Moskva metrosi xorijiy dasturiy taʼminotdan voz kechib, Linux tizimiga oʻtmoqda

·24·Texno
Moskva metrosi xorijiy dasturiy taʼminotdan voz kechib, Linux tizimiga oʻtmoqda

Moskva metropoliteni oʻzining butun axborot va chipta infratuzilmasini Rossiyada ishlab chiqilgan Astra Linux operatsion tizimiga oʻtkazish boʻyicha keng koʻlamli loyihani boshladi. Ushbu strategik qadam transport tizimining xorijiy texnologiyalarga bogʻliqligini kamaytirish va kiberxavfsizlikni kuchaytirishga qaratilgan. CNews nashri xabariga koʻra, yaqin uch yil ichida oʻn minglab qurilmalar yangi platformada ishlay boshlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha doirasida yoʻlovchilar har kuni foydalanadigan kassa apparatlari, chipta sotish avtomatlari, maʼlumot terminallari va turniketlar toʻliq yangilanadi. Yagona dasturiy platforma sifatida Astra Linux tizimining Desktop, Server va Embedded versiyalari tanlab olingan. Bu esa metropolitenning ham ichki serverlarini, ham yoʻlovchilarga xizmat koʻrsatuvchi kichik qurilmalarni bir xil ekotizimga birlashtirish imkonini beradi.

Texnologik mustaqillik va xavfsizlik masalalari

"Grup Astra" kompaniyasi bergan maʼlumotlarga koʻra, loyihaning birinchi bosqichi muvaffaqiyatli yakunlangan. 2025-yilga kelib metropoliten turli tahrirdagi operatsion tizimlar uchun litsenziyalarni qoʻlga kiritdi. Ayniqsa, oʻrnatilgan tizimlar va oʻz-oʻziga xizmat koʻrsatish terminallari uchun moʻljallangan Embedded versiyasiga alohida urgʻu berilmoqda. Kelgusida 6000 dan ortiq toʻlov qurilmalari va barcha turniketlar ushbu tizimga oʻtkazilishi rejalashtirilgan.

Moskva hukumati vakillarining taʼkidlashicha, yangi tizimga oʻtish nafaqat siyosiy yoki iqtisodiy, balki texnik zaruriyatdir. Xorijiy dasturiy taʼminot yetkazib beruvchilarining bozorni tark etishi fonida, transport kabi muhim infratuzilma obʼyektlarining barqaror ishlashini taʼminlash ustuvor vazifaga aylandi. Yangi oʻrnatilayotgan barcha qurilmalar endilikda standart ravishda Astra Linux bilan jihozlanadi.

Oʻzbekiston sharoitida ham transport tizimlarini raqamlashtirish va mahalliy yechimlardan foydalanish masalasi dolzarb hisoblanadi. Toshkent metropolitenida ham soʻnggi yillarda toʻlov tizimlari va monitoring jarayonlari bosqichma-bosqich modernizatsiya qilinmoqda. Rossiya tajribasi shuni koʻrsatmoqdaki, yirik megapolislar kutilmagan texnologik uzilishlarning oldini olish uchun ochiq kodli yoki milliy operatsion tizimlarga tayanishni afzal koʻrmoqda.

Boshqa shaharlardagi oʻzgarishlar

Moskvadagi ushbu oʻzgarishlar Rossiyaning boshqa yirik shaharlari uchun ham namuna boʻlmoqda. Masalan, Sankt-Peterburg metropoliteni ham turniketlarni mahalliy dasturiy taʼminotga oʻtkazishga tayyorgarlik koʻrmoqda. U yerda ishlar 2027-yilning martigacha yakunlanishi koʻzda tutilgan. Mutaxassislarning fikricha, bunday ommaviy migratsiya Linux asosidagi tizimlarning transport sohasidagi pozitsiyasini yanada mustahkamlaydi.

Umuman olganda, ushbu loyiha quyidagi maqsadlarni koʻzlaydi:

  • Xorijiy dasturiy taʼminot yetkazib beruvchilariga qaramlikni tugatish;
  • Kritik infratuzilmaning kiberhujumlarga chidamliligini oshirish;
  • Dasturiy taʼminotni markazlashgan holda yangilash va boshqarishni soddalashtirish;
  • Uskunalarning ishlash muddatini optimallashtirilgan OT hisobiga uzaytirish.
Loyiha yakuniga koʻra, Moskva metrosi dunyodagi eng yirik Linux tizimida ishlovchi transport tarmoqlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu esa kelajakda intellektual transport tizimlarini yanada kengroq joriy etish uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.

TexnologiyaLinuxMetropolitenDasturiy TaʼminotAstra Linux
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiAmazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiBugun, 17:30Yandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiYandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiBugun, 17:27Sunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiSunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiBugun, 17:22Ayollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiAyollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiBugun, 16:59Rossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiRossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiBugun, 16:54Turkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiTurkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi