DeepL kompaniyasi Mixhalo startapini sotib oldi: Jonli tarjima sohasida yangi davr
Mashhur matnli tarjima servisi DeepL oʻzining ovozli texnologiyalarini rivojlantirish yoʻlida muhim qadam tashladi. Kompaniya jonli tadbirlar va konferensiyalar uchun audio translatsiya hamda real vaqt rejimida tarjima xizmatlarini taqdim etuvchi Mixhalo startapini sotib olganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv DeepL uchun nafaqat yangi texnologik imkoniyatlar, balki AQSH bozorida kengayish uchun strategik tramplin boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mixhalo startapi 2016-yilda Incubus guruhi gitarachisi Mike Einziger va skripkachi Ann Marie Simpson-Einziger tomonidan tashkil etilgan. Dastlab loyiha konsertlarda muxlislar uchun audio sifatini yaxshilashni maqsad qilgan edi, biroq vaqt oʻtishi bilan u sport musobaqalari va yirik anjumanlarda real vaqt rejimida ovozli hamrohlik qilish tizimiga aylandi. Startap oʻz faoliyati davomida Fortress Investment va Founders Fund kabi yirik investorlardan 39 million dollardan ortiq sarmoya jalb qilishga muvaffaq boʻlgan.
Texnologik integratsiya va sunʼiy intellektMixhalo rahbari Vik Singhning soʻzlariga koʻra, kompaniya uzoq vaqtdan beri DeepL texnologiyalaridan asosiy tarjima provayderi sifatida foydalanib kelgan. TechCrunch nashriga berilgan intervyuda u DeepL bilan hamkorlik tabiiy ravishda rivojlanganini va ikki kompaniya oʻrtasidagi oʻxshashliklar — uchrashuvlar uchun ovozli tarjima, hujjatlar bilan ishlash va jonli tadbirlar — birlashish qarorini osonlashtirganini taʼkidladi.
DeepL uzoq vaqt davomida matnli tarjima boʻyicha Google Translate kabi gigantlar bilan raqobatlashib kelgan boʻlsa-da, soʻnggi yillarda ovozli sunʼiy intellektga katta eʼtibor qaratmoqda. Xususan, 2024-yilda kompaniya 33 dan ortiq tilda ovozdan matnga (voice-to-text) oʻgirish funksiyasini ishga tushirgan edi. Aprel oyida esa koʻp tilli yigʻilishlar uchun moʻljallangan ovozdan ovozga (voice-to-voice) tarjima qilish tizimi taqdim etildi.
Jonli tadbirlar va yangi ofisDeepL bosh direktori Jarek Kutylowski Mixhalo texnologiyalari kompaniya uchun ham tayyor yechim, ham marketing vositasi boʻlishini qayd etdi. Bu tizim yordamida konferensiya ishtirokchilari oʻz smartfonlari orqali maʼruzachining nutqini oʻz ona tillarida, hech qanday kechikishlarsiz tinglashlari mumkin boʻladi. Bu ayniqsa xalqaro anjumanlar va biznes forumlar uchun juda muhimdir.
Ushbu kelishuvning yana bir muhim jihati shundaki, San-Fransiskoda joylashgan Mixhalo negizida DeepL oʻzining Bay Area mintaqasidagi yangi ofisini ochadi. Bu kompaniyaning AQSHdagi operatsiyalarini kengaytirish va mahalliy isteʼdodlarni jalb qilish imkonini beradi. Hozirda DeepL bozorda Wordly AI va Palabra kabi raqobatchilar bilan kurash olib bormoqda, biroq Mixhalo bilan birlashish unga jonli audio sohasida sezilarli ustunlik berishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham DeepL texnologiyalari begona emas. Garchi servisda oʻzbek tili hozircha toʻliq qoʻllab-quvvatlanmasa-da, uning yuqori sifatli tarjima algoritmlari koʻplab mahalliy mutaxassislar tomonidan ingliz va rus tillari oʻrtasidagi muloqotda keng qoʻllaniladi. Kelajakda DeepL ovozli texnologiyalarining rivojlanishi xalqaro tadbirlarda til toʻsiqlarini bartaraf etishda asosiy yechimga aylanishi mumkin.
…