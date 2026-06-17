Apple foydalanuvchilar maxfiyligini xavf ostiga qoʻymoqda: Hide My Email tizimi oʻzgaradi
Apple korporatsiyasi oʻzining pullik iCloud+ obunachilari uchun taqdim etiladigan Hide My Email (Elektron pochtamni yashirish) funksiyasiga jiddiy oʻzgartirish kiritishni rejalashtirmoqda. Ushbu xizmat foydalanuvchilarga turli sayt va ilovalarda roʻyxatdan oʻtishda oʻzlarining haqiqiy elektron pochta manzillarini yashirish imkonini beradi. Biroq, yangi kiritilayotgan oʻzgarishlar ushbu maxfiylik vositasining samaradorligini sezilarli darajada pasaytirishi va uchinchi tomon resurslariga bunday foydalanuvchilarni bloklash uchun yoʻl ochishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Hide My Email tizimi orqali yaratilgan anonim manzillar oddiy @icloud.com domeni ostida ishlaydi. Bu esa ushbu manzillarni Apple kompaniyasining oddiy pochta foydalanuvchilaridan ajratishni imkonsiz qiladi. Natijada, saytlar va ilovalar foydalanuvchining anonim yoki haqiqiy manzil ishlatayotganini bila olmaydi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, yaqin haftalar ichida Apple barcha yangi anonim manzillarni @private.icloud.com subdomeniga oʻtkazadi.
Maxfiylik va bloklash xavfiYangi @private.icloud.com domenining joriy etilishi sayt va ilova ishlab chiquvchilariga foydalanuvchining oʻz shaxsini yashirayotganini osongina aniqlash imkonini beradi. Bu esa anonim manzillardan foydalanuvchi shaxslarning roʻyxatdan oʻtishini cheklash yoki ularni butunlay bloklash xavfini tugʻdiradi. Koʻplab internet resurslari marketing maqsadlarida foydalanuvchilarning real maʼlumotlarini yigʻishga intiladi va Apple’ning bu qadami ularga anonimlikka qarshi kurashishda yordam beradi.
Apple kompaniyasi ishlab chiquvchilar uchun yoʻllagan eslatmasida mavjud anonim manzillar oʻzgarishsiz qolishi va xatlarni yoʻnaltirishda davom etishini taʼkidlagan. Shuningdek, kompaniya ilova va pochta provayderlarini ushbu yangi domendan keladigan xatlarni filtrlamaslikka va ularning yetkazib berilishini taʼminlash uchun oʻz tizimlarini yangilashga chaqirgan. Biroq, Reddit foydalanuvchilari va texnologiya ekspertlari ushbu oʻzgarishni keskin tanqid ostiga olib, bu xizmatning asosiy mohiyatiga zid ekanini aytishmoqda.
Siyosiy bosim va xavfsizlik masalalariApple nima uchun bunday qarorga kelganini rasman izohlamagan boʻlsa-da, baʼzi tahlilchilar buni huquq-tartibot idoralari bilan bogʻliq vaziyatlar bilan bogʻlashmoqda. Joriy yil boshida Apple kompaniyasi Hide My Email orqali yaratilgan anonim manzildan foydalanib tahdidli xat yuborgan foydalanuvchining shaxsiy maʼlumotlarini FQB (FBI) direktori Kash Patel bilan bogʻliq ish doirasida hukumatga taqdim etgani maʼlum boʻlgan edi.
Bundan tashqari, AQSH maʼmuriyati soʻnggi vaqtlar ichida texnologik kompaniyalardan anonim akkauntlar ortidagi shaxslarni aniqlashni talab qilib, sud orqali soʻrovlar yuborishni koʻpaytirgan. Apple’ning ushbu yangi qadami anonim foydalanuvchilarni umumiy oqimdan ajratib olishni osonlashtiradi, bu esa kelajakda shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligi borasida yangi savollarni keltirib chiqarishi shubhasiz.
…