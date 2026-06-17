Apple foydalanuvchilar maxfiyligini xavf ostiga qoʻymoqda: Hide My Email tizimi oʻzgaradi

·20·Texno
Apple foydalanuvchilar maxfiyligini xavf ostiga qoʻymoqda: Hide My Email tizimi oʻzgaradi

Apple korporatsiyasi oʻzining pullik iCloud+ obunachilari uchun taqdim etiladigan Hide My Email (Elektron pochtamni yashirish) funksiyasiga jiddiy oʻzgartirish kiritishni rejalashtirmoqda. Ushbu xizmat foydalanuvchilarga turli sayt va ilovalarda roʻyxatdan oʻtishda oʻzlarining haqiqiy elektron pochta manzillarini yashirish imkonini beradi. Biroq, yangi kiritilayotgan oʻzgarishlar ushbu maxfiylik vositasining samaradorligini sezilarli darajada pasaytirishi va uchinchi tomon resurslariga bunday foydalanuvchilarni bloklash uchun yoʻl ochishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Hide My Email tizimi orqali yaratilgan anonim manzillar oddiy @icloud.com domeni ostida ishlaydi. Bu esa ushbu manzillarni Apple kompaniyasining oddiy pochta foydalanuvchilaridan ajratishni imkonsiz qiladi. Natijada, saytlar va ilovalar foydalanuvchining anonim yoki haqiqiy manzil ishlatayotganini bila olmaydi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, yaqin haftalar ichida Apple barcha yangi anonim manzillarni @private.icloud.com subdomeniga oʻtkazadi.

Maxfiylik va bloklash xavfi

Yangi @private.icloud.com domenining joriy etilishi sayt va ilova ishlab chiquvchilariga foydalanuvchining oʻz shaxsini yashirayotganini osongina aniqlash imkonini beradi. Bu esa anonim manzillardan foydalanuvchi shaxslarning roʻyxatdan oʻtishini cheklash yoki ularni butunlay bloklash xavfini tugʻdiradi. Koʻplab internet resurslari marketing maqsadlarida foydalanuvchilarning real maʼlumotlarini yigʻishga intiladi va Apple’ning bu qadami ularga anonimlikka qarshi kurashishda yordam beradi.

Apple kompaniyasi ishlab chiquvchilar uchun yoʻllagan eslatmasida mavjud anonim manzillar oʻzgarishsiz qolishi va xatlarni yoʻnaltirishda davom etishini taʼkidlagan. Shuningdek, kompaniya ilova va pochta provayderlarini ushbu yangi domendan keladigan xatlarni filtrlamaslikka va ularning yetkazib berilishini taʼminlash uchun oʻz tizimlarini yangilashga chaqirgan. Biroq, Reddit foydalanuvchilari va texnologiya ekspertlari ushbu oʻzgarishni keskin tanqid ostiga olib, bu xizmatning asosiy mohiyatiga zid ekanini aytishmoqda.

Siyosiy bosim va xavfsizlik masalalari

Apple nima uchun bunday qarorga kelganini rasman izohlamagan boʻlsa-da, baʼzi tahlilchilar buni huquq-tartibot idoralari bilan bogʻliq vaziyatlar bilan bogʻlashmoqda. Joriy yil boshida Apple kompaniyasi Hide My Email orqali yaratilgan anonim manzildan foydalanib tahdidli xat yuborgan foydalanuvchining shaxsiy maʼlumotlarini FQB (FBI) direktori Kash Patel bilan bogʻliq ish doirasida hukumatga taqdim etgani maʼlum boʻlgan edi.

Bundan tashqari, AQSH maʼmuriyati soʻnggi vaqtlar ichida texnologik kompaniyalardan anonim akkauntlar ortidagi shaxslarni aniqlashni talab qilib, sud orqali soʻrovlar yuborishni koʻpaytirgan. Apple’ning ushbu yangi qadami anonim foydalanuvchilarni umumiy oqimdan ajratib olishni osonlashtiradi, bu esa kelajakda shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligi borasida yangi savollarni keltirib chiqarishi shubhasiz.

AppleICloudMaxfiylikTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqdaAnthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqdaBugun, 22:56Quyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiQuyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiBugun, 21:29AQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiAQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiBugun, 21:26Nimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdiNimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 20:58San-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdiSan-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdiBugun, 20:50SpaceX bozor qiymati boʻyicha Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyoda beshinchi boʻldiSpaceX bozor qiymati boʻyicha Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyoda beshinchi boʻldiBugun, 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi