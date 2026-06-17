PayPal oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Kompaniyada katta tarkibiy oʻzgarishlar

·31·Texno
PayPal oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Kompaniyada katta tarkibiy oʻzgarishlar

Global toʻlov tizimlari bozorining yetakchilaridan biri boʻlgan PayPal kompaniyasi oʻzining PayPal Ventures venchur investitsiya boʻlinmasi faoliyatini toʻxtatishga qaror qildi. Ushbu qadam kompaniya ichida davom etayotgan keng koʻlamli restrukturizatsiya jarayonining bir qismi boʻlib, asosiy eʼtiborni biznesning fundamental yoʻnalishlariga qaratishni koʻzda tutadi. TechCrunch nashriga koʻra, kompaniya vakillari ushbu maʼlumotni tasdiqlab, hozirda venchur boʻlinmasi uchun strategik variantlar koʻrib chiqilayotganini maʼlum qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

2016-yilda tashkil etilgan PayPal Ventures oʻtgan davr mobaynida 80 dan ortiq istiqbolli loyihalarga sarmoya kiritishga ulgurgan edi. Uning portfelidan Talos Global kriptovalyuta savdo platformasi, Plaid fintex infratuzilmasi va Anchorage Digital kriptobanki kabi yirik nomlar oʻrin olgan. Boʻlinma uchta fond orqali jami 850 million dollar mablagʻ toʻplagan boʻlib, jahon fintex ekotizimida muhim oʻrin tutib kelayotgan edi.

Strategik oʻzgarishlar va yangi rahbariyat

Venchur fondini yopish haqidagi qaror kompaniya rahbariyatidagi almashinuvlardan soʻng qabul qilindi. Fevral oyida PayPal bosh direktori lavozimini Enrique Lores egalladi. Kuzatuvchilarning fikricha, avvalgi rahbar Alex Chriss soha oʻzgarishlariga moslasha olmagani va direktorlar kengashi kutgan natijalarni bermagani sababli isteʼfoga chiqarilgan. Yangi rahbar Enrique Lores esa kompaniyani yana "texnologik gigant"ga aylantirish va sunʼiy intellekt (AI) yoʻnalishiga koʻproq urgʻu berishni maqsad qilgan.

Fortune nashri xabariga koʻra, PayPal hozirda oʻzining venchur aktivlarini sotish yoʻllarini izlamoqda. Shu maqsadda Jefferies investitsiya banki maslahatchi sifatida jalb etilgan. Kompaniya oʻz ulushlarini ikkilamchi bozorda sotish orqali naqd pul oqimini yaxshilashni va resurslarni ichki ishlanmalarga yoʻnaltirishni rejalashtirmoqda.

Xatarlar va kutilayotgan natijalar

Ekspertlarning ogohlantirishicha, PayPal Ventures yopilishi kompaniya uchun maʼlum xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin. Venchur boʻlinmasi PayPal uchun yangi paydo boʻlayotgan fintex innovatsiyalarini kuzatish va kelajakni shakllantirayotgan startaplar bilan hamkorlik qilish uchun oyna vazifasini oʻtagan. Ushbu imkoniyatdan voz kechish kompaniyaning raqobatbardoshligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi ehtimoldan xoli emas.

Shuningdek, kompaniya soʻnggi paytlarda huquqiy muammolar bilan ham toʻqnash kelmoqda. Xususan, 2020-yilda kamchiliklarni qoʻllab-quvvatlash dasturi boʻyicha Adliya vazirligi bilan 30 million dollarlik kelishuvga erishilgan edi. 2025-yil yanvar oyida esa investorlardan biri kamsitish ayblovi bilan PayPal ustidan sudga daʼvo kiritgan boʻlib, bu ish hozirda koʻrib chiqilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, PayPal oʻz faoliyatini optimallashtirish va xarajatlarni qisqartirish yoʻlidan bormoqda. Kelgusi yillarda yana qoʻshimcha ish oʻrinlarini qisqartirish va tarkibiy oʻzgarishlar davom etishi kutilmoqda. Kompaniya oʻzining avvalgi mavqeini tiklash uchun bor eʼtiborini AI va zamonaviy toʻlov texnologiyalariga qaratishni maqsad qilgan.

PayPalFintexInvestitsiyaTexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiAmazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiBugun, 17:30Yandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiYandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiBugun, 17:27Sunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiSunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiBugun, 17:22Ayollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiAyollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiBugun, 16:59Rossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiRossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiBugun, 16:54Turkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiTurkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi