlash imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Pixel 10a qurilmalarida AudioLM texnologiyasi asosida nutqni nutqqa tarjima qilish funksiyasi sezilarli darajada takomillashtirilgan.
Koʻp vazifalilik va yangi interfeys imkoniyatlariTizimning tashqi koʻrinishida ham muhim oʻzgarishlar mavjud. Yangi joriy etilgan "Bubble bar" (pufakchali panel) foydalanuvchilarga ilovalar oʻrtasida tezkor almashish va ularni tartibga solish imkonini beradi. Bu ayniqsa bir vaqtning oʻzida bir nechta dastur bilan ishlovchilar uchun qulaylik yaratadi. Ijtimoiy tarmoq faollari uchun esa selfi-kamera va ekran tasvirini bir vaqtda yozib olish funksiyasi qoʻshildi, bu TikTok yoki Instagram uchun reaksiya-videolar tayyorlashni osonlashtiradi.
Qurilmalararo bogʻliqlik masalasida ham kutilmagan yangilik bor: Android Quick Share endi Apple kompaniyasining AirDrop texnologiyasi bilan mos keladi. Bu Pixel 8a va 9a kabi eskiroq modellarda ham fayllarni platformalararo almashish imkonini beradi. Shuningdek, foydalanuvchilar javob bera olmaydigan vaziyatlar uchun shaxsiylashtirilgan ovozli xabarlar yozib qoldirishlari mumkin boʻladi.
Xavfsizlik va aqlli soatlarWear OS 7 yangilanishi bilan aqlli soatlar ham aqlliroq boʻldi. Endilikda Pixel Watch avtohalokat, yiqilish yoki yurak urishi toʻxtashini aniqlasa, avtomatik ravishda favqulodda xizmatlarga va yaqinlaringizga xabar yuboradi. Shuningdek, soatlar Google ning boʻlajak AI koʻzoynaklari va boshqa aqlli aksessuarlari bilan yanada samaraliroq ishlaydigan boʻldi.
Xavfsizlik sohasida quyidagi yangiliklar joriy etildi:
- Find Hub boʻlimida qurilmani "yoʻqolgan" deb belgilash funksiyasi;
- Live Threat Detection — real vaqt rejimida xavflarni aniqlash tizimi;
- Ota-ona nazorati uchun Google hisobiga ulanmasdan, PIN-kod orqali kontentni cheklash imkoniyati.
Oʻyin ixlosmandlari uchun ham maxsus yangilik bor: buklamafonlar uchun yangi oʻyin rejimi taqdim etildi. Unda ekran 50/50 nisbatda boʻlinib, pastki qism dinamik geympadga aylanadi. Bu kabi oʻzgarishlar Android 17 ni nafaqat operatsion tizim, balki foydalanuvchining kundalik ehtiyojlariga moslashuvchan ekotizimga aylantirmoqda.
…