PayPal oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Kompaniyada katta tarkibiy oʻzgarishlar
Global toʻlov tizimlari bozorining yetakchilaridan biri boʻlgan PayPal kompaniyasi oʻzining PayPal Ventures venchur investitsiya boʻlinmasi faoliyatini toʻxtatishga qaror qildi. Ushbu qadam kompaniya ichida davom etayotgan keng koʻlamli restrukturizatsiya jarayonining bir qismi boʻlib, asosiy eʼtiborni biznesning fundamental yoʻnalishlariga qaratishni koʻzda tutadi. TechCrunch nashriga koʻra, kompaniya vakillari ushbu maʼlumotni tasdiqlab, hozirda venchur boʻlinmasi uchun strategik variantlar koʻrib chiqilayotganini maʼlum qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
2016-yilda tashkil etilgan PayPal Ventures oʻtgan davr mobaynida 80 dan ortiq istiqbolli loyihalarga sarmoya kiritishga ulgurgan edi. Uning portfelidan Talos Global kriptovalyuta savdo platformasi, Plaid fintex infratuzilmasi va Anchorage Digital kriptobanki kabi yirik nomlar oʻrin olgan. Boʻlinma uchta fond orqali jami 850 million dollar mablagʻ toʻplagan boʻlib, jahon fintex ekotizimida muhim oʻrin tutib kelayotgan edi.
Strategik oʻzgarishlar va yangi rahbariyatVenchur fondini yopish haqidagi qaror kompaniya rahbariyatidagi almashinuvlardan soʻng qabul qilindi. Fevral oyida PayPal bosh direktori lavozimini Enrique Lores egalladi. Kuzatuvchilarning fikricha, avvalgi rahbar Alex Chriss soha oʻzgarishlariga moslasha olmagani va direktorlar kengashi kutgan natijalarni bermagani sababli isteʼfoga chiqarilgan. Yangi rahbar Enrique Lores esa kompaniyani yana "texnologik gigant"ga aylantirish va sunʼiy intellekt (AI) yoʻnalishiga koʻproq urgʻu berishni maqsad qilgan.
Fortune nashri xabariga koʻra, PayPal hozirda oʻzining venchur aktivlarini sotish yoʻllarini izlamoqda. Shu maqsadda Jefferies investitsiya banki maslahatchi sifatida jalb etilgan. Kompaniya oʻz ulushlarini ikkilamchi bozorda sotish orqali naqd pul oqimini yaxshilashni va resurslarni ichki ishlanmalarga yoʻnaltirishni rejalashtirmoqda.
Xatarlar va kutilayotgan natijalarEkspertlarning ogohlantirishicha, PayPal Ventures yopilishi kompaniya uchun maʼlum xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin. Venchur boʻlinmasi PayPal uchun yangi paydo boʻlayotgan fintex innovatsiyalarini kuzatish va kelajakni shakllantirayotgan startaplar bilan hamkorlik qilish uchun oyna vazifasini oʻtagan. Ushbu imkoniyatdan voz kechish kompaniyaning raqobatbardoshligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi ehtimoldan xoli emas.
Shuningdek, kompaniya soʻnggi paytlarda huquqiy muammolar bilan ham toʻqnash kelmoqda. Xususan, 2020-yilda kamchiliklarni qoʻllab-quvvatlash dasturi boʻyicha Adliya vazirligi bilan 30 million dollarlik kelishuvga erishilgan edi. 2025-yil yanvar oyida esa investorlardan biri kamsitish ayblovi bilan PayPal ustidan sudga daʼvo kiritgan boʻlib, bu ish hozirda koʻrib chiqilmoqda.
Xulosa qilib aytganda, PayPal oʻz faoliyatini optimallashtirish va xarajatlarni qisqartirish yoʻlidan bormoqda. Kelgusi yillarda yana qoʻshimcha ish oʻrinlarini qisqartirish va tarkibiy oʻzgarishlar davom etishi kutilmoqda. Kompaniya oʻzining avvalgi mavqeini tiklash uchun bor eʼtiborini AI va zamonaviy toʻlov texnologiyalariga qaratishni maqsad qilgan.
…