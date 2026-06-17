San-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdi

·20·Texno
San-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdi

AQSHning San-Fransisko federal sudi Ilon Maskka tegishli xAI kompaniyasining OpenAI ustidan bergan daʼvosini yakuniy tarzda rad etdi. Ushbu nizo Grok chatbotini ishlab chiqishda qoʻllanilgan texnologik sirlarning oʻgʻirlanishi bilan bogʻliq edi. Sud qaroriga koʻra, xAI tomonidan ilgari surilgan ayblovlar yetarli dalillarga ega emas va kelgusida ushbu masala boʻyicha qayta daʼvo kiritish huquqi cheklandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sudya Lin oʻz qarorini "with prejudice" (qayta koʻrib chiqish huquqisiz) shaklida eʼlon qildi. Bu shuni anglatadiki, xAI endi aynan shu asoslar bilan OpenAI kompaniyasini sudga bera olmaydi. Sud jarayonida xAI kompaniyasi OpenAI oʻzining sobiq muhandisi Xuechen Li orqali maxfiy maʼlumotlarni qoʻlga kiritganini isbotlay olmadi. Shuningdek, OpenAI xodimlari goʻyoki oʻgʻirlangan maʼlumotlardan xabardor boʻlgani haqida ham hech qanday dalil taqdim etilmadi.

Texnologik sirlar va ishga qabul qilish jarayoni

Nizoning markazida muhandis Xuechen Li bilan oʻtkazilgan ish suhbati turgan edi. xAI daʼvosiga koʻra, muhandis OpenAI vakillari bilan suhbat davomida Grok 4 modelining ichki detallari va oʻqitish usullarini muhokama qilgan. Biroq sudya bu kabi suhbatlarni standart amaliyot deb baholadi. Nomzodning avvalgi ish tajribasini muhokama qilish tijorat siri buzilishi sifatida koʻrilishi mumkin emasligi taʼkidlandi.

Sudya Linning fikricha, agar bunday suhbatlar qonunbuzarlik deb topilsa, bu texnologiya bozoridagi har qanday kompaniya uchun huquqiy xavf tugʻdirishi mumkin edi. Bu esa kadrlar almashinuvi va sohadagi raqobatga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. OpenAI vakillari esa oʻz navbatida xAI texnologiyalariga ehtiyojlari yoʻqligini va raqobatchi kompaniya oʻz mavqeini yoʻqotayotganini taʼkidlashdi.

Ilon Mask uchun navbatdagi magʻlubiyat

Mazkur qaror Ilon Maskning OpenAI kompaniyasiga qarshi sud kurashlaridagi soʻnggi haftalardagi ikkinchi yirik magʻlubiyatidir. Avvalroq Oklend federal sudi Maskning 150 milliard dollarlik boshqa bir daʼvosini ham rad etgan edi. Oʻshanda tadbirkor OpenAI kompaniyasini oʻzining dastlabki notijorat missiyasidan chekinganlikda ayblagan edi.

Shunga qaramay, muhandis Xuechen Li bilan bogʻliq alohida sud jarayoni hali davom etmoqda. Muhandisning oʻzi barcha ayblovlarni inkor etib kelmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu sud qarori sunʼiy intellekt bozori uchun muhim pretsedent hisoblanadi. Endilikda mutaxassislarning raqobatchi kompaniyalarga oʻtishi va oʻz tajribasini muhokama qilishi, toʻgʻridan-toʻgʻri oʻgʻirlik isbotlanmaguncha, qonuniy deb hisoblanadi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu qaror qiziqarli, chunki u jahonning eng yirik AI gigantlari oʻrtasidagi raqobat qoidalarini belgilab beradi. OpenAI va xAI oʻrtasidagi bu kurash sunʼiy intellekt sohasidagi intellektual mulk himoyasi qanchalik murakkab ekanini yana bir bor koʻrsatdi.

OpenAIxAIGrokIlon MaskSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiQuyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiBugun, 21:29AQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiAQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiBugun, 21:26Nimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdiNimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 20:58SpaceX bozor qiymati boʻyicha Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyoda beshinchi boʻldiSpaceX bozor qiymati boʻyicha Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyoda beshinchi boʻldiBugun, 20:21Google yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobGoogle yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobKecha, 18:57Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipKecha, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi