Odyssey startapi 1,45 milliard dollar qiymatga baholandi: Dunyo modellari davri boshlandi
Sunʼiy intellekt sohasida navbatdagi katta burilish yasashi kutilayotgan Odyssey startapi B seriyasidagi investitsiya raundida 310 million dollar mablagʻ jalb qildi. Natijada kompaniyaning bozor qiymati 1,45 milliard dollarga yetib, u rasman "unshox" (unicorn) maqomini oldi. Ushbu investitsiya raundiga Natural Capital boshchilik qildi, shuningdek, Amazon, AMD Ventures va GV (Google Ventures) kabi texnologiya gigantlari ham loyihaga katta qiziqish bildirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Odyssey kompaniyasi ChatGPT kabi matnga asoslangan yirik til modellaridan (LLM) farqli oʻlaroq, "dunyo modellari" (world models) ustida ishlamoqda. Bu texnologiya real dunyodan maʼlumotlarni toʻplaydi va ularni fizika qonuniyatlariga muvofiq ravishda raqamli muhitda simulyatsiya qiladi. Bu kabi modellar nafaqat tasvir yaratish, balki robototexnika va avtonom boshqaruv tizimlari uchun ham oʻta muhim hisoblanadi.
Startap asoschilari Oliver Cameron va Jeff Hawke oʻz-oʻzini boshqaruvchi transport vositalari sohasida katta tajribaga ega mutaxassislardir. Cameron avvalroq Voyage startapiga asos solgan va u GM tarkibidagi Cruise tomonidan sotib olingan edi. Hawke esa Buyuk Britaniyaning mashhur Wayve startapida muhandis boʻlib ishlagan. Ularning tajribasi Odyssey loyihasining maʼlumot yigʻish uslubida ham koʻrinadi.
Maʼlumot yigʻishning oʻziga xos uslubiOdyssey maʼlumot toʻplashda Google Earth yondashuviga oʻxshash, ammo yanada murakkab usuldan foydalanmoqda. Kompaniya maxsus kameralar bilan jihozlangan xodimlarni dunyo boʻylab piyoda sayohatga chiqarib, atrof-muhitni vizualizatsiya qilmoqda. Bu usul avtomobillar kira olmaydigan joylarni ham qamrab olish imkonini beradi va natijada yuqori aniqlikdagi 3D modellar yaratiladi.
Hozirda 2023-yilda asos solingan kompaniya videooʻyinlar yaratish va robototexnika kabi turli sohalar uchun bir nechta dunyo modellarini taklif etmoqda. Odyssey matnli buyruqlar asosida boy va interaktiv video kontentlar yaratish qobiliyati bilan mutaxassislar eʼtiborini tortgan. Bu texnologiya kelajakda virtual borliq va kino sanoatida inqilob qilishi kutilmoqda.
Amazon bilan hamkorlik doirasida Odyssey oʻz modellarini AWS (Amazon Web Services) bulutli platformasiga koʻchirmoqda. Shuningdek, startap oʻz tizimlarini NVIDIA chiplariga raqobatchi hisoblangan AWS Trainium chiplarida ishlash uchun optimallashtiradi. Bu qadam nafaqat hisoblash quvvatini oshiradi, balki sunʼiy intellekt bozoridagi apparat taʼminoti muvozanatiga ham taʼsir koʻrsatadi.
Investitsiya raundida venchur fondlaridan tashqari Jeff Dean, Elad Gil va Cruise asoschisi Kyle Vogt kabi taniqli anjel-investorlar ham ishtirok etdi. Bugungi kunga kelib Odyssey jami 337 million dollar investitsiya jalb qilishga muvaffaq boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha sunʼiy intellektning keyingi avlodi — jismoniy dunyoni tushunadigan tizimlar poygasida yetakchilikka daʼvogarlik qilmoqda.
…