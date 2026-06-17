Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqda
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi laboratoriyalardan biri boʻlgan Anthropic kompaniyasi AQSH hukumati bilan yuzaga kelgan siyosiy ziddiyatlarga qaramay, biznes bozorida oʻz mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. Ramp tahliliy platformasi maʼlumotlariga koʻra, kompaniya may oyi yakunlariga koʻra korporativ mijozlarning xarajatlari boʻyicha ilk bor oʻzining asosiy raqobatchisi — OpenAI laboratoriyasini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirda Anthropic 65 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini 965 milliard dollarga yetkazdi. Ushbu moliyaviy muvaffaqiyat fonida kompaniya IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) uchun maxfiy hujjatlarni topshirgan. Qiziqarli jihati shundaki, kompaniyaning oʻsish koʻrsatkichlari Donald Tramp maʼmuriyati tomonidan bosimlar kuchaygan davrga toʻgʻri kelmoqda.
Xavfsizlik choralari va hukumatning taqiqiYaqinda AQSH hukumati Anthropic kompaniyasidan oʻzining eng ilgʻor modellari — Mythos 5 va uning ommaviy versiyasi Fable 5 ga xorijliklar, jumladan kompaniyaning chet ellik xodimlarining kirishini taqiqlashni talab qildi. Oq uy ushbu qarorni eksport nazorati boʻyicha kam qoʻllaniladigan direktivaga asoslanib qabul qilgan. Natijada, Anthropic oʻzining eng kuchli modellarini bozordan butunlay qaytarib olishga majbur boʻldi.
TechCrunch nashrining yozishicha, ushbu keskinlikka Mythos modelining dasturiy kodlardagi zaifliklarni topishda oʻta yuqori salohiyatga egaligi sabab boʻlgan. Anthropic rahbariyati avvalroq ushbu modelni "xavfli" deb atagan va uning ommaviy foydalanishini cheklagan edi. Shuningdek, kompaniya oʻz texnologiyalaridan ommaviy kuzatuv va avtonom qurollar yaratishda foydalanishga ruxsat bermasligi hukumat bilan munosabatlarning sovuqlashishiga olib kelgan.
Taqiqlar ortidan kelgan muvaffaqiyatRamp bosh iqtisodchisi Ara Kharazianning taʼkidlashicha, hukumat tomonidan qoʻyilgan taqiqlar va Anthropic mahsulotlarining "milliy xavfsizlikka tahdid" deb eʼlon qilinishi, aksincha, brendning nufuzini oshirmoqda. "Kompaniya uchun eng muvaffaqiyatli oy aynan Mudofaa vazirligi uni taʼminot zanjiri uchun xavf deb eʼlon qilgan davrga toʻgʻri keldi. Modelning 'foydalanish uchun juda xavfli' deb nomlanishi uning naqadar kuchli ekanligiga oʻziga xos reklama boʻlib xizmat qilmoqda", — deydi ekspert.
Ramp platformasidan foydalanuvchi 70 mingdan ortiq biznes subyektlarining maʼlumotlari quyidagilarni koʻrsatadi:
- Anthropic kompaniyasining sunʼiy intellekt obunalari bozoridagi ulushi may oyida 41 foizga yetdi;
- OpenAI ulushi esa 39,5 foizni tashkil etib, oʻsishdan toʻxtagan;
- Mijozlar asosan Anthropic'ning Opus modellaridan faol foydalanmoqda.
…