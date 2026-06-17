Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqda

·0·Texno
Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqda

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi laboratoriyalardan biri boʻlgan Anthropic kompaniyasi AQSH hukumati bilan yuzaga kelgan siyosiy ziddiyatlarga qaramay, biznes bozorida oʻz mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. Ramp tahliliy platformasi maʼlumotlariga koʻra, kompaniya may oyi yakunlariga koʻra korporativ mijozlarning xarajatlari boʻyicha ilk bor oʻzining asosiy raqobatchisi — OpenAI laboratoriyasini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirda Anthropic 65 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini 965 milliard dollarga yetkazdi. Ushbu moliyaviy muvaffaqiyat fonida kompaniya IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) uchun maxfiy hujjatlarni topshirgan. Qiziqarli jihati shundaki, kompaniyaning oʻsish koʻrsatkichlari Donald Tramp maʼmuriyati tomonidan bosimlar kuchaygan davrga toʻgʻri kelmoqda.

Xavfsizlik choralari va hukumatning taqiqi

Yaqinda AQSH hukumati Anthropic kompaniyasidan oʻzining eng ilgʻor modellari — Mythos 5 va uning ommaviy versiyasi Fable 5 ga xorijliklar, jumladan kompaniyaning chet ellik xodimlarining kirishini taqiqlashni talab qildi. Oq uy ushbu qarorni eksport nazorati boʻyicha kam qoʻllaniladigan direktivaga asoslanib qabul qilgan. Natijada, Anthropic oʻzining eng kuchli modellarini bozordan butunlay qaytarib olishga majbur boʻldi.

TechCrunch nashrining yozishicha, ushbu keskinlikka Mythos modelining dasturiy kodlardagi zaifliklarni topishda oʻta yuqori salohiyatga egaligi sabab boʻlgan. Anthropic rahbariyati avvalroq ushbu modelni "xavfli" deb atagan va uning ommaviy foydalanishini cheklagan edi. Shuningdek, kompaniya oʻz texnologiyalaridan ommaviy kuzatuv va avtonom qurollar yaratishda foydalanishga ruxsat bermasligi hukumat bilan munosabatlarning sovuqlashishiga olib kelgan.

Taqiqlar ortidan kelgan muvaffaqiyat

Ramp bosh iqtisodchisi Ara Kharazianning taʼkidlashicha, hukumat tomonidan qoʻyilgan taqiqlar va Anthropic mahsulotlarining "milliy xavfsizlikka tahdid" deb eʼlon qilinishi, aksincha, brendning nufuzini oshirmoqda. "Kompaniya uchun eng muvaffaqiyatli oy aynan Mudofaa vazirligi uni taʼminot zanjiri uchun xavf deb eʼlon qilgan davrga toʻgʻri keldi. Modelning 'foydalanish uchun juda xavfli' deb nomlanishi uning naqadar kuchli ekanligiga oʻziga xos reklama boʻlib xizmat qilmoqda", — deydi ekspert.

Ramp platformasidan foydalanuvchi 70 mingdan ortiq biznes subyektlarining maʼlumotlari quyidagilarni koʻrsatadi:

  • Anthropic kompaniyasining sunʼiy intellekt obunalari bozoridagi ulushi may oyida 41 foizga yetdi;
  • OpenAI ulushi esa 39,5 foizni tashkil etib, oʻsishdan toʻxtagan;
  • Mijozlar asosan Anthropic'ning Opus modellaridan faol foydalanmoqda.
Garchi OpenAI oddiy foydalanuvchilar (isteʼmolchilar) bozorida hali ham yaqqol yetakchi boʻlsa-da, korporativ sektorda Anthropic jiddiy ustunlikka ega boʻlmoqda. Hukumat bilan davom etayotgan nizolar va modellarning bozordan olinishi kompaniya daromadiga qisqa muddatli taʼsir koʻrsatishi mumkin, biroq uning texnologik salohiyatiga boʻlgan ishonch investorlar va yirik biznes vakillari orasida yuqoriligicha qolmoqda.

AnthropicOpenAISunʼiy IntellektBiznesTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple foydalanuvchilar maxfiyligini xavf ostiga qoʻymoqda: Hide My Email tizimi oʻzgaradiApple foydalanuvchilar maxfiyligini xavf ostiga qoʻymoqda: Hide My Email tizimi oʻzgaradiBugun, 22:28Quyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiQuyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiBugun, 21:29AQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiAQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiBugun, 21:26Nimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdiNimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 20:58San-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdiSan-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdiBugun, 20:50SpaceX bozor qiymati boʻyicha Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyoda beshinchi boʻldiSpaceX bozor qiymati boʻyicha Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyoda beshinchi boʻldiBugun, 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi