San-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdi
AQSHning San-Fransisko federal sudi Ilon Maskka tegishli xAI kompaniyasining OpenAI ustidan bergan daʼvosini yakuniy tarzda rad etdi. Ushbu nizo Grok chatbotini ishlab chiqishda qoʻllanilgan texnologik sirlarning oʻgʻirlanishi bilan bogʻliq edi. Sud qaroriga koʻra, xAI tomonidan ilgari surilgan ayblovlar yetarli dalillarga ega emas va kelgusida ushbu masala boʻyicha qayta daʼvo kiritish huquqi cheklandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sudya Lin oʻz qarorini "with prejudice" (qayta koʻrib chiqish huquqisiz) shaklida eʼlon qildi. Bu shuni anglatadiki, xAI endi aynan shu asoslar bilan OpenAI kompaniyasini sudga bera olmaydi. Sud jarayonida xAI kompaniyasi OpenAI oʻzining sobiq muhandisi Xuechen Li orqali maxfiy maʼlumotlarni qoʻlga kiritganini isbotlay olmadi. Shuningdek, OpenAI xodimlari goʻyoki oʻgʻirlangan maʼlumotlardan xabardor boʻlgani haqida ham hech qanday dalil taqdim etilmadi.
Texnologik sirlar va ishga qabul qilish jarayoniNizoning markazida muhandis Xuechen Li bilan oʻtkazilgan ish suhbati turgan edi. xAI daʼvosiga koʻra, muhandis OpenAI vakillari bilan suhbat davomida Grok 4 modelining ichki detallari va oʻqitish usullarini muhokama qilgan. Biroq sudya bu kabi suhbatlarni standart amaliyot deb baholadi. Nomzodning avvalgi ish tajribasini muhokama qilish tijorat siri buzilishi sifatida koʻrilishi mumkin emasligi taʼkidlandi.
Sudya Linning fikricha, agar bunday suhbatlar qonunbuzarlik deb topilsa, bu texnologiya bozoridagi har qanday kompaniya uchun huquqiy xavf tugʻdirishi mumkin edi. Bu esa kadrlar almashinuvi va sohadagi raqobatga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. OpenAI vakillari esa oʻz navbatida xAI texnologiyalariga ehtiyojlari yoʻqligini va raqobatchi kompaniya oʻz mavqeini yoʻqotayotganini taʼkidlashdi.
Ilon Mask uchun navbatdagi magʻlubiyatMazkur qaror Ilon Maskning OpenAI kompaniyasiga qarshi sud kurashlaridagi soʻnggi haftalardagi ikkinchi yirik magʻlubiyatidir. Avvalroq Oklend federal sudi Maskning 150 milliard dollarlik boshqa bir daʼvosini ham rad etgan edi. Oʻshanda tadbirkor OpenAI kompaniyasini oʻzining dastlabki notijorat missiyasidan chekinganlikda ayblagan edi.
Shunga qaramay, muhandis Xuechen Li bilan bogʻliq alohida sud jarayoni hali davom etmoqda. Muhandisning oʻzi barcha ayblovlarni inkor etib kelmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu sud qarori sunʼiy intellekt bozori uchun muhim pretsedent hisoblanadi. Endilikda mutaxassislarning raqobatchi kompaniyalarga oʻtishi va oʻz tajribasini muhokama qilishi, toʻgʻridan-toʻgʻri oʻgʻirlik isbotlanmaguncha, qonuniy deb hisoblanadi.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu qaror qiziqarli, chunki u jahonning eng yirik AI gigantlari oʻrtasidagi raqobat qoidalarini belgilab beradi. OpenAI va xAI oʻrtasidagi bu kurash sunʼiy intellekt sohasidagi intellektual mulk himoyasi qanchalik murakkab ekanini yana bir bor koʻrsatdi.
…