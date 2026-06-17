Odyssey startapi 1,45 milliard dollar qiymatga baholandi: Dunyo modellari davri boshlandi

·23·Texno
Odyssey startapi 1,45 milliard dollar qiymatga baholandi: Dunyo modellari davri boshlandi

Sunʼiy intellekt sohasida navbatdagi katta burilish yasashi kutilayotgan Odyssey startapi B seriyasidagi investitsiya raundida 310 million dollar mablagʻ jalb qildi. Natijada kompaniyaning bozor qiymati 1,45 milliard dollarga yetib, u rasman "unshox" (unicorn) maqomini oldi. Ushbu investitsiya raundiga Natural Capital boshchilik qildi, shuningdek, Amazon, AMD Ventures va GV (Google Ventures) kabi texnologiya gigantlari ham loyihaga katta qiziqish bildirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Odyssey kompaniyasi ChatGPT kabi matnga asoslangan yirik til modellaridan (LLM) farqli oʻlaroq, "dunyo modellari" (world models) ustida ishlamoqda. Bu texnologiya real dunyodan maʼlumotlarni toʻplaydi va ularni fizika qonuniyatlariga muvofiq ravishda raqamli muhitda simulyatsiya qiladi. Bu kabi modellar nafaqat tasvir yaratish, balki robototexnika va avtonom boshqaruv tizimlari uchun ham oʻta muhim hisoblanadi.

Startap asoschilari Oliver Cameron va Jeff Hawke oʻz-oʻzini boshqaruvchi transport vositalari sohasida katta tajribaga ega mutaxassislardir. Cameron avvalroq Voyage startapiga asos solgan va u GM tarkibidagi Cruise tomonidan sotib olingan edi. Hawke esa Buyuk Britaniyaning mashhur Wayve startapida muhandis boʻlib ishlagan. Ularning tajribasi Odyssey loyihasining maʼlumot yigʻish uslubida ham koʻrinadi.

Maʼlumot yigʻishning oʻziga xos uslubi

Odyssey maʼlumot toʻplashda Google Earth yondashuviga oʻxshash, ammo yanada murakkab usuldan foydalanmoqda. Kompaniya maxsus kameralar bilan jihozlangan xodimlarni dunyo boʻylab piyoda sayohatga chiqarib, atrof-muhitni vizualizatsiya qilmoqda. Bu usul avtomobillar kira olmaydigan joylarni ham qamrab olish imkonini beradi va natijada yuqori aniqlikdagi 3D modellar yaratiladi.

Hozirda 2023-yilda asos solingan kompaniya videooʻyinlar yaratish va robototexnika kabi turli sohalar uchun bir nechta dunyo modellarini taklif etmoqda. Odyssey matnli buyruqlar asosida boy va interaktiv video kontentlar yaratish qobiliyati bilan mutaxassislar eʼtiborini tortgan. Bu texnologiya kelajakda virtual borliq va kino sanoatida inqilob qilishi kutilmoqda.

Amazon bilan hamkorlik doirasida Odyssey oʻz modellarini AWS (Amazon Web Services) bulutli platformasiga koʻchirmoqda. Shuningdek, startap oʻz tizimlarini NVIDIA chiplariga raqobatchi hisoblangan AWS Trainium chiplarida ishlash uchun optimallashtiradi. Bu qadam nafaqat hisoblash quvvatini oshiradi, balki sunʼiy intellekt bozoridagi apparat taʼminoti muvozanatiga ham taʼsir koʻrsatadi.

Investitsiya raundida venchur fondlaridan tashqari Jeff Dean, Elad Gil va Cruise asoschisi Kyle Vogt kabi taniqli anjel-investorlar ham ishtirok etdi. Bugungi kunga kelib Odyssey jami 337 million dollar investitsiya jalb qilishga muvaffaq boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha sunʼiy intellektning keyingi avlodi — jismoniy dunyoni tushunadigan tizimlar poygasida yetakchilikka daʼvogarlik qilmoqda.

OdysseySunʼiy IntellektAmazonAWSStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Star Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiStar Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiKecha, 18:59Anthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiAnthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiKecha, 18:53Koinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKoinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKecha, 18:53Ijtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiIjtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiKecha, 18:27Yurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaYurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaKecha, 18:22Rossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiRossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiKecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi