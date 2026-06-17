SpaceX bozor qiymati boʻyicha Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyoda beshinchi boʻldi

·22·Texno
SpaceX bozor qiymati boʻyicha Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyoda beshinchi boʻldi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi ochiq fond bozoriga chiqqanidan soʻng kutilmagan natijalarni qayd etmoqda. Seshanba kungi savdolar davomida kompaniya aksiyalari narxi keskin koʻtarilib, uning umumiy bozor qiymati qisqa muddatga boʻlsa-da, Amazon gigantidan oʻzib ketdi. Bu koʻrsatkich SpaceX kompaniyasini dunyodagi eng qimmat beshta kompaniya qatoriga olib chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nasdaq birjasidagi maʼlumotlarga koʻra, savdolar qizigan pallada SpaceX kapitallashuvi 2,9 trillion dollargacha yetdi. Garchi savdo kuni yakunida aksiyalar narxi biroz pasaygan boʻlsa-da, kompaniya Microsoft kabi texnologik gigantlarga ham jiddiy raqobat tugʻdirishini koʻrsatib qoʻydi. Eʼtiborlisi, ushbu oʻsish kompaniya oʻzining AI boʻlinmasini qayta shakllantirayotgan va moliyaviy yoʻqotishlar haqida hisobot bergan bir paytda yuz bermoqda.

Sunʼiy intellekt va yangi sotib olishlar

SpaceX qiymatining bunday shiddatli oʻsishiga bir nechta omillar sabab boʻldi. Birinchidan, kompaniya Cursor deb nomlanuvchi sunʼiy intellekt asosida kod yozuvchi startapni sotib olishini eʼlon qildi. Ushbu bitim 60 milliard dollarlik aksiya paketini oʻz ichiga oladi. Shuningdek, Anthropic va Google bilan hisoblash quvvatlarini ijaraga berish boʻyicha tuzilgan kelishuvlar investorlarda katta qiziqish uygʻotdi.

Ilon Mask avvalroq xAI loyihasini SpaceX tarkibiga qoʻshgan edi. Garchi u oʻz vaqtida sunʼiy intellekt boʻlimi dastlab notoʻgʻri qurilganini tan olgan boʻlsa-da, hozirda barcha jarayonlar noldan va mustahkam poydevor asosida qayta tiklanayotganini taʼkidlamoqda. Investorlar SpaceX nafaqat kosmik parvozlar, balki trillion dollarlik AI biznesiga aylanishiga ishonch bildirmoqda.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va bozor tebranishlari

Qizigʻi shundaki, SpaceX oʻtgan yili 18,7 milliard dollar daromad koʻrgan boʻlsa-da, yakunda 4,9 milliard dollar zarar koʻrganini maʼlum qilgan. Taqqoslash uchun, Amazon oʻtgan yili 717 milliard dollar savdo hajmidan 78 milliard dollar sof foyda olgan. Shunga qaramay, bozor ishtirokchilari Mask kompaniyasining kelajakdagi salohiyatini joriy moliyaviy holatdan ustun qoʻymoqda.

Ekspertlarning fikricha, SpaceX aksiyalarining oʻta yuqori tebranishi (volatilligi) bozorda bor-yoʻgʻi 4 foiz aksiyalar savdoga chiqarilgani bilan bogʻliq. Aksiyalarning kamligi har qanday yirik xarid yoki sotuv narxga keskin taʼsir koʻrsatishiga sabab boʻlmoqda. Bir kunning oʻzida investorlar 300 milliondan ortiq aksiyalarni oʻzaro almashishgan, bu esa umumiy erkin muomaladagi aksiyalarning yarmidan koʻpini tashkil etadi.

Hozirda SpaceX ochiq savdolar orqali qariyb 86 milliard dollar yangi kapital jalb qildi. Bu mablagʻlar kompaniyaning Marsga parvoz qilish va sunʼiy intellekt sohasidagi ambitsiyali rejalarini amalga oshirishga yoʻnaltirilishi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu oʻzgarishlar qiziqarli, chunki SpaceX va uning Starlink loyihasi mintaqamizda internet qamrovini kengaytirish borasida muhim ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.

SpaceXIlon MaskAmazonSunʼiy IntellektNasdaq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdiNimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 20:58San-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdiSan-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdiBugun, 20:50Google yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobGoogle yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobKecha, 18:57Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipKecha, 18:54Xbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqdaXbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqdaKecha, 18:27Dell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdiDell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdiKecha, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi