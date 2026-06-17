DeepL kompaniyasi Mixhalo startapini sotib oldi: Jonli tarjima sohasida yangi davr

·33·Texno
DeepL kompaniyasi Mixhalo startapini sotib oldi: Jonli tarjima sohasida yangi davr

Mashhur matnli tarjima servisi DeepL oʻzining ovozli texnologiyalarini rivojlantirish yoʻlida muhim qadam tashladi. Kompaniya jonli tadbirlar va konferensiyalar uchun audio translatsiya hamda real vaqt rejimida tarjima xizmatlarini taqdim etuvchi Mixhalo startapini sotib olganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv DeepL uchun nafaqat yangi texnologik imkoniyatlar, balki AQSH bozorida kengayish uchun strategik tramplin boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mixhalo startapi 2016-yilda Incubus guruhi gitarachisi Mike Einziger va skripkachi Ann Marie Simpson-Einziger tomonidan tashkil etilgan. Dastlab loyiha konsertlarda muxlislar uchun audio sifatini yaxshilashni maqsad qilgan edi, biroq vaqt oʻtishi bilan u sport musobaqalari va yirik anjumanlarda real vaqt rejimida ovozli hamrohlik qilish tizimiga aylandi. Startap oʻz faoliyati davomida Fortress Investment va Founders Fund kabi yirik investorlardan 39 million dollardan ortiq sarmoya jalb qilishga muvaffaq boʻlgan.

Texnologik integratsiya va sunʼiy intellekt

Mixhalo rahbari Vik Singhning soʻzlariga koʻra, kompaniya uzoq vaqtdan beri DeepL texnologiyalaridan asosiy tarjima provayderi sifatida foydalanib kelgan. TechCrunch nashriga berilgan intervyuda u DeepL bilan hamkorlik tabiiy ravishda rivojlanganini va ikki kompaniya oʻrtasidagi oʻxshashliklar — uchrashuvlar uchun ovozli tarjima, hujjatlar bilan ishlash va jonli tadbirlar — birlashish qarorini osonlashtirganini taʼkidladi.

DeepL uzoq vaqt davomida matnli tarjima boʻyicha Google Translate kabi gigantlar bilan raqobatlashib kelgan boʻlsa-da, soʻnggi yillarda ovozli sunʼiy intellektga katta eʼtibor qaratmoqda. Xususan, 2024-yilda kompaniya 33 dan ortiq tilda ovozdan matnga (voice-to-text) oʻgirish funksiyasini ishga tushirgan edi. Aprel oyida esa koʻp tilli yigʻilishlar uchun moʻljallangan ovozdan ovozga (voice-to-voice) tarjima qilish tizimi taqdim etildi.

Jonli tadbirlar va yangi ofis

DeepL bosh direktori Jarek Kutylowski Mixhalo texnologiyalari kompaniya uchun ham tayyor yechim, ham marketing vositasi boʻlishini qayd etdi. Bu tizim yordamida konferensiya ishtirokchilari oʻz smartfonlari orqali maʼruzachining nutqini oʻz ona tillarida, hech qanday kechikishlarsiz tinglashlari mumkin boʻladi. Bu ayniqsa xalqaro anjumanlar va biznes forumlar uchun juda muhimdir.

Ushbu kelishuvning yana bir muhim jihati shundaki, San-Fransiskoda joylashgan Mixhalo negizida DeepL oʻzining Bay Area mintaqasidagi yangi ofisini ochadi. Bu kompaniyaning AQSHdagi operatsiyalarini kengaytirish va mahalliy isteʼdodlarni jalb qilish imkonini beradi. Hozirda DeepL bozorda Wordly AI va Palabra kabi raqobatchilar bilan kurash olib bormoqda, biroq Mixhalo bilan birlashish unga jonli audio sohasida sezilarli ustunlik berishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham DeepL texnologiyalari begona emas. Garchi servisda oʻzbek tili hozircha toʻliq qoʻllab-quvvatlanmasa-da, uning yuqori sifatli tarjima algoritmlari koʻplab mahalliy mutaxassislar tomonidan ingliz va rus tillari oʻrtasidagi muloqotda keng qoʻllaniladi. Kelajakda DeepL ovozli texnologiyalarining rivojlanishi xalqaro tadbirlarda til toʻsiqlarini bartaraf etishda asosiy yechimga aylanishi mumkin.

DeepLMixhaloSunʼiy IntellektTarjimaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiRossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiBugun, 15:59Pinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiPinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiBugun, 15:52Uber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiUber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiBugun, 15:52AQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiAQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiBugun, 15:50Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Bugun, 15:28Fizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiFizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi